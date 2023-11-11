14 стыдных историй, которые женщины вспоминают с красными щечками

Даже самые внимательные люди иногда могут случайно оказаться в неловком положении. Но есть такие ситуации, от которых страдают в основном женщины: странные бойфренды, пикантные случаи в примерочной и неожиданные события в дамской комнате. Именно в таком положении оказались героини нашей подборки и по большому секрету рассказали свои самые стыдные истории.