14 переписок, где финал закручен похлеще, чем в детективных сериалах

Давайте признаем: большинство наших переписок, мягко говоря, скучные. Ну там, например, «Купи молока», или «Забери Аню из садика»... Но иногда среди километров бытовых сообщений попадаются такие шедевры, что не грех сделать скриншот и поделиться им в соцсетях. Ведь такие перлы просто незаконно скрывать от мира.