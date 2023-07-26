14 смекалистых героев, которые так хитры на выдумку, что остановят даже ураган проблем

Смекалка порой спасает в критических ситуациях. А есть люди, которые вообще по жизни идут с ней рука об руку. И если надо придумать правдоподобную отмазку, скрыть косяки или показать наглецам, где раки зимуют, они всегда прибегают к помощи смекалки. Рассказываем истории таких хитроумных героев.