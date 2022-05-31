14 неловких историй, вспомнив которые хочется съежиться до размеров атома и уползти в уголок

Все попадали в ситуации, когда хотелось провалиться под землю от стыда. Чаще всего это случается, когда мы, задумавшись, отвечаем невпопад или делаем что-то на автопилоте. А иногда слишком громко разговариваем, не подозревая, что у нашей беседы есть нежелательные слушатели. В моменты, когда приходит осознание произошедшего, возникает желание уменьшиться в размерах и поскорее куда-нибудь спрятаться.

Мы в ADME считаем, что не нужно стыдиться таких историй. Напротив, когда мы проговариваем их вслух, делимся ими с кем-то, становится легче и чувство стыда отпускает. Проверено на себе. А в доказательство того, что не мы одни попадаем в неловкие ситуации, — уморительные рассказы интернет-пользователей.

Надела на работу сарафан. Прихожу к 8 утра, а меня ждет отец ребенка из моей группы. Поприветствовав, предложила ему следовать за мной в комнату, специально отведенную для бесед.

— Очень мило. Вы прекрасны, но я женат, — вдруг говорит он.

— Я в курсе, рада за вас, — ответила я.

Мужчина весь такой галантный, дверь открыл, стул придвинул. Я аж растерялась, но на работе себе кокетничать не позволяю.

А потом плюхаюсь на стул и как завизжу: стул был холодным. Подол сарафана сзади оказался в трусах. Я до сих пор одергиваю подол этого дурацкого сарафана. © Апрель / ADME

— Очень мило. Вы прекрасны, но я женат, — вдруг говорит он. — Я в курсе, рада за вас, — ответила я. Мужчина весь такой галантный, дверь открыл, стул придвинул. Я аж растерялась, но на работе себе кокетничать не позволяю. А потом плюхаюсь на стул и как завизжу: стул был холодным. Подол сарафана сзади оказался в трусах. Я до сих пор одергиваю подол этого дурацкого сарафана. © Апрель / ADME В нашей спальне установлен датчик усыпляющего газа. Так вот, оказалось, этот датчик реагирует не только на усыпляющий газ. Недавно он сработал, когда я... пукнула. Приехала машина с охранниками, и они долго выясняли ситуацию с моим мужем, который был не в курсе причины. © Лёля / ADME

На 1-м курсе меда анатомию вела молодая, красивая и стервозная преподавательница. Как-то во время занятия к нам зашел другой препод, очень привлекательный мужчина. И я шепчу на ухо подруге: «О-о-о, какой красавец, забери меня с собой, мое сердце горит...» Вдруг преподавательница оборачивается и говорит мне громко: «Вижу, тебе понравился мой муж?» Я чуть сквозь землю не провалилась. © Подслушано / Indeer

Переехала я на новую квартиру. В первое же утро спускаюсь, а дверь подъездная закрыта (дом древний, двери деревянные, на ключ запираются). Ключ чуть не сломала — никак не открывается. Поняла, что застряла. Села ждать чуда. Тут дверь открывается снаружи, входит мужчина. Я на радостях спрашиваю, мол, я тут недавно, что вообще с дверью. С абсолютно каменным лицом он нажимает на кнопку, которую я и не заметила, звучит писк, и дверь открывается сама. Так быстро я никогда из подъезда не вылетала. © Подслушано / Indeer

Окончила школу 6 лет назад. Встретила брата одноклассницы, у нас разница в 4 года. Говорю: «Ой, ничего себе! Ты изменился и похорошел, я ведь тебя помню в школе маленьким, толстеньким». А он мне: «А я тебя вообще не помню». © Подслушано / Indeer

Мужа пригласили на встречу выпускников. Он ни разу на таких мероприятиях не был, но подумал, что можно и пойти — 20 лет с года выпуска все-таки. Я понимала, что там будут люди старше (мне 24, мужу 36), однако все равно не готова была увидеть таких взрослых теть и дядь. Зайдя в актовый зал, я ловила на себе их взгляды, и первые пару минут у меня был ступор. Пока к нам не подошла одна из одноклассниц мужа. Она была с мальчиком лет 10 и сказала: «Привет! Это мой сын Иван. А ты тоже дочку взял с собой?» Я подозревала, что выгляжу моложе своего возраста, но чтобы прямо «дочка»... © Палата № 6 / VK

Мамин телефон как-то разблокировался в сумке. Добрался до списка контактов, написал СМС «Фу-у-у-у» и послал его «начальников начальнику», то есть такому человеку, которому просто так не звонят и не пишут. Мама это обнаружила только полдня спустя. Пока она пыталась понять, что делать, пришел ответ: «Я готов принести свои извинения, но что я наделал?» © Ия / ADME

Однажды я хотела показать парню, в которого была влюблена, что-то в своем телефоне. Запустила браузер, и первое, что выскочило во вкладке поиска, было название моего знака зодиака и его знака зодиака с запросом «совместимость». © -baby-purple- / Reddit

В последнее время я много занимался восточными боевыми искусствами. Однажды утром на работе я на автомате поклонился своему боссу, когда зашел в его кабинет. Это было неловко. © SJExit4 / Reddit

Пытаюсь вскочить в последний вагон и похудеть к лету. Договорились со знакомой, что будем худеть вместе. Утром выходим на пробежку (больше на прогулку). Пытаемся на спортплощадке заниматься. Но самое важное — питание. С этим, конечно, проблемы. Признаюсь, я втихаря покупаю вкусняшки. Вчера с этой подругой встретились в магазине. У меня в корзине кусок торта, у нее — чипсы. Сделали вид, что просто друг друга не заметили. Утром снова на пробежку. © Палата № 6 / VK

Как-то 3-летняя девочка спросила, почему у ее беременной мамы такой большой живот. Ей объяснили, что внутри ребенок. После чего она решила уточнить у папы: «У тебя там тоже ребенок?» — «Нет, я просто толстый». Несколько дней спустя в очереди в кассу за ними оказалась очень крупная дама. Недолго думая, девочка спросила, есть ли у нее ребенок в животике. Та спокойно ответила, что нет. На что трехлетка заявила: «О, тогда просто вы толстая?» © notmax / Reddit

У меня двое детей, и я имею привычку показывать на какие-то вещи, которые, как я думаю, им понравятся. Например, радуга, луна, милые собаки. Однажды на работе я на автомате повернулась к молодому бездетному коллеге и сказала дурацким голосом: «Ой, смотри, кот!» В тот момент у меня был странный вид. © niapattenlooks / Reddit

Тот самый неловкий момент наступает, когда ты понимаешь, что человек, которому ты помахал рукой в ответ, махал не тебе. © Aizenkii / Twitter

Зашла в подъезд, а наш старый лифт не работает. Я давай подниматься на 6-й этаж по лестнице, а за мной идет какой-то странный большой парень в капюшоне. Прошла уже 3-й, 4-й, 5-й этаж, а он нога в ногу со мной. Страшно стало. Думаю, не буду заходить в свою квартиру, а пойду дальше. Дошла я до 8-го этажа, и незнакомец тоже. Он пристально смотрит на меня, я понимаю, что выхода нет, и звоню в дверь, собираясь разыграть сценку, будто бы мы лучшие друзья. Нажимаю на звонок и слышу от парня: «Так вы еще на 1-м этаже могли сказать, что в гости зайти хотите». © Палата № 6 / VK