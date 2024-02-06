14 ситуаций, которые даже самую спокойную женщину превратят в дракона
Иногда кажется, что все только и устроено для того, чтобы довести женщин до белого каления. То муж по дому не помогает, то родня лезет с непрошеными комментариями, то прическу отвратительно сделали. В общем, одни сплошные стрессы. Женщины в сети обсуждают как раз такие случаи, способные взбесить любую.
- Моя мама любит напрягаться по мелочам, иначе ее жизненную позицию я объяснить не могу. Говорит, например:
— Хорошо тебе, дочь, у тебя робот-пылесос сам все моет. Не надо, как мне, спину гнуть.
— Да мамуль, давай я и тебе такой подарю, день рождения не за горами!
— Нет, даже не думай, он же убирает непонятно как, и чистить его каждый день. От него проблем больше!
Или вот:
— Как тебе здорово с доставкой воды! Мальчишки принесли бутылки, унесли бутылки.
— Базара ноль, мам, сейчас оформлю тебе доставку. Выбирай, какую воду и сколько привозить.
— Не-не-не, ни в коем случае. Чтобы еще чужие мужики ко мне домой ходили. Да и что там за вода, непонятно.
До абсурда: она будет таскать тяжеленные сумки с продуктами, обижаться, что я не везу ее в гипермаркет в обеденный перерыв, но доставку она не приемлет. Общение с мамой все больше начинает походить на курсы управления гневом. © Подслушано / Ideer
- Мой муж настолько не хочет быть родителем, что готов вытерпеть от меня любую дичь, лишь бы я не оставила его с детьми. Узнала я это недавно, когда после длительной череды ссор мы решили разъехаться. Я нашла неплохую квартиру, стала готовиться к переезду, как муж вдруг спросил, а не далековато ли близнецам будет ездить оттуда в школу?
— Так им и не нужно, они остаются.
— Как остаются?
— Ну смотри: это твоя трешка, а у меня съемная однушка. У тебя официальная работа с хорошей белой зарплатой, а у меня фриланс. В конце концов, у детей здесь прописка, школа, хорошая поликлиника и секции.
Был долгий разговор, в ходе которого выяснилось, что не такие уж у нас разногласия. Уже полгода муж добрый, покладистый, даже не огрызается ни на что. © Подслушано / Ideer
- Муж забрал все наши деньги из заначки и купил машину. Якобы увидел ту, которую хотел, по хорошей цене. Себе! Ведь у меня машина есть (добрачная). А то, что мы вместе откладывали на покупку дачи, его не смутило. Выгнала тут же. Подаю на развод и на раздел имущества. Из общего только эта несчастная машина. Останется с половиной машины. Принципиально заберу свою половину денег. © Подслушано / Ideer
- Ох уж эти салонные процедуры. Однажды я пошла на педикюр, и мне начали стричь мои совершенно здоровые ногти, отрывая их по бокам. В другой раз мне потерли пятку металлом так, что кожа содралась. Мука. А еще много лет назад мне сделали настолько ужасное акриловое покрытие, что пришлось снять его в тот же день. © moonchild291 / Reddit
- Работники ресторанов считают, что женщина не в состоянии угостить своего кавалера. Каждый раз официанты вручают оплаченный счет только моему мужчине, даже когда чек возвращается с моей картой. Независимо от того, кто зарабатывает больше, хочется равного отношения. © jessipirate / Reddit
- Я в положении, старшему два года, я и муж работаем. Прошу мужа помочь по дому, поиграть с ребенком, а он всегда устал, не хочет, занят и, конечно, потом. И получается, что я готовлю, убираю, с ребенком сижу. Это долго, тяжело, и результат хуже. Начинаю злиться и орать на всех: и на ребенка, и на мужа. Так и живем. © Подслушано / Ideer
- В моем универе училось очень мало юношей (направление — филология). И была одна преподавательница, которая страсть как любила мальчиков, а к девочкам относилась предвзято. У нас оценки за экзамен ставили по количеству баллов, набранных за семестр. Так одному парню-прогульщику эта преподавательница поставила однажды балл просто за то, что он соизволил прийти на занятие. А я тогда отвечала весь семинар, и мне ничего не поставили: недостаточно много работала, видите ли.
- Сдала важный проект, полгода напряженной работы. Наконец-то презентовали заказчикам, они в восторге. На радостях по дороге домой купила дорогих закусок, думала, с мужем отметим, романтический вечер устроим. Когда пришла, с порога получила нытье мужа о том, что я так поздно и как он устал на работе. Когда пыталась рассказать о сдаче проекта, перебивал и талдычил, какой он молодец и как хорошо работает. Взял большую часть закусок и ушел за комп. На мои попытки пообщаться огрызался, что мешаю. Наверное, премию я потрачу на съем квартиры и разведусь. © Подслушано / Ideer
- Мужчины часто говорят: «Ты мне не нравишься со всем этим макияжем». Алло, это не для тебя. Это для меня. С какой стати я должна выглядеть так, чтобы произвести впечатление на кого-то, кто ни черта не смыслит в оттенках кожи, контрастных цветах и подчеркивании своих лучших черт? © Unknown author / Reddit
- Познакомилась с мужчиной. Общались онлайн две недели, а потом он позвал на свидание. Я много работаю, поэтому выбрать удобную дату было трудно, но все же о встрече мы договорились. Пришла я на место встречи. Ждала мужика около часа. Меня это стало раздражать, ведь я не понимала, почему его нет. Написала, спросила, где он вообще. Тушите свет: он ответил, что мы договорились на другой день, и переслал свое сообщение с датой и временем. Я усомнилась в том, что могла ошибиться. Нашла это сообщение в нашем чате и увидела отметку «отредактировано». Я ничего ему не ответила и на следующую встречу уже не пришла. © Палата № 6 / VK
- Мой парикмахер, у которого были такие же волосы, как и у меня, и который знал, что с ними делать, уволился. У нового в глазах читалось: «Я боюсь твоих чудовищных волос. Они вьются! Можно, я их просто выпрямлю?» Поэтому я дала предельно конкретные указания: вернуть волны, придать им форму. Парикмахер не смогла отрезать мне волосы больше, чем на полсантиметра. Она едва прикоснулась к ним. Так, немного помахала ножницами. В общем, после стрижки я выглядела хуже, чем когда вошла в салон. © keyboardsmash / Reddit
- Пару дней назад я ездила в торговый центр. Накопила денег и наконец-то исполнила свою мечту — купила кофту, которую давно хотела. Приехала домой в ней, радостно покружилась перед мужем и спросила: «Ну как я тебе?» Он на секунду отвлекся от компа, а потом изрек: «Прическа хорошая, тебе идет!» © Палата № 6 / VK
- Бесит ярлык «она меня пугает». Я уже некоторое время пытаюсь завести отношения, но это никому не интересно. Несколько близких друзей утверждают, что парни боятся со мной общаться из-за того, что я уверена в себе и привлекательна. Даже откровенность с ними не работает. В конце концов, они выбирают тихих, застенчивых девушек. © the***boys / Reddit
- Пригласила в гости маму и старшую сестру. Сестра постоянно делает мне замечания: то вилка не натерта, то я суечусь и забыла поставить тарелки, то крема в торте мало. И все это под хохот. Пьем чай, торт вкусный, мама хвалит: «Молодец!» И тут сестра выдает: «Ну так много ума не надо — намазать крем на печеньки». Даже мой муж обалдел. Крайне неприятно и унизительно. © Подслушано / Ideer
Общение с родственниками — вообще развлечение не для слабонервных. Обязательно скажут или сделают что-нибудь такое, что хоть стой, хоть падай.
AdMe/Народное творчество/14 ситуаций, которые даже самую спокойную женщину превратят в дракона
Поделиться этой статьёй