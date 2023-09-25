14 переписок клиентами, после которых хочется интернет-кабель обрезать
Многим знакома ситуация: выставил вещь на продажу в сети, и начинается: одни требуют скидки, другие — забрать даром. Порой такой чат становится настоящим кладезем юмора. Об этом герои нашей подборки знают не понаслышке.
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Бывают случаи, которые ставят в тупик, и мы не знаем, что делать. Но некоторые люди настолько прокачали свою смекалку, что способны сориентироваться и выйти победителями из любой ситуации.