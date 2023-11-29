14 жизненных историй, развязку которых не сможет предугадать и ясновидящий

Всегда приятно побыть в центре внимания, рассказывая друзьям или родственникам увлекательную историю, которая произошла лично с вами или на ваших глазах. Все эти ситуации объединяет одно — их финал оказался похлеще сюжетных твистов из кинофильмов.

Мамы и папы обожают своих детей и умиляются их шалостям. А уж от того, чтобы похвастаться в сети тем, что учудило их ненаглядное чадо, и вовсе не удержался еще ни один из родителей. Вот вам подборка самых ярких поступков и высказываний от ненаглядных детишек. А еще один источник непрекращающихся историй — школа. Ведь приходится постоянно собирать чадо на уроки, делать с ним домашние задания и выслушивать на собраниях, чей ребенок влетел в стену на перемене.