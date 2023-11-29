14 жизненных историй, развязку которых не сможет предугадать и ясновидящий
Всегда приятно побыть в центре внимания, рассказывая друзьям или родственникам увлекательную историю, которая произошла лично с вами или на ваших глазах. Все эти ситуации объединяет одно — их финал оказался похлеще сюжетных твистов из кинофильмов.
- У меня была странная история. Недавно переехала на съемную квартиру, где до этого был офис. Вещей одна сумка, все наперечет. А спустя месяц нашла в комоде черную водолазку с горлом. Откуда? Вещи с горлом не ношу — душат, сразу тошнит. В квартиру никто не входил. Точно знаю, потому что ключи были одни, я как раз копию с них делала для хозяйки. Так та водолазка оказалась невероятно удобной, моего размера, носила ее долго. © Игла / ADME
- Лежала с мелкой дочкой в больнице. В палате на соседней койке молодая женщина постоянно покупала самые дешевые йогурты, ела их просто литрами и дите кормила. Я уже не выдержала и тихонько так посоветовала притормозить. Дамочка сразила наповал: она призналась, что буквально месяц назад переехала в наш город из дальних краев, а у них там йогурты стоят целое состояние. Она с детства мечтала ими объесться, и когда приехала к нам, просто рыдала от счастья в магазинах. И мне стало стыдно. © CatKate / ADME
- Моя мама как-то ко мне в пионерский лагерь через забор перелезла. Была худенькой в коротких шортах и топике. Ее мой вожатый тогда поймал и спросил как зовут и из какого отряда. Мама на голубом глазу: «Наташа, 1 отряд». Так на вечернем построении, вожатый долго звал Наташу, которая нарушила правила. Я посмеялась и потом тихонько ему все рассказала. © DesArtAn / Pikabu
- Однажды мы решили завести нового кота. Наткнулись в газете на объявление какой-то женщины о раздаче котят и всей семьей пошли к ней домой. Слово за слово и леди потянулась ко мне. Тогда я была уверена, что она собирается со мной обняться. Женщина же просто направлялась к выключателю, перед которым я случайно оказалась. В итоге я по ошибке обняла ее сама, но до сих пор съеживаюсь при этом воспоминании. © lauraligator / Reddit
- Однажды в Пасху я оказалась в Китае. Сидим в кафе. Тут открывается дверь в кухню и из нее выходит процессия. Весь коллектив с хозяйкой во главе. В руках у нее блюдечко, и на нем два крашеных яйца. Она объясняет, что знает, что у нас праздник, и хочет угостить нас нашим традиционным лакомством. «Спасибо, очень приятно», — беру яйца и кладу в карман. «Нет, — говорит, — ешь. Нам всем нужно это видеть». Короче, они варили яйца в краске до полного окрашивания белка и желтка и хотели убедиться, что мы действительно такое едим. © Helennae / Pikabu
- В 2008 году один из моих сотрудников уговорил меня выложить мои фотоработы на Flickr. Я так и сделал. Какая-то женщина с другой стороны планеты их прокомментировала и сказала, что они ей очень нравятся. Оказалось, что женщина — талантливая художница из Аргентины. Сегодня она моя жена и мы женаты вот уже 7 лет. © Kent DuFault / Quora
- Во времена своей юности я нашла бумажник с документами и контактными данными. Позвонила, договорились о встрече в метро. Приходят четверо бугаев два на два. И я такая — девочка 17 лет. Оказалось, мужик, чьи документы я нашла, просто подумал, что подстава, а потому с братвой пришел. Долго потом извинялся. Несколько раз на соревнования приглашал — оказался тренером по борьбе — и в кафе «Мороженица» сводил. © Elena Korotkova
- Сегодня садилась в такси, водитель мне сказал: «Только попробуй меня обмануть». Я говорю: «А в чем дело?» Оказывается, мне в профиле поставили пометку «Пыталась расплатиться баллами из Pokémon Go». Ну было, было. Что ж поделать. © dlyaprotokola / Twitter
- Однажды я нечаянно врезался в девушку, которую принял за свою знакомую. Да, у меня серьезные проблемы с памятью на имена и лица, а еще я плохо помню обстоятельства своих первых встреч с другими людьми. В общем, я пригласил ее на свидание, будучи в полной уверенности, что зову на встречу совсем другую девушку. Я осознал то, что произошло, лишь когда приписывал имя этой незнакомки к данному ею телефонному номеру. Финал истории? Я сходил на свидание. 38 лет совместной жизни, один ребенок, дом и карьера, а мы все еще женаты. И да, она знает о том, что произошло, и уверена, что нам было суждено быть вместе. © John Catiller / Quora
- Когда я была маленькой, моя бабушка просила меня никогда не становиться неформалом и стараться избегать весь этот «панк». Что ж, я нарушила все ее просьбы. Но дело тут не в этом: недавно бабушка сама вызвалась оплачивать мои сумасшедшие стрижки и даже покупает специальную косметику. © Charlemagne Augustus / Quora
- Есть у моего парня фитнес-браслет, который считает шаги, распознает фазы сна, а всю информацию выводит в приложение для телефона. В последнее время там стали часто появляться сообщения: «Вы мало спите, попробуйте больше отдыхать», — но мы не обращали внимания. До недавнего времени. Он завел будильник, и браслет должен был его разбудить, но в положенное время этого не сделал. Парень опоздал на работу, а в тот же вечер в приложении появилось новое сообщение: «Выспались?» © Подслушано / Ideer
Мамы и папы обожают своих детей и умиляются их шалостям. А уж от того, чтобы похвастаться в сети тем, что учудило их ненаглядное чадо, и вовсе не удержался еще ни один из родителей. Вот вам подборка самых ярких поступков и высказываний от ненаглядных детишек. А еще один источник непрекращающихся историй — школа. Ведь приходится постоянно собирать чадо на уроки, делать с ним домашние задания и выслушивать на собраниях, чей ребенок влетел в стену на перемене.
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