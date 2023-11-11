14 стыдных историй, которые женщины вспоминают с красными щечками
Даже самые внимательные люди иногда могут случайно оказаться в неловком положении. Но есть такие ситуации, от которых страдают в основном женщины: странные бойфренды, пикантные случаи в примерочной и неожиданные события в дамской комнате. Именно в таком положении оказались героини нашей подборки и по большому секрету рассказали свои самые стыдные истории.
- Пришла я как-то в гости к парню, с которым мы познакомились в интернете. Засиделись допоздна, я уснула у него на диване. Посреди ночи он захотел фастфуда и пошел за едой. Я проснулась где-то через час, а его все нет. Заснула снова, просыпаюсь еще через пару часов — дома пусто! Звоню ему, а он такой: «А, да, я решил пойти ночевать к родителям». У меня даже денег на такси не было, хорошо хоть подруга выручила. Ну и вишенка на торте — потом я поняла, что у меня месячные начались прямо на том диване. Такая вот история. © Ocula / Reddit
- Заказала нам с парнем одинаковые трусы, смешные такие. Это подарок ему и мне на 5 месяцев отношений. Подумала, что это еще слишком малый срок, чтобы что-то этакое дарить. Как же мне было стыдно их доставать, когда любимый подарил мне браслет и ожерелье из серебра и с красивейшими бирюзовыми камнями. Я даже сказала, что подарю ему потом еще подарок, а он просто смеялся и уверял, что это не обязательно. © Палата № 6 / VK
- Выхожу из офиса, на улице льет. Держу в руках зонтик, тут ко мне подходит женщина со словами: «Эй, ты где это взяла?» У меня паника от чего-то, и в ответ я как заору: «Это мой зонт!» И убегаю прямо в жуткий ливень. Пройдя половину квартала с так и нераскрытым зонтом в обнимку, понимаю, что я жутко сглупила, — женщина просто хотела купить себе такой же. © SkeletonJane / Reddit
- Болтаю как-то с подружкой по телефону и признаюсь ей, что подумываю расстаться со своим парнем. Вдруг звонок обрывается и я слышу, как мой парень спрашивает: «Ты что, хочешь меня бросить?» Я сижу в шоке. Оказалось, он установил камеру в квартире, чтобы следить, не привожу ли я кого! А неделю спустя я обнаружила еще одну камеру. Тут же выдернула шнур, конечно. Мне по сей день приходится блокировать фейковые аккаунты, с которых он следит за мной в соцсетях. © Bri Kay / Quora
- История о знакомстве с парнем. Он, бедняга, настолько меня стеснялся, что каждое утро с несчастным видом стоял у моего рабочего стола и безуспешно пытался завязать беседу. И во время обеда тоже. Кажется, для него заговорить с женщиной было чем-то нереально сложным. В конце концов я просто не выдержала, сунула ему свой номер телефона и сказала: «Когда вернусь из поездки, пригласи меня на обед». © sicklemoon28 / Reddit
- Есть у меня очень игривое платье — коротенькое, с открытой спиной, спереди сетка (обязательно нужно надевать лифчик). Ношу дома, и все ок. И вот однажды повздорили с мужем. Закрылась в комнате на втором этаже, и даже когда он извиняться пришел, не открывала. Позже меня отпустило, я полежала в ванне, принарядилась в это платье и решила спуститься вниз, чтобы помириться наконец. Воодушевленная, спускаюсь по лестнице и вижу, что на меня смотрит муж и наш соседушка. Я пулей взлетела наверх! Но потом мы с мужем, кстати, помирились все же. © Archana Viswanathan Menon / Quora
- Сегодня после тренировки в зале я решила помыться в общей женской душевой. К слову, ноги я не брила. В общем, стою я, моюсь, как вдруг в душевую забегает девочка лет шести и по очереди заглядывает под перегородки в поисках свободной кабинки. Доходит до моей, испуганно охает и убегает с криком: «Ма-а-ам, там моется какой-то мужик!» © Палата № 6 / VK
- Встречалась с одноклассником. Первый этаж, решеток не было, так что он лазил ко мне в комнату. Но однажды бабуля резко что-то захотела узнать у меня и зашагала в комнату. Услышали мы ее поздно, спрятался мой кавалер в шкафу. Бабушка зашла, открывает шкаф. Она смотрит на парня, он глядит на нее и выдает: «А я тут вещи складываю». Спустя время бабуля рассказала эту историю всем гостям на нашей свадьбе, а мы стояли красные, как раки. © Подслушано / Ideer
- Я провела отличный день в аквапарке, наплавалась от души. А ближе к обеду ко мне подошла женщина и намекнула, что с купальником сзади что-то явно не так. Я в недоумении оборачиваюсь и вижу гигантскую дырку прямо посередине. И вот в таком виде я веселилась весь день, поверить не могу. © flabinella / Reddit
- Страшная сила — шопинг. Гуляла в центре с мужем увидела магазинчик, который меня очень заинтересовал, побежала к нему и уже даже вижу, что буду мерить. Бегу — удар, и я лежу. Очнулась — возле меня муж, работники этого бутика и скорая. Оказывается, не заметила, что витрина и вход стеклянные, да такие чистые — только мое лицо отпечаталось. Итог: трещина в переносице и два фингала. Какие же были лица у работников этого магазина, когда я все-таки через час там появилась! Получила скидку. © oseledich / Pikabu
- Решила я прикупить джинсы. Выбрала, продавщица ведет меня в примерочную. Там все по высшему классу: красивое зеркало, удобные сиденья, стены даже покрыты тканью. Сняла штаны, пытаюсь влезть в джинсы. Облокачиваюсь на стену и понимаю, что она съезжает в сторону. Теряю равновесие, падаю, сверху обрушивается другая стена. Я полуодетая, вокруг беспорядок, все в шоке. Как выяснилось, это были просто доски, накрытые сверху тряпками. Я-то не пострадала, а вот гордость моя очень даже. Продавщица извинялась, что не предупредила, но это не очень мне помогло: меня видел весь магазин в нелепейшем виде в одних трусах. © Estelle Mathers / Quora
- Еду в метро, достаю книгу из сумки, а вместе с ней выпадает прокладка. Пытаюсь ее схватить, но тут двери вагона открываются, и прокладка летит себе дальше. Я бегу за ней. Заходит мужчина, видит все это, поднимает прокладку и говорит: «Блин, опять прокладка жены вывалилась», — и сует к себе в карман ее. Мне стыдно! © Подслушано / Ideer
- Была в обувном магазине. Кассир спрашивает, мол, не хотите ли зарегистрироваться в программе лояльности, бонусы получать? На что я возьми да и ляпни: «Ой нет, спасибо, я на самом деле не ношу обувь». © miss_nick / Reddit
- Мы с мамой жили вдвоем, мне лет 5 было. Повадился к нам в гости ходить один товарищ, в поклонники к маме набивался. Мама его терпеть не могла, а выставить — неудобно. Однажды он заявился, стучал, в окна заглядывал, а мы с мамой под стол спрятались. Встретили его потом на улице, он говорит, мол, заходил, где были. А я как выдам: «Я с мамой под столом пряталась»! Представляю, как маме неудобно было. © Nina Lesko
Иногда воспоминания способны породить в нас липкое чувство стыда. Но к счастью, бывают и такие моменты, которые греют душу, когда о них думаешь. Обычно это теплые воспоминания из детства, которые вызывают улыбку и легкую ностальгию.
AdMe/Народное творчество/14 стыдных историй, которые женщины вспоминают с красными щечками
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