14 эпичных переписок, финал которых даже неожиданнее, чем снег в июне
Наша жизнь полна неожиданных сюжетных поворотов, которым позавидовал бы сам Голливуд. И один из источников таких непредсказуемых историй — это обычные переписки, которые из-за своих эпичных финалов порой смахивают на небольшой литературный шедевр.
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Это еще далеко не все примеры подобного народного творчества. Например, ситуации, разворачивающиеся в этих переписках, по напряжению и вовсе можно сравнить с чеховской драмой.