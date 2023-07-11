14 учителей, которые имеют педагогический талант со знаком минус
Не все готовы с теплом говорить о школе, потому что, увы, людям встречались учителя, о которых и словечка хорошего не скажешь.
- В 11 классе были у нас уроки по менеджменту. Проходим финальный тест. Я его сдала на отлично, так как предмет я понимала и любила. Но в нескольких вопросах были сомнения, сначала я выбрала один ответ, потом его зачеркнула и поставила другую галочку. Моя же подруга все списала в наглую у меня. В итоге ей присудили первое место и даже грамоту дали. А у меня второе место, за то, что у меня были помарки. И так мне обидно было! Еще и в грамоте, видимо, хотели прописать цифру 2 римскими буквами, но что-то пошло не так, и эта римская 2 больше была похоже на 11. Поэтому я стала гордой обладательницей грамоты за 11 место по менеджменту. До сих пор злит. © skvoskvo / Pikabu
- Учительница пересадила ко мне хулигана для «перевоспитания». Он знал, что положительная мотивация лучше отрицательной. И пока я решала примеры, любезно давал мне свои канцтовары и чистые листочки, если у меня карандаш ломался или ластик терялся. И даже прикрикивал на окружающих, если пытались меня отвлекать вопросами, как что решить. Естественно, он всегда у меня списывал первым, а еще я периодически решала за него его примеры. © ozomena / Pikabu
- Принес на урок очень красивый рисунок карандашом. Учительница решила, что я не сам нарисовал, а обвел рисунок из какой-то книги. Опозорила перед всем классом. Естественно, 2 за работу. С тех пор у меня психологическая проблема: я не могу рисовать. © Andyasteroid / Pikabu
- Второй класс. Учительница оставила меня читать всему классу вслух, а сама ушла в неизвестном направлении. Естественно, все бесились, орали, и никому мои чтения вслух были не нужны. Когда учительница вернулась, поставила двойки всем, в том числе и мне. Объяснила это так: «Ты не смогла справиться с дисциплиной в классе». © Svetlozara / Pikabu
- Математика мне не давалась совершенно. Тогда я решила пойти к репетитору — учительнице из нашей же школы. Честно сказала про свои низкие оценки. Она разрешила прийти на ее урок с другими учениками. Вызвала перед всем классом к доске и велела решить задачу по теме, которую, как она знала, я не поняла. Я так запаниковала, что затупила. А она сказала: «Посмотрите на нее. Она не знает даже понятий детсадовского уровня!» Урок закончился моими слезами, я чувствовала себя униженной. И больше туда ни ногой. © Sabahat Momin / Quora
- 8-й класс. В школе проходит викторина «В чем отличие парнокопытных и непарнокопытных животных?». Я ответила про строение копыт, что есть цельное копыто, а бывает как бы состоящее из двух половинок. Учительница:
— Неправильно! Парнокопытные — это животные с четным количеством ног.
— А что, есть животные с нечетным количеством ног?
Учительница запнулась и не нашлась что ответить. © 435heavy / Pikabu
- В 9-м классе я очень хорошо подготовился к контрольной по химии. Написал все верно. В тетрадке стоит перечеркнутая 5, а рядом 2. Это что такое? Я бросился к учительнице, требую объяснений. А она ехидно в ответ: «Ты всегда у меня тройки получал, а тут написал на 5. Так не бывает. Списал, значит». Такая меня обида взяла, что и по сей день помню. © Unknown author / Pikabu
- Урок литературы. У нас новый учитель. Дети прочитали отрывок «Мы все живем в нашем собственном маленьком пузыре». Учитель спрашивает, о чем это. Одноклассники предлагают свои варианты, но ему ничего не нравится. Дошла очередь до меня. Говорю: «Мы живем в своем собственном пузыре... Значит, мы все живем в нашей собственной маленькой реальности?» Он стукнул кулаком по столу: «Нет, нет и нет! Как можно быть такими бездарными?!» Кстати, правильный ответ он так и не сказал. Мы жаловались на него, но без толку. © Leonardo Alexandric / Quora
- Дочь всегда хорошо училась и вдруг в 4-м классе вместо «отлично» стала получать «удовлетворительно». Спросил у новой учительницы, что могло случиться, а та заявила:
— Ваша дочь всегда торопится с выполнением работы. Я ненавижу таких учеников.
Я спросил:
— А что, ответы неверные или неполные?
Оказалось, ответы верные, но учительница заявила:
— Я давно работаю в школе и знаю, сколько времени нужно ученику, чтобы выполнить задание. Поэтому, если работа сделана раньше, ребенок явно торопится. © Edward Anderson / Quora
- Был у меня одноклассник, который, как принято тогда было говорить, ночевал в моих тетрадях. Большая часть учителей отчитывала меня за это. Говорили: «Не давай ему списывать! Что ты ему позволяешь? Сделай так, чтобы он не мог». Я стала пытаться отворачиваться: то сидела боком, то практически лежала на тетради во время написания контрольных. Или рукой старалась закрывать. Так вот, не совру, конкретно те же учителя, что ругали меня за потакание любителю списывать, запускали другие песни: «Сядь нормально, не горбись. Ты что, спишь там?» © Anastomus / ADME
- Перевела дочку из одной школы в другую из-за тяжелого характера учительницы. Одному мальчику она снизила оценку за неправильно написанное слово «автострада»: зачеркнула Д и поставила З. © Таня Черкашина / ADME
- В средней школе меня с первого дня невзлюбила учительница. А все потому, что она знала моего брата-хулигана и решила, что я такой же. Все, что я делал, было неправильно. Когда я отвечал точь-в-точь по учебнику, мне говорили, что мой ответ неверен. Из троек я не вылезал. © Garrett Murphy / Quora
- Учительница допустила фактическую ошибку, я ее поправила. Тогда она начала распускать про меня грязные слухи в других классах. Даже директору нажаловалась. Но в итоге в конце четверти ее уволили. Что мне нравится в колледже, так это то, что, когда вы поправляете преподавателей, они обычно говорят «спасибо», а не обзывают вас. © Jessica Su / Quora
- Обидный случай из моего детства. Школа, 1-й или 2-й класс, по математике на дом задан пример: что-то наподобие «3 — 4 = ?». Я уже знал про отрицательные числа и написал «—1». При проверке домашнего задания у меня стоял единственный минус за этот пример и была снижена оценка. Учительница заявила, что я должен был догадаться, что в учебнике ошибка и должно быть «3 + 4». Ну откуда мне знать, что там ошибка? А мои слова про отрицательные числа она проигнорировала. © Hez3HauKa / Pikabu
А еще некоторые учителя ставят странные отметки на полях тетрадей и в дневниках. В одной школе, к примеру, появилась новая оценка.
AdMe/Народное творчество/14 учителей, которые имеют педагогический талант со знаком минус
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