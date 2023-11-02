14 переписок с людьми, у которых черный пояс по искрометному юмору
Вы пытались сосчитать, сколько сообщений отправляете за день? Да нет, конечно. Это еще лет 15 назад можно было отправленные СМС-ки по пальцам одной руки пересчитать, а сегодня — то мемы в чат коллегам, то что-нибудь милое супругам и детям... Но все-таки иногда среди бытовых сообщений попадаются такие, что хоть стендап-номера из них пиши.
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Мы обожаем смешные переписки, поэтому припасли для вас еще одну подборку сообщений — на сей раз с непредсказуемой развязкой.
AdMe/Народное творчество/14 переписок с людьми, у которых черный пояс по искрометному юмору
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