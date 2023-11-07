14 СМС-доказательств, что отношения — то еще осиное гнездо

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Нынче переписки — идеальное место для знакомств, романтики и, конечно же, выяснения отношений. Ведь там можно тщательнее продумать каждый свой следующий ход, из-за чего диалог получается эпичнее, чем просто эмоциональные реплики лицом к лицу. Примеры героев нашей статьи доказывают это лучше любых слов.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Просто мемы / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: МНП / Telegram

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Dasha_Ell / Twitter

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: МНП / Telegram

Переписки славятся шекспировскими драмами, уморительными недопониманиями и, конечно же, сюжетными твистами, от которых отвисает челюсть. Подборку СМС, в которых непредсказуемость достигла критической точки, мы и сделали в следующей статье.