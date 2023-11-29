14 рукастых мужчин, которые такую крутоту сделали для своих близких — обзавидуешься

Мы искренне восхищаемся умельцами, которые могут вот так взять и смастерить крутую вещь. Представьте, как ценен подарок близкому человеку, сделанный своими руками — платье для любимой жены, игрушка для внучки... Мы собрали со всей сети чудесных мужчин, которые регулярно радуют своих близких крутейшими штуками ручной работы.

«Муж увлекся 3D-печатью и вот что сделал для меня»

Только потом заметила, что миска еще и в форме котика! © blondevies / Reddit

Божечки, я думала, так не бывает, но вы убедили меня в обратном. Любовь существует, и выглядит она вот так. © swannygirl94 / Reddit

Ты счастливица! Я просто в лужицу растеклась от этой вязальной чаши... и от крутоты твоего мужа. © HorrorPsychology*** / Reddit

«Я смастерил жене костюм из „Зельды“ на Хэллоуин»

«Мой папа сделал для моей дочки подарок своими руками»

«Супруга годами делала макияж у крохотного зеркала в ванной. И вот однажды, пока она была на работе, я обустроил для нее столик»

«Наконец могу показать плед, который я тайно вязал жене на день рождения. Во мне 2 метра роста, если что»

«Первая попытка сделать раскройный стол для жены»

«А вот что муж мне сделал, чтобы мои мотки не падали, пока я работаю»

«Мой первый свитер. Связал для жены (но проектировала его она)»

«Сегодня моя третья годовщина. Три года назад я связал вот это платье для моей будущей супруги!»

«Решил смастерить жене новый шкаф в ее швейную комнату. Сейчас она его уже заполнила всякими яркими тканями»

«А я вырезал вязальную чашу жене в подарок»

«Светильник для вечерних посиделок по просьбе супруги⁠⁠»

«Сшил себе, жене и своей сестре одинаковые рубашки для отпуска на Гавайях»

«Захотела у меня дочка себе кроватку, да не простую, а почти за 100 тысяч. Решено было делать самому»

«Через месяц страданий вышло вот это. Бюджет сэкономлен, ребенок в восторге»