14 переписок с людьми, у которых черный пояс по искрометному юмору

Вы пытались сосчитать, сколько сообщений отправляете за день? Да нет, конечно. Это еще лет 15 назад можно было отправленные СМС-ки по пальцам одной руки пересчитать, а сегодня — то мемы в чат коллегам, то что-нибудь милое супругам и детям... Но все-таки иногда среди бытовых сообщений попадаются такие, что хоть стендап-номера из них пиши.