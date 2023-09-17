14 переписок с финалом внезапнее, чем огурец в хинкали

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Переписки — это те еще американские горки. Никогда не знаешь, чем обернется тот или иной диалог. Даже обычное обсуждение детей, мужей, проблем на работе или в школе порой превращается в эпичную байку на века. А все благодаря остроумию некоторых собеседников.

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