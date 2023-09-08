14 случаев, когда работодатель вынес мозг и даже не вспотел
Некоторые начальники считают, что они — короли мира и забывают даже об элементарной вежливости. Но не стоит вести себя с сотрудниками по-хамски, ведь бумеранг может вернуться. А в бонусе история о работнике, который задал слишком неудобный вопрос.
- Из-за одной прихоти начальника коллега собирается увольняться. Та самая, которая закрывает 4 вакансии, работает частенько до 12 ночи, не берет отгулов и больничных. Она просто решила не идти на очередной семинар «для галочки». Но начальник уперся. И все. И неважно, что она самый работящий сотрудник из всего коллектива. Теперь оба закусили удила. И, скорее всего, она уйдет. © CheesyCat / Pikabu
- Недавно работу искал. Как же раздражают кадровички, которые сходу: «Здравствуйте, заинтересовало ваше резюме, подъезжайте на собеседование на другом конце города через 20 минут!» Ни представиться, ни озвучить хотя бы название компании не в состоянии! Приезжайте, и все тут! © Keraz / Pikabu
- Без выходных проработала 18 дней подряд официанткой в кофейне. Сменщица уехала в отпуск и задержалась там. Мне было 20 лет, по идее, молодая и сильная, но я тогда была просто выжата этой работой. График был с 9 утра и до последнего клиента. Толком ни в туалет, ни поесть, и в итоге еще с зарплатой хозяин обманул. Такое чувство обиды и унижения. © Хозяйка старинных часов / ADME
- У нас большая нагрузка и мне часто приходится работать по субботам. И вот приходит к нам в отдел парень. Ну, думаю, закончились мои мытарства. Но не тут-то было. В понедельник он опоздал на полдня: отравился пирожком. В следующую пятницу у него заболела бабушка. Он вообще не пришел. Потом кошка рожала. В общем, как начало или конец рабочей недели, случалось у него ЧП. Меня начальница ругала за опоздание на 10 минут, а с него пылинки сдувала. В чем же дело? Оказалось, его вообще не должны были брать на работу: у него нет вышки, так как он вылетел из вуза. Взяли по просьбе матери. Но и получал парень на 5 тысяч меньше оклада. А где оседали эти 5 тысяч — вопрос к суперлояльной начальнице.
- Подруга устроилась продажником. Зарплата — оклад плюс бонус. Фирма занималась недвижимостью. По регламенту потенциальных клиентов надо обзванивать. Но кто в наши дни возьмет трубку, увидев незнакомый номер? Так подруга писала «холодным» клиентам в соцсети. За месяц закрыла две сделки, что стало феноменальным результатом среди новичков во всей конторе. Но начальница отдела не радовалась. Эта завистливая женщина каждый день тюкала подругу, что та глупая, не делает звонков. Довела до срыва, а потом уволила.
- Моя коллега на предложение начальника: «Мариночка, прибери жральню (закуток с холодильником и чайником), ты же девочка», ответила сурово. Сказала: «Сан Саныч, для этих действий нужны женские первичные половые признаки?», и пока он офигевал, продолжила: «Если нет, то почему бы это не сделать кому-то, кто не занят годовым отчетом?» Саныч подумал и назначил ответственным за порядок конкретного сотрудника на должности типа «принеси-подай». © kastelmarra / Pikabu
- Мой начальник не хотел, чтобы я встречалась с клиентом лицом к лицу, потому что я была некрасивой — по его словам. Вместо меня к клиенту пошла симпатичная девушка, которая ничего не знала, и она постоянно бегала ко мне за ответами. В конце концов клиент не выдержал: «Я хочу поговорить с экспертом!» Пришла и закрыла сделку. Шеф был в ярости. © Debby Brigham / Quora
- Начальница меня ненавидела. Она даже сделала перестановку во всем офисе, чтобы мой стол оказался рядом с ее столом — дабы меня контролировать. В тот самый день, когда я принесла нашей компании большие деньги, она заявила: «Ты работаешь неэффективно». © Alexa Jones / Quora
- Собеседование прошло удачно. Не было стандартного «мы вам позвоним», наоборот, спросили, когда я смогу приступить. На следующий день я получил отказ. Как же так? Ведь директор прямо дал понять, что во мне заинтересован. И тут от ворот поворот. Позвонил своему знакомому, который там работал, и спросил, что случилось. Думал, по блату кого взяли вместе меня, но нет. Мне отказали, потому что у меня нет ни одного кредита. Директор принципиально берет на работу людей с кредитами вообще, и с ипотекой желательно. Людям в долгах деваться некуда — пашут за двоих. А мне на шею не сядешь и ножки не свесишь, зачем такой работник. © OMEGARET / Pikabu
- Друг уволился из компании с руководящей должности. Причина — невероятный стресс от неопределенности. «Когда приедет товар?» — никто не знает. «У кого можно узнать номер экспедитора?» — неизвестно. «Что сказать покупателям, которые оплатили быструю доставку, учитывая, что они ждут третью неделю?» — придумай что-нибудь. И еще тысяча и одна такая неопределенная мелочь. Но все шишки начальство пыталось перекидывать на него. После его увольнения в вакансии появилось требование «Способность работать в условиях высокой неопределенности». © FreudNotSleep / Pikabu
- У меня сменилась начальница. Как-то мы разговорились и оказалось, что мы учились примерно в одно время в одной и той же школе. Но я жила в городе, а она — в пригороде. И из-за этого дети над ней издевались. После разговора все стало плохо. У меня на рабочем компьютере не было интернета 6 месяцев! Когда пожаловалась начальнице, она отрезала: «Это не приоритетная проблема». Мне постоянно приходилось бегать по отделам в поисках свободного компьютера. Но когда я уходила от них, то пообщалась с директором и рассказала ему все без утайки. © Marcia Proven / Quora
- Неделю назад прошла собеседование, все успешно, спросили, когда я смогу выйти. Вчера оформили все документы, и через два часа говорят: «Мы вас не берем». Спросила, в чем дело. «А просто не хотим». Причину мне никто не назвал, менеджер по подбору персонала сказала, мол, так решило руководство, может у вас долги есть (нет). С самим руководителем, который вынес это решение, тоже не дали поговорить. Хотела я повозмущаться там, потом думаю: «Ну эту контору!» © 0raccoon / Pikabu
- Устраивался на работу, зарплату обещали от 70 тысяч, плюс бонусы по итогам года, ДМС, все белое. Отработав месяц, понял — зарплата в лучшем случае 30-35, все в конверте, ДМС только для директора. Бежал я оттуда со скоростью света. © BlackFog / Pikabu
- Устроился мастером по сантехнике. Условия вроде нормальные, 50% от суммы работ идет в зарплату. Первый рабочий день. Пообщался с шефом и свалил из этой конторы через 20 минут, и вот почему. Прайса на услуги нет, цену называешь лишь тогда, когда работы доведены до точки невозврата. Сам «шеф» с гордостью рассказал, как кому-то арматуру бачка унитаза поменял за 16 тысяч, и это не цена арматуры — это «работа». В общем, я ему в ответ рассказал историю про то, как мои родственники подобного «мастера» проучили. Мне моральные принципы не позволят так людей обманывать. © Keraz / Pikabu
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AdMe/Народное творчество/14 случаев, когда работодатель вынес мозг и даже не вспотел
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