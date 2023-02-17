14 соседей, после поступков которых только и успевай поднимать челюсть с асфальта

Соседи есть у каждого из нас. И все они разные — бывает, попадаются люди, которых не видно и не слышно, добрые старушки и учительницы рисования. А кому-то везет меньше: напротив поселяются любители громкой музыки, наглецы и хитрецы. И вот тогда скучно не бывает, а курьезных историй набирается целый мешок за один месяц.