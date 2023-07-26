14 смекалистых героев, которые так хитры на выдумку, что остановят даже ураган проблем
Смекалка порой спасает в критических ситуациях. А есть люди, которые вообще по жизни идут с ней рука об руку. И если надо придумать правдоподобную отмазку, скрыть косяки или показать наглецам, где раки зимуют, они всегда прибегают к помощи смекалки. Рассказываем истории таких хитроумных героев.
- Отмечали свадьбу тети. Когда вынесли торт, мой папа загляделся на эту вкуснятину. И додумался, как заполучить самый лучший кусок. Он сказал мне: «Там на полке лежит свидетельство о браке. Возьми его». А когда я вернулась, папа схватил листок и громко объявил: «Уважаемые молодожены! Главный документ вашей семьи у нас в заложниках. Если вы хотите, чтобы он не пострадал, отрежьте нам самый большой и красивый кусок торта». Требования были выполнены, а мы — сыты и довольны. © Подслушано / Ideer
- Открыл для себя секрет спокойствия: не нужно никому отвечать сразу. По телефону чего-то добиваются? Я не могу сейчас говорить или подумаю. По СМС? Лучше ответить ближе к вечеру, если что, можно смело игнорировать ответы, ссылаясь на сон. Понял, что и в комментариях так же: надо отвечать лишь на приятные и интересные, игнорируя остальных. Вообще, для ответов надо выбирать максимально свободное время и умиротворенное состояние. © Подслушано / VK
- 23:45 на часах, спальный район. Во дворе не просто орут — надрываются (слышно через двойной стеклопакет) дети лет 7-10, пока родители рядом лясы точат. Выйти разбираться чревато, поэтому вызвала полицию и сказала, что во дворе дети бегают без присмотра, родителей нет. Всего 15 минут проходит, приезжают работники ППС, дети затыкаются. Засыпала в полной тишине. © Подслушано / Ideer
- В моей однушке убирается человек из клининговой компании. С одной стороны, стыдно кому-то признаться. С другой — блин, ну не люблю убираться! Я много работаю и заслужила в выходной отдыхать! Так все считают, что я наконец-то начала вести хозяйство, а я во время уборки читаю любимые книжки и отдыхаю душой. © Подслушано / VK
- Купила себе антистресс-раскраску (мандалу). Знаете, это реально работает. Ушла главная проблема — вечное желание поесть. Мне нечем было заняться в свободное время, и я ела. После раскраски стала чувствовать релакс. Прекрасное ощущение, когда нужно подбирать подходящие цвета, правильно следовать расположению оттенков, а в конце посмотреть на свою работу и понять, что ты не безнадежно криворукая. © Подслушано / VK
- Работаю в очень, очень оживленном розничном магазине. Когда моя смена заканчивается и мне нужно пройтись по торговому залу, я всегда иду быстро и с сосредоточенным выражением лица. Никто никогда не останавливается, чтобы задать мне вопросы. А вот если я улыбаюсь или устанавливаю зрительный контакт с клиентами, они в 100% случаев начнут задавать мне вопросы. © RAAD88 / Reddit
- Чтобы не поправиться, я не поливаю весь салат заправкой, а обмакиваю в нее вилку каждый раз перед тем, как зачерпнуть салат. Калорий немного, а заправка чувствуется. © Unknown author / Reddit
- Я очень боюсь темноты. Воображаю, что в ней всякие страшные монстры. Нашла способ избавиться от страха. Каждый раз, когда захожу в темную комнату, вслух говорю: «Здравствуйте! Не желаете ли Вы чашечку чая?» Как только представляю, что этот монстр будет пить со мной чаек, страх сразу отпускает. © Подслушано / Ideer
- Веду дневник, записываю в него мысли свои да происходящее вокруг. Лежит он на видном месте, но его никто не прочитает. Почему? Потому что я пишу в нем по-английски. А кроме меня в семье никто в английском ни бум-бум. © Подслушано / VK
- У меня прямо возле кровати стоит кофеварка. Когда звонит будильник, я очень быстро выпиваю чашку кофе, а затем возвращаюсь в постель на 15 минут. Затем, когда будильник срабатывает второй раз, я могу просто встать с кровати, так как кофеин уже поступил в мой организм. © Unknown author / Reddit
- Всякий раз, как я опаздываю на работу (а это случается часто), я звоню одному из своих подрядчиков или коллег, как только выхожу из лифта. Так что, к тому времени, когда я вхожу в двери офиса, я уже погружена в важный рабочий разговор. Люди постоянно твердят о том, как я занята, и никогда не говорят о моих опозданиях. Меня ни разу не упрекли в том, что я вечно опаздываю. © Girlbrush-Threepwood / Reddit
- Муж хвастается, что я не просто готовлю, а создаю настоящие шедевры. Это правда, люблю я красивую подачу. Так, чтобы тарелка изысканная, все аккуратно выложено и эстетично украшено. Но и не без провалов. Вчера у меня пригорела партия оладушек: отвлеклась и упустила момент. Лишнего теста не осталось. Поэтому я аккуратно счистила слой гари, но далеко не весь. Тогда я выложила оладьи на тарелку, щедро полила топпингом, который замаскировал мою неудачу. Украсила малиной, мятой — и вуаля! У поваров тоже должны быть свои секреты. © Палата № 6 / VK
- Никак не могу понять: муж то ли чурбан, то ли гений. Я выросла в семье интриганов, поэтому все фишки манипуляций и игр на эмоциях отточила еще там. А на него они не действуют! После ссоры могу пол-дня театрально молчать, прежде чем спросит, мол, все ли хорошо. Язвительно отвечаю: «Да все просто замечательно, любимый!» Жду реакции, разбирательств, а он добродушно говорит: «Вот и хорошо», — целует нежно и занимается дальше делами. А у меня разрыв привычного сценария каждый раз такой, что злость сразу проходит. © Подслушано / Ideer
- Провела отпуск в пансионате за городом. Отдых подпортил местный ресторан. Там шведский стол, так дети подбегали и лапали всю еду. И не брали, главное, а обратно в общий чан кидали. В конце отдыха я все-таки избавилась от проблемы. Просто твердо решила приходить к самому началу завтрака, обеда или ужина. Как только двери ресторана открывались, я была первым посетителем. Сразу набирала себе все, что хотела, пока никто не влез туда своими любопытными носами, и больше к этим столам не подходила.
Иногда смекалка позволяет людям додумываться до поистине хитрющих идей. Например, дети могут ловкими манипуляциями заманить в магазин игрушек, а взрослые — починить мебель самыми безумными способами.
Фото на превью Django Unchained / Columbia Pictures and co-producers
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