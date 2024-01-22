14 СМС, которые можно хоть стендаперам вместо шуток подложить, и зал хохотать будет

Помните, как ценна была каждая СМС-ка лет 20 назад? Если уж мы кому-то писали, то с конкретным вопросом или желанием пообщаться. А сейчас на каждом телефоне установлен мессенджер, переписывайся не хочу. Но пусть важность СМС и снизилась, в переписках все еще можно найти настоящие шедевры юмора.