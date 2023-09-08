14 переписок из родительских чатов, где такие страсти кипят, что куда там Монтекки с Капулетти

Наши мамы и папы узнавали всю необходимую информацию на родительских собраниях, но сейчас гаджеты доставляют новости из школы и детского сада прямиком к нам домой. Каждый класс или группа имеют свой чат, который вроде бы и призван упрощать жизнь, но нередко ее усложняет. И хотя нас порой раздражают сотни сообщений, не имеющих отношениях к делу, иногда из подобных чатов можно выудить перлы, которые развеселят любого, кто имеет счастье быть родителем.