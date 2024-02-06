14 ситуаций, которые даже самую спокойную женщину превратят в дракона

Иногда кажется, что все только и устроено для того, чтобы довести женщин до белого каления. То муж по дому не помогает, то родня лезет с непрошеными комментариями, то прическу отвратительно сделали. В общем, одни сплошные стрессы. Женщины в сети обсуждают как раз такие случаи, способные взбесить любую.