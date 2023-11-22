14 свадебных историй, в которых столько драмы, что хоть ложками черпай
- Моей племяннице 22. На днях она вышла замуж. Человек 150 гостей прибыли на банкет. Но молодых не было — оказалось, они катались на лимузине. Так прошел час. Людей все это время не пускали за стол, все были голодные и злые. Мы с женой плюнули и уехали, забрав подарок. Мой брат (отец невесты) просил меня не злиться, мол, она еще молодая и глупая. Позже племянница как ни в чем не бывало звонит и говорит: «Дядя, может, отдашь свадебный подарок?» Я сказал, что мне было очень неприятно и желание что-то дарить исчезло. Так эта милая девочка обложила меня нецензурной бранью. И этот факт доказал, что я поступил правильно. © Illustrious-Sun9714 / Reddit
- Вот многие говорят: «Зачем пышная свадьба? Это же трата денег, фу-фу!» Мои соседи, кажется, решили вообще не заморачиваться. Сидят сейчас под окнами. Невеста в платье, жених в костюме, гостей нарядных 5-6 человек, жарят шашлыки. Все бы ничего, но на улице дождь. Не учли ребята, что осень у нас с характером. © Подслушано / Ideer
- У моей невесты ужасная аллергия на собачью шерсть. Ее кожа покрывается красными пятнами, и она постоянно чихает. А у моей сестры диабет, и у нее есть служебная собака, которая помогает отслеживать уровень сахара в крови. Я объяснил своей родне, что у невесты может начаться аллергия, даже если она пойдет в магазин, а там будет собака. Логично, что я попросил сестру не брать пса, но они с мамой обе обиделись и заявили, что не придут на свадьбу. Я ответил, что это чудесная новость. Ведь комфорт моей будущей жены важнее их желаний. © Free_Standard_7276 / Reddit
- У меня скоро свадьба. Парень моей сестры спросил: «Можно я сделаю ей предложение на вашей свадьбе?» Отказала. Ведь в этот день я хочу быть в центре внимания. Но он заводил этот разговор раз 50. От греха подальше вычеркнула его из списка гостей. Тогда сестра заявила: «Если ты не передумаешь, то я испорчу твое свадебное платье!» (Оказалось, она все знала и очень хотела получить предложение руки и сердца именно в мой день). Я улыбнулась и ее тоже вычеркнула из списка гостей. Родители все детство сдували с нее пылинки, вот она и считает себя пупом земли. Пора повзрослеть. © Pretend-Nectarine-35 / Reddit
- Месяц назад вышла замуж. Свадьба была маленькая, всего 15 человек пригласили, самых близких. Теперь все, кого мы не пригласили, считают своим долгом спросить: «А чего это вы меня не позвали?» Не захотели! Я что, должна приглашать отца, которого 15 лет вообще не видела? © Подслушано / Ideer
- Сестра решила заявиться ко мне на свадьбу без нижнего белья. Она похвасталась своим платьем, и я выпала в осадок. Там такие разрезы на бедрах и декольте! Короче, наряд не подразумевает ни лифчика, ни трусиков. Говорю: «Извини, дорогая, я не хочу, чтобы ты в таком виде стояла рядом с моим женихом». А она: «Тогда я с тобой не разговариваю!» Наши родители на ее стороне и не разговаривают со мной тоже. Жених сказал, что согласится с любым моим решением. Кстати, платье похоже на наряд Бейонсе. © benicenotstupid / Reddit
- Мы с женихом планируем свадьбу. И у нас есть уговор — на церемонию мы наденем что-то, что принадлежало нашим матерям. Я выбрала браслет, которым моя мама очень дорожила, а мой любимый — цепочку, которую его мама купила, как только он родился. Мой жених осиротел, когда ему было 5, а вскоре (даже полгода не прошло) его папа женился на другой. Так вот, мачеха жениха активно лезет в нашу жизнь. Она узнала о нашей задумке и захотела, чтобы я надела что-то из ее украшений. Я вежливо отказалась. Так она встала в позу: «Ты портишь отношения с будущей свекровью. Подумай о своих детях. Мы-то с дедом можем отказаться от внуков». Жених встал на мою сторону. © Least-Trust7360 / Reddit
- На каждой свадьбе, где я была, церемония прерывалась из-за того, что какой-то ребенок бегал по проходу, кричал во всю глотку или писал у алтаря. Если бы мы пригласили гостей с детьми, то на свадьбе было бы более 30 малышей. Поэтому мы решили провести церемонию без детей. А у одной гостьи 10-месячный ребенок. Я лично считаю, что уж на день-то его можно оставить с бабушкой. Но некоторые девушки сплотились вокруг нее и намекают, что не придут. Это неприятно. Но если уж на то пошло, лучше минус 4 гостьи, чем плюс 30 детей. © HeraSpectre1 / Reddit
- Показала свое свадебное платье маме и будущей свекрови. Попросила никому ничего не рассказывать. И тут встречаю тетю жениха, а она такая: «У тебя такое красивое платье!» Затем мы с женихом выбирали отель — это тоже секрет. А он растрепал все своей мамочке. Вообще, в спорах он всегда встает на ее сторону. Я уже думаю плюнуть на все и расторгнуть помолвку. © Agreeable_Bar_5898 / Reddit
- Мой бывший был хорошим отцом, но ужасным мужем. Мне было очень тяжело жить с ним. У нас двое сыновей. Мы развелись, когда младшему было 10. Дети всегда были на стороне отца и были против того, чтобы я заводила новые отношения. И вот я встретила хорошего мужчину. Младшему сыну сейчас 21 год, старшему — 25. Я поставила их перед фактом, что через 2 недели у меня свадьба. Они закатили скандал, мол, их папка будет ревновать и страдать. Заявили, что ноги их не будет на этой свадьбе. Я расстроилась, а потом сказала: «Раз так, когда вы будете жениться, я к вам тоже не приду». © CalligrapherGrand439 / Reddit
- Мы с женихом хотим отметить свадьбу с близкими друзьями и семьей. Родители очень расстроились и спросили, почему никого из их друзей не пригласили. Не знаю, как стоять на своем и не спровоцировать скандал. Кстати, свадьбу оплачиваем мы с женихом. Цены просто конские. © EarlSpilner- / Reddit
- Новоиспеченная женушка моего брата ненавидит меня. Знаете, почему? Они сыграли свадьбу, а на следующий день у моей 5-летей дочки был день рождения. Я люблю вечеринки и устроила карнавал принцесс. Все отлично проводили время, как вдруг заплаканная невестка потащила меня в ванную и устроила истерику. Мол, день рождения моей дочки затмил ее свадьбу, как я могла, такая-сякая. Ну что я могу сказать? Она знала о празднике заранее. И не могу же я перенести день рождения дочки. По-моему, ревновать к 5-летней девочке — это бред. © sohodone / Reddit
- Мы с женихом выбрали дату свадьбы. Я решила пригласить и свою сводную сестру, хотя отношения у нас не очень. Никак не ожидала, что она взбеленится: «Ты хочешь все внимание себе!» Как выяснилось, она запланировала вечеринку по случаю своей беременности, и даты очень близки. Но ведь я не знала о ее вечеринке! Пыталась ей это объяснить, так сестра созвала семейный совет, на котором обвинила меня в эгоизме. Я разозлилась и сказала, чтоб она на мою свадьбу не приходила. Часть родни на ее стороне. Ну и плевать, плясать под чужую дудку я не буду. © TotFabReal / Reddit
- Лет пять назад моя знакомая бабушка, ей около 80 было тогда, сыграла свадьбу в кафе. С родственниками и белым платьем. Со своим мужем, с которым прожила уже почти полвека. Потому что она хотела пышную свадьбу с белым платьем. © ZonicBk / Pikabu
Свадьба — это всегда масса впечатлений. Рассказываем о 12 свадебных традициях из разных уголков мира, которые для нас звучат как шутка.
AdMe/Народное творчество/14 свадебных историй, в которых столько драмы, что хоть ложками черпай
Поделиться этой статьёй