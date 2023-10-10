14 переписок, где финал закручен похлеще, чем в детективных сериалах
Давайте признаем: большинство наших переписок, мягко говоря, скучные. Ну там, например, «Купи молока», или «Забери Аню из садика»... Но иногда среди километров бытовых сообщений попадаются такие шедевры, что не грех сделать скриншот и поделиться им в соцсетях. Ведь такие перлы просто незаконно скрывать от мира.
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Не грустите, что подборка закончилась — у нас еще немного остроумных переписок есть.
AdMe/Народное творчество/14 переписок, где финал закручен похлеще, чем в детективных сериалах
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