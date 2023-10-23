14 переписок, в которых каждое новое СМС внезапнее предыдущего

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Переписки с коллегами, незнакомцами, детьми и возлюбленными чаще всего отличаются даже большим накалом страстей, чем личное общение. В этой статье мы собрали чаты, уровень непредсказуемости которых повышается и зашкаливает с каждым новым сообщением.

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