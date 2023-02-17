14 соседей, после поступков которых только и успевай поднимать челюсть с асфальта
Соседи есть у каждого из нас. И все они разные — бывает, попадаются люди, которых не видно и не слышно, добрые старушки и учительницы рисования. А кому-то везет меньше: напротив поселяются любители громкой музыки, наглецы и хитрецы. И вот тогда скучно не бывает, а курьезных историй набирается целый мешок за один месяц.
- Соседка запостила в соцсетях семейное фото в честь годовщины свадьбы с подписью: «Лучшее, что у нас получилось за эти годы, — это, конечно, дети». Комментарий от ее мужа: «Ты просто не видела, как я сегодня в подвале стены покрасил». © oseledich / Pikabu
- Живу в городской квартире. У меня 2 собаки и кролик, который просто обожает листья ивы. Когда гуляю с собаками, всегда рву ему свежие. Стала замечать подозрительные взгляды соседей. И вот один из них решился спросить, зачем я это делаю. Сказала, что для борща. Теперь вопросов в их глазах стало еще больше. © Палата № 6 / VK
- У моего соседа есть собака, и у меня есть. Так вот, они обожают друг на друга лаять. Шум поднимают жуткий. Я выжидаю моменты, когда соседской собаки нет во дворе, чтобы выгулять свою. А что делает сосед? Буквально через минуту после того, как я выхожу с ней, он со своей тут как тут. И начинается! Причем его пес гавкает громче. © ManningBurner / Reddit
- Еду в автобусе одна. Заходит на остановке парень, сел он со мной. Я удивилась, потому что автобус был пустой. Выхожу на своей остановке, и он за мной. Захожу в магазин, и он тоже. Тут я уже испугалась. Подхожу к своему подъезду, а он за мной. Не выдержала и спросила: «Что вам от меня нужно?» А он смеется и отвечает: «Просто я недавно переехал в ваш город, живу на этаж выше вас. И в городе я не ориентируюсь, но заметил, что ваша работа рядом с моей. Вот вижу, вы домой — и я за вами, чтобы не заблудиться». © Палата № 6 / VK
- Ночь, общежитие, резкий запах гари. Слышу в коридоре шум. Выбегаю из комнаты, а там картина. Несколько орущих людей и сосед со сковородкой в руках, от которой жутко коптит. Как оказалось, пришел он среди ночи и поесть захотел. Говорит: «В холодильнике была курица. Сырая. Ну ок, сейчас пожарю. Но масла не оказалось. Смотрю, банка жира стоит. Ну я его ложкой, ложкой и на сковородку». Кто-нибудь жарил курочку на меду? Запах непередаваемый, блин. © Mabpyxa / Pikabu
- Подходит ко мне в коридоре соседка и говорит, что беспокоится за меня, мол, мой парень — абьюзер и домашний тиран. Пришлось мне рассказать ей, что на самом деле, когда я ору «Стой, Оскар! Мне же больно!», то обращаюсь я не к парню, а к коту. Да, мой кот — абьюзер. © Karen González / Twitter
- Как-то раз жарили мы шашлыки у себя во дворе. Так получалось, что дым немного заходил на соседский участок. Это, конечно, не самая приятная штука, но ведь ничего критичного. Но сосед разозлился до такой степени, что ему пришло в голову вызвать полицию! Я бы до такого опускаться не стал. © MrBananaStorm / Reddit
- У нас в доме только что сломался лифт. А ретривер моего соседа не может подниматься по лестнице. Так вот, я тащил его на 3-й этаж, устал так, что чуть сердечный приступ не заработал. Зачем я пишу об этом в интернете? Потому что иначе нет смысла вообще кому-то помогать. Пусть все знают. © Trent / Twitter
- Думал, меня уже ничем не удивить. Заехал сосед в квартиру напротив. Подключил вайфай с названием «Как позвать золото?» Очевидно, считает себя очень умным и думает, что никто не отгадает пароль. Только вот ошибочка вышла, потому что я знаю ответ: Au. А что он хотел от учителя химии? © Палата № 6 / VK
- Был у меня сосед, который летом любил проводить время во дворе. И ему, видите ли, мешал шум внешнего блока нашего кондиционера, он каким-то образом его отключал постоянно. И доотключался до того, что сломал нам кондер. А самое несправедливое тут то, что у него такой же стоит дома. И он спокойно его включает, когда заходит к себе. © Cidatrite / Reddit
- Переехала в новую квартиру. Как-то разговорилась с соседями, а они спрашивают, дома ли мой парень. Говорю, мол, нет, дома только я. Они мне: «А мы постоянно слышим мужской голос». И тут понимаю, что все это время они могли слышать, как я 10 часов кряду смотрю по телеку одну и ту же программу. © chickenswithaP / Twitter
- Простота людей, конечно, зашкаливает. Недавно купил участок с дачей. Приехал, начал менять замки. На следующий день приходит сосед с крайне виноватым видом и просит пустить его на участок. Оказалось, он тут посадил боярышник и маленький орех! Мол, участок долго ничейный был. А сейчас хочет плоды собрать — все-таки следил, ухаживал. Я офигел, конечно, но пустил. Авось и мне чего перепадет. © Палата № 6 / VK
- Сосед как-то раз отчитал меня за то, что я складываю картонные ящики на своей же собственной территории у дома. Ах да, еще как-то он сказал, что у меня слишком запыленная машина — она, мол, портит эстетику всего нашего района и все вокруг выглядит не таким ухоженным. © InPredicament4ever / Reddit
- «Надоели шумные соседи?» — говорили они. «Переезжай в свой дом!» — говорили они. Переехала. Мои соседи больше не топают над головой. Теперь они косят траву! В 6 утра! Перед работой, по холодку. © ZveZda666 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/14 соседей, после поступков которых только и успевай поднимать челюсть с асфальта
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