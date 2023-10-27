14 соседей, рядом с которыми каждый день словно путешествие в кроличью нору — «все страньше и страньше»
Соседи — дело такое, они могут превратить вашу жизнь в кошмар или наоборот — скрасить ее. Вот только никогда не знаешь, кто будет жить по соседству: очаровательная семья, с которой вы подружитесь, или хитрая бабулька, ворующая ваш интернет.
- Купил квартиру. Не было проблем, пока не построили детскую площадку: по вечерам всякие малолетки начали собираться. Предложил жильцам установить видеонаблюдение, даже смету на скорую руку накидал, только 99% проголосовали отрицательно. Ну нет так нет, купил камеры, повесил на своем балконе. На днях во дворе снесли зеркало одному чуваку, и угадайте, к кому он пришел за записью? «Привет, — говорит, — нужны записи инцидента такой-то даты». Я ему: «Не вопрос, 10 тысяч». Он сразу: «Да ты офигел, сейчас в полицию сообщу». Звонил мне потом участковый по поводу записей, но я сказал, что камеры муляж, записей нет. На этом разговор закончился. А от домуправа потом узнал, что сосед теперь ищет способы, чтобы эти камеры я убрал. © Sladkoejkaa / Pikabu
- А у нас соседка выкопала яму в нашем дворе. Ей, видите ли, нужна была земля. Самое смешное — у нее ровно такой же участок земли, как у нас. © Unknown author / Reddit
- Сосед два месяца делал ремонт в квартире. Начинал долбить перфоратором в семь утра каждый день (неважно, выходной или нет). Но мы с мужем люди понимающие, потерпели. И вот настал наш черед делать ремонт. Муж начал работать перфоратором в 12 часов дня в среду, так этот одаренный пришел через полчаса со словами: «У меня от вас уже голова раскалывается, прекращайте». Ну нормальный, нет? © Подслушано / Ideer
- По соседству есть семья, с виду обычные люди. Видела, что в квартире живет мужчина, детей четверо и две женщины. Даже как-то значения не придавала — мало ли, няня, может. А тут муж с соседом договорился, что тот заберет у нас с балкона старый аккумулятор. Прошло время, никто не забрал, решила напомнить. Выловила одну женщину, объяснила ситуацию. Она мне: «Хорошо, скажу мужу». Опять неделя прошла, и ничего. А тут в лифте вторую увидела, сказала про аккумулятор, а она говорит: «Хорошо, скажу мужу». Выяснила потом, что это многоженец у нас живет по соседству. У него две жены, всех все устраивает. Я ошеломлена, конечно, ну да это их дело. © Подслушано / Ideer
- Заселилась в общежитие, а оно квартирного типа — пара комнат, санузел и кухня общая. Дверь в коридор тоже общая, поэтому в комнаты двери не запирали. Мы с соседкой сразу купили старый холодильник и поставили в своей комнате. Через несколько дней просыпаюсь утром, а у нашего холодильника с нашими продуктами сидят три соседки и тихо обсуждают, что взять на завтрак. Я спросонья не разобралась, кто сидит, испугалась, заорала что есть мочи. Они тоже испугались, обиделись. Даже моя соседка по комнате мне попеняла, что нефиг было так орать, у девочек еда же просто закончилась. © 11ore11 / Pikabu
- Переехали в новый дом, познакомились с соседями. Вроде нормальные муж с женой, стали общаться. Но уже скоро стало тяжко. Им надо все. Вот все: насос для машины, закаточный ключ для банок, соль, луковица, мясорубка, миксер, кухонный комбайн, дрель, болгарка, бензопила, шуруповерт, постирать что-нибудь в нашей стиральной машинке, а то свою жалко. Пару раз выручили их, потом стали отказывать. Говорим, мол, покупайте свое, а они в недоумении: «Зачем покупать мясорубку, если она есть у тебя? Она и нужна-то пару раз в месяц». А мне, блин, она сколько раз в месяц нужна? Но я же купила! В общем, оборвали все контакты. Прямо интересно, как они жили до нас. © SOLOnaBARABANE / Pikabu
- Мои соседи сверху иногда мычат друг на друга. Очень громко. Я жил в деревне, знаю о чем говорю — звучат точно как коровы. Мы без понятия, зачем они это делают. Никто нам не верит, пока не придет и не услышит своими ушами. Ну, а мы теперь тоже мычим им, если они слишком уж шумят, и обычно на какое-то время шум прекращается. © manofruber / Reddit
- Встретил пожилую соседку у подъезда, просит посмотреть, что у нее с компьютером — не может ничего включить в интернете. Захожу и вижу иконку отсутствия сигнала. Сигнала моего Wi-Fi. Вспоминаю: лет 8 назад она не могла связаться с сыном и попросила помочь, а у нее интернета нет. Ну я установил ей скайп, подключился через свой роутер, и... правильно, забыл отключить. Сказал ей о том, что она все эти годы пользовалась моим интернетом. Соседка: «А что мне теперь делать?». Ну, говорю, подключите себе интернет. А она мне: «Сделай как было, у тебя же интернет есть, тебе что, жалко?». Естественно, я ей отказал, и даже «спасибо» за 8 лет пользования не услышал. Естественно, она со мной теперь не здоровается. © AntSilveR / Pikabu
- Как-то купили набор мебели в прихожую. Из машины выносим, к лифту ставим. Вот я очередную ходку делаю, и вижу, как дедок из нашего подъезда в лифт тянет наше зеркало. Увидел меня, засуетился, на кнопку своего этажа судорожно жмет, чтобы лифт быстрее закрылся. Я ему говорю, что зеркало мое, а он заявляет, что оно его, он за ним спустился, да вот чайник выключить забыл и решил вернуться, а я — негодяйка, раз старших не уважаю. Подошел мой муж, и тут же оказалось, что это он нам просто хотел помочь погрузить в лифт! © Алла Августинович
- Я играю на барабанах уже 40 лет — ясное дело, что всю жизнь соседи жалуются из-за шума. Но один особенно отличился. Как-то была у нас репетиционная точка в подвале, и вот мужик, живущий там по соседству, постоянно вызывал на нас полицию. Ну а они просто приходили и говорили, что соседи жаловались — ведь мы не нарушали никаких законов, так как играли не настолько громко. Я пытался договориться с соседом, но он просто сыпал угрозами. А вот сын соседа, к слову, всегда с интересом смотрел, как я кручу в руках барабанные палочки. И вот однажды играем мы с группой концерт, и вижу — в толпе стоит мой сосед с семьей. И после каждой нашей песни его семья нам аплодирует. Он уже был в ярости, но самое классное случилось после выступления. Я подошел к его сыну, давай рассказывать, как круто играть на барабанах, и подарил ему палочки, которыми играл на концерте. И знаете, после этого сосед перестал вызывать полицию и вообще исчез с горизонта. Судьба дала мне возможность ткнуть соседа носом в то, что мою группу интересно слушать. © Greg Ramsey / Quora
- Соседка зашла к нам на задний двор — решила, что мы, студенты, уехали домой на лето и дом пустой. Но я все еще жил в доме и как раз сидел у окна, когда она зашла. Ну ладно, думаю, зашла и зашла — кота, может, ищет. Ну и вернулся к своим делам. А потом смотрю — она все еще там, в моем саду. И в руках у нее все, что в этом саду росло. Она, блин, стащила мой сад! Я так обалдел, что слова вымолвить не мог, не то что остановить ее. © VandWW / Reddit
- В начале лета на соседней даче появились новые хозяева. Бывшая владелица — бабулька неплохая, но уж очень хитрая. Новые соседи — приятные люди, наши одногодки, ни разу не дачники, но энтузиазма хоть отбавляй: заросшую бурьяном и порослью целину за пару месяцев привели в приятный глазу вид. В выходные сидим с соседом, точим копченую рыбу, и вдруг звонок на телефон. Смотрю — бывшая соседка. Руки в рыбе, включаю громкую связь. После стандартных вступительных фраз бабушка задает вопрос: «Скажи-ка, а новые соседи замки поменяли?». Я ей, мол, откуда ж мне знать-то? А она: «Да у меня там уже боярышник и калина созрели, хотела собрать, а то приеду, а у них все заперто!». © alenden / Pikabu
- В чате нашего дома абсолютно нормально видеть сообщения типа: «Ребенка только уложила, не шумите, пожалуйста, часок», «Пришел с ночи, часиков до 12 покемарю хотя бы, ок?». Есть даже: «Пошли в детский сад, в семь утра будем орать, но недолго, извините». И все спокойно откладывают перфоратор и прощают детские визги ранним утром.
Недавно въехал новенький, парень лет 30, с восторгом рассказывал, как предыдущий хозяин расхваливал соседей, вступил в чат. Тем же днем начал сверлить. На мое: «В четыре веду занятие по видеосвязи, надо два часа без шума» долго писал, что время разрешенное и право имеет. В семь утра ходил ругаться с родителями детсадовца — ведь у него отпуск, он хочет спать. М-да, парниша, насладиться добрым соседством у тебя тут не получится... © Подслушано / Ideer
- Были у меня в соседках снизу две редкостные злодейки, мать и дочь. Продала я квартиру племянникам. Парни надолго в ней не задержались, поселили жильцов — девушку со стареньким папой. На днях звонит племянник — мол, Лен, разберись, что происходит, там наша Галя в слезах. Дозваниваюсь до Гали, и на поверхность всплывает вот какая история. Устроили эти две опять скандал, мол, опять нас затопили, деньги гоните. А Галя не то чтобы деньги печатает, поэтому тоже пошла на принцип: вызвала сантехника и старшего по подъезду. Сантехник все проверил, в квартире протечки нет. А эти извелись: как так нет, когда у них вода по стене течет. Спускается сантехник к ним — точно, течет. Только он долго думать не стал, а в присутствии старшего по подъезду и любопытных, слетевшихся на скандал, сорвал мокрую обоину. А под ней — совершенно сухая стена. © Elena Marchuk / ADME
А вот еще немного историй о неординарных соседях, которые вызывают какие угодно эмоции, но точно не скуку.
AdMe/Народное творчество/14 соседей, рядом с которыми каждый день словно путешествие в кроличью нору — «все страньше и страньше»
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