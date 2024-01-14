14 огонь-историй, финал которых и гадалка не узрит
Не только книги радуют захватывающими сюжетными поворотами. Жизнь тоже подбрасывает сюрпризы. Какие-то делают нас счастливыми, другие, мягко говоря, не приносят удовольствие, третьи откровенно разочаровывают. Зато потом получается целый кладезь любопытных историй. Как раз такие и разыскали на просторах интернета.
- У нас с женой годовщина свадьбы. Я решил сделать ей сюрприз. Сам специально задержался на работе до вечера, а во время обеденного перерыва поехал домой и оставил для нее букет, милую записку и вечернее платье. Она должна была надеть его, поехать на такси по указанному адресу, подняться на крышу, а там ждали бы я, ужин и живая музыка. Утром я сделал вид, что забыл о годовщине, а вечером чуть ли не до полуночи ждал, пока она приедет ко мне. Короче, я написал в записке не тот адрес, и мы ждали друг друга в разных местах. Жена еще на крышу пыталась залезть, успела с охранником там поругаться, а я с разряженным телефоном мерз на другой крыше с остывшей едой. © Палата № 6 / VK
- Дочке четыре года. У нее сейчас период «материнства»: куклы — дети, она их мама. Собираемся к бабушке, и на выходе дочь просит подержать двух взятых с собой пупсов. Я беру и, не задумываясь, кладу их в пакет вверх ногами. Дочка с серьезным лицом и почти плача говорит:
— Папа, ты что? Они же живые!
— Прости, я не подумал...
— Ты что, меня тоже раньше в пакете носил вверх ногами? © СИТУАЦИЯ / VK
- Ночь. Я сплю. Вдруг раздался звонок. Я проснулась, ответила — это оказался бывший. Мы долго разговаривали, я плакала, и в итоге мы опять вместе. Утром позвонила, чтобы пожелать доброго утра. И тут такая подстава! Оказывается, разговор ночью мне только приснился. © СИТУАЦИЯ / VK
- Попал под сильный ливень. Шел не спеша, мимо бешено пробегали люди, и все смотрели на меня как на неадеквата. Одна лишь девушка спокойно шла по тротуару впереди меня. Я догнал ее и спросил: «А вы почему не бежите?» А она в ответ: «У меня брови ненарисованные, мне бояться нечего». © СИТУАЦИЯ / VK
- Работаю учителем. Как-то писали контрольную, справились так себе. Ну я на них естественно ругалась, все как положено. И в конце своей пламенной речи сказала: «У вас в одно ухо влетает, из другого вылетает!» Тут один из учеников заткнул себе одно ухо и, повернувшись ко мне открытым ухом, гордо и громко произнес: «Рассказывайте, Александра Викторовна!» © СИТУАЦИЯ / VK
- Мой первый рабочий день на новой работе. Подошла к какому-то парню и представилась. Он сказал: «Не теряйте времени», — и дал мне несколько странных задач. Я начала их выполнять. Проработала уже час, как вдруг у меня зазвонил телефон. Ответила, и парень по телефону сказал: «Ты знаешь, что сегодня твой первый рабочий день?» Я сказала: «Да, вообще-то я здесь, Давид дал мне кое-что сделать». Парень по телефону изрек: «Кто такой Давид?» Короче, совершенно незнакомый человек указывал мне, что делать, а я даже не задумалась. Мы посмеялись. © Unknown author / Reddit
- Ехала в троллейбусе, переписывалась с подругой. Вдруг заметила, что тетка рядом внимательно изучает сообщения. Ничего ей не сказала, но написала подруге: «Тут какое-то хамло троллейбусное нашу переписку читает». Не успела отправить, как эта тетка начала орать, что молодежь нынче ну совсем невоспитанная пошла. © СИТУАЦИЯ / VK
- В детстве росла без отца. Всем, кто спрашивал, заявляла, что папы у меня нет. Мама же всегда нервно говорила: «Есть, просто он иностранец, живет за границей». И сколько бы я ни уверяла ее, что достаточно взрослая, чтобы принять правду, и не нужно врать мне, она твердила свое. Сложно описать мои чувства, когда мама однажды вечером пришла и сказала: «Собирай чемоданы, мы едем к папе!» И да, он мой настоящий отец, мы одно лицо. После той разлуки последние 20 лет мои родители везде и всегда вместе. © СИТУАЦИЯ / VK
- Получил запрос на добавление в друзья от одной незнакомой девушки. У нас были общие друзья, и в ее профиле указано, что она училась в том же университете и на той же программе всего на несколько лет раньше меня. Я предположил, что мы, должно быть, встретились на какой-то вечеринке, и принял запрос. Позже я переехал в новый город на новую работу, и в мой первый рабочий день — бац! Моя коллега — девушка, которая добавила меня в друзья. В итоге мы встречались несколько месяцев. Оказалось, она добавила меня, потому что одного из наших начальников зовут точно так же, как и меня, и она думала, что добавляет его. © OneSourDude / Reddit
- У моего брата была невеста, у них общий сын. Однажды она начала блокировать свой телефон и приходить домой позже — все обычные признаки измены. В один из выходных она сказала, что собирается поехать по работе километров за 400 от дома и остановится в мотеле. Мой брат что-то заподозрил и позвонил в номер около часа ночи. Ответил другой наш брат. © Unknown author / Reddit
- Давно была влюблена в лучшего друга. Однажды мы даже встречались, но все закончилось не очень хорошо. Как-то я собиралась на вечеринку с нашим общим приятелем, и он сказал мне, что вечером мой лучший друг собирается позвать замуж девушку, которую я терпеть не могу. Приятель сказал мне, где тот собирается сделать предложение, и я поспешила туда, чтобы остановить его, рассказать о своей любви. Пришла и увидела, что у моего друга все готово: свечи, лепестки роз, панорама города — все, что может заставить девушку растаять. Я взяла лист бумаги, который он положил на землю, прочитала его, а когда подняла глаза, друг стоял на одном колене, делая предложение мне. © IZ3820 / Reddit
- В детстве я была одержима шоколадом. Шоколадный торт, батончики, печенье... Однажды мама купила шоколадный сироп и запретила мне есть его. Она положила его на верхнюю полку холодильника, чтобы я не могла до него дотянуться. Когда мама была в ванной, я подтащила кухонный стул к холодильнику, забралась, схватила сироп и плеснула в рот. Это оказался майонез. © daydreamingderpina / Reddit
- В 7 классе у меня появился друг. У нас с ним было два общих урока. Однажды во время обеда я разговаривал с ним, а потом оглядел столовую и увидел, что он сидит за другим столом. Я сказал: «Какого черта?». А потом обернулся, гляжу — друг сидит за моим столом. Оказалось, это были близнецы. На один урок я ходил с одним братом, а на другой — с другим. Я не знал об этом около двух недель. © SonOfTheNorthe / Reddit
- Сменила тут стиль. И договорилась с любимым, что приеду к нему. Заодно похвастаюсь своим образом: мол, я выгляжу шикарно в любых шмотках. Звоню в дверь, он открывает, смотрит на меня и говорит: «Сколько?» Я развожу руками: «Что сколько?» А он и выдает: «Вы же курьер? За суши сколько должен?» Я была в кепке, черной жилетке и спортивных штанах. Больше не экспериментирую с внешностью. © СИТУАЦИЯ / VK
Где как не на корпоративах случаются самые неожиданные истории, которые мы потом вспоминаем одновременно со смехом и содроганием.
AdMe/Народное творчество/14 огонь-историй, финал которых и гадалка не узрит
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