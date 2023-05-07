14 переписок с водителями такси, твисты в которых даже покруче, чем в некоторых фильмах
Большинство людей уже давно привыкло и даже предпочитает заказывать такси не звонком, а онлайн. Что неудивительно, ведь благодаря приложениям можно отслеживать местоположение такси, а также в случае недопонимания списаться с водителем в чате. На первый взгляд может показаться, что говорить там особо нечего. Однако нередко это общение оказывается настолько странным и непредсказуемым, что и нарочно не придумаешь.
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Подобные переписки с клиентами не единственное доказательство того, что работа таксиста не так уж скучна и рутинна. Порой пассажиры и вовсе неожиданно вовлекают их в такие приключения, что волосы на голове встают дыбом.
AdMe/Народное творчество/14 переписок с водителями такси, твисты в которых даже покруче, чем в некоторых фильмах
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