14 непредсказуемых твитов, в каждом из которых отразилась вся наша жизнь

Иногда нам выпадает шанс наблюдать невероятную историю. А кто-то сам оказывается в такой уморительной ситуации, что потом не терпится ее пересказать. Герои нашей статьи не прочь поднять такими байками настроение всему интернету.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

У курьеров, как и у диджеев на радио, жизнь не сахар: целый день доставляют посылки, припираются с заказчиками, не успели оглянуться — вот и день уже прошел. Так что истории о нелегкой работе у них никогда не заканчиваются. А вот еще 18 баек с работы, о которых сотрудники долго будут перешептываться у кулера. И напоследок 20 мощных историй о людях, чья логика ни в какие рамки не лезет.