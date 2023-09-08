14 переписок из родительских чатов, где такие страсти кипят, что куда там Монтекки с Капулетти
Наши мамы и папы узнавали всю необходимую информацию на родительских собраниях, но сейчас гаджеты доставляют новости из школы и детского сада прямиком к нам домой. Каждый класс или группа имеют свой чат, который вроде бы и призван упрощать жизнь, но нередко ее усложняет. И хотя нас порой раздражают сотни сообщений, не имеющих отношениях к делу, иногда из подобных чатов можно выудить перлы, которые развеселят любого, кто имеет счастье быть родителем.
1.
Для создания этого материала был использован источник: SurovyDen / Pikabu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Бонус: иногда после погружения в этот кладезь может понадобиться психотерапия
Родительские чаты могут свести с ума кого угодно, если не относиться к ним с долей юмора. Ну а что еще нам, родителям, остается?
AdMe/Народное творчество/14 переписок из родительских чатов, где такие страсти кипят, что куда там Монтекки с Капулетти
Поделиться этой статьёй