14 соседей, рядом с которыми каждый день словно путешествие в кроличью нору — «все страньше и страньше»

Соседи — дело такое, они могут превратить вашу жизнь в кошмар или наоборот — скрасить ее. Вот только никогда не знаешь, кто будет жить по соседству: очаровательная семья, с которой вы подружитесь, или хитрая бабулька, ворующая ваш интернет.