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14 СМС, которые можно хоть стендаперам вместо шуток подложить, и зал хохотать будет

Народное творчество
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Помните, как ценна была каждая СМС-ка лет 20 назад? Если уж мы кому-то писали, то с конкретным вопросом или желанием пообщаться. А сейчас на каждом телефоне установлен мессенджер, переписывайся не хочу. Но пусть важность СМС и снизилась, в переписках все еще можно найти настоящие шедевры юмора.

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А еще круче получается, когда мессенджеры осваивает старшее поколение — наши родители и бабушки. Уж они-то отправляют нам самые остроумные сообщения.

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109118
AdMe/Народное творчество/14 СМС, которые можно хоть стендаперам вместо шуток подложить, и зал хохотать будет
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