14 случаев, когда люди внезапно навели такую интригу, что окружающие еще долго находились в непонятках

Кажется, некоторые люди просто обожают создавать интригу, иногда еще после этого хранить таинственное молчание с серьезной миной и уже потом раскрывать суть своих поступков или заявлений. Именно такие персонажи попались героям нашей статьи. Тем интриганам бы сценарии писать для бразильских сериалов.