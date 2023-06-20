14 эпичных переписок, финал которых даже неожиданнее, чем снег в июне

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Наша жизнь полна неожиданных сюжетных поворотов, которым позавидовал бы сам Голливуд. И один из источников таких непредсказуемых историй — это обычные переписки, которые из-за своих эпичных финалов порой смахивают на небольшой литературный шедевр.

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