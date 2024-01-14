14 огонь-историй, финал которых и гадалка не узрит

Не только книги радуют захватывающими сюжетными поворотами. Жизнь тоже подбрасывает сюрпризы. Какие-то делают нас счастливыми, другие, мягко говоря, не приносят удовольствие, третьи откровенно разочаровывают. Зато потом получается целый кладезь любопытных историй. Как раз такие и разыскали на просторах интернета.