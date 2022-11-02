14 учителей, которых и близко к порогу школы нельзя подпускать
У многих из нас остались теплые воспоминания о школе. Но, увы, не у всех все было гладко. И сейчас нам встречаются учителя, в чьей компетентности мы сильно сомневаемся. И вообще непонятно, зачем они пошли преподавать.
- Литература. Учительница спрашивает:
— Что значит цвет обоев в комнате старухи?
Я вдохновенно начинаю рассказывать о своих ощущениях.
— Нет, Катя, ты такая глупая! Там же все просто: желтые обои — это жадность!
— Это вам сам автор сообщил?
— Вообще-то это проходят в институте, но тебе не понять. Садись, два.
Я не сажусь. Начинаю собирать учебники в портфель.
— Ты что, обиделась?
— Знаете, на болезных не обижаются. Надеюсь, это тоже было в вашем институте.
Педколлектив разделился на 2 группы: одни считали, что нельзя учителя обзывать, другие — что в этой ситуации виновата она. © Rinann / Pikabu
- Принес на урок очень красивый рисунок карандашом. Учительница решила, что я не сам нарисовал, а обвел рисунок из какой-то книги. Опозорила перед всем классом. Естественно, 2 за работу. С тех пор у меня психологическая проблема: я не могу рисовать. © Andyasteroid / Pikabu
- Сын написал итоговый экзамен по математике на отлично. Учительница мне говорит, что скорее всего он списал. Спрашиваю: «У кого, интересно, он мог списать, если единственный в классе на отлично сдал?» Ей нечего было возразить. © anka3000 / Pikabu
- Учительница химии считала меня ни на что не годной. Я показала у доски хорошую презентацию, но потом она начала меня заваливать, и я не смогла ответить ни на один ее вопрос. Перед всем классом она заявила: «Ты никогда не добьешься успеха в жизни. Ты — позор семьи». Я до сих пор помню каждое ее слово. С тех пор у меня появился страх публичных выступлений. Я уверена, что учитель не должен говорить такое 15-летней девочке. © Pragya Rathore / Quora
- Математика мне не давалась совершенно. Тогда я решила пойти к репетитору — учительнице из нашей же школы. Честно сказала про свои низкие оценки. Она разрешила прийти на ее урок с другими учениками. Вызвала перед всем классом к доске и велела решить задачу по теме, которую, как она знала, я не поняла. Я так запаниковала, что затупила. А она сказала: «Посмотрите на нее. Она не знает даже понятий детсадовского уровня!» Урок закончился моими слезами, я чувствовала себя униженной. И больше туда ни ногой. © Sabahat Momin / Quora
- 8-й класс. В школе проходит викторина «В чем отличие парнокопытных и непарнокопытных животных?». Я ответила про строение копыт, что есть цельное копыто, а бывает как бы состоящее из двух половинок. Учительница:
— Неправильно! Парнокопытные — это животные с четным количеством ног.
— А что, есть животные с нечетным количеством ног?
Учительница запнулась и не нашлась что ответить. © 435heavy / Pikabu
- Урок литературы. У нас новый учитель. Дети прочитали отрывок «Мы все живем в нашем собственном маленьком пузыре». Учитель спрашивает, о чем это. Одноклассники предлагают свои варианты, но ему ничего не нравится. Дошла очередь до меня. Говорю: «Мы живем в своем собственном пузыре... Значит, мы все живем в нашей собственной маленькой реальности?» Он стукнул кулаком по столу: «Нет, нет и нет! Как можно быть такими бездарными?!» Кстати, правильный ответ он так и не сказал. Мы жаловались на него, но без толку. © Leonardo Alexandric / Quora
- В 9-м классе я очень хорошо подготовился к контрольной по химии. Написал все верно. В тетрадке стоит перечеркнутая 5, а рядом 2. Это что такое? Я бросился к учительнице, требую объяснений. А она ехидно в ответ: «Ты всегда у меня тройки получал, а тут написал на 5. Так не бывает. Списал, значит». Такая меня обида взяла, что и по сей день помню. © GoshaBaltika / Pikabu
- Дочь всегда хорошо училась и вдруг в 4-м классе вместо «отлично» стала получать «удовлетворительно». Спросил у новой учительницы, что могло случиться, а та заявила:
— Ваша дочь всегда торопится с выполнением работы. Я ненавижу таких учеников.
Я спросил:
— А что, ответы неверные или неполные?
Оказалось, ответы верные, но учительница заявила:
— Я давно работаю в школе и знаю, сколько времени нужно ученику, чтобы выполнить задание. Поэтому, если работа сделана раньше, ребенок явно торопится. © Edward Anderson / Quora
- Был у меня одноклассник, который, как принято тогда было говорить, ночевал в моих тетрадях. Большая часть учителей отчитывала меня за это. Говорили: «Не давай ему списывать! Что ты ему позволяешь? Сделай так, чтобы он не мог». Я стала пытаться отворачиваться: то сидела боком, то практически лежала на тетради во время написания контрольных. Или рукой старалась закрывать. Так вот, не совру, конкретно те же учителя, что ругали меня за потакание любителю списывать, запускали другие песни: «Сядь нормально, не горбись. Ты что, спишь там?» © Anastomus / ADME
- Перевела дочку из одной школы в другую из-за тяжелого характера учительницы. Одному мальчику она снизила оценку за неправильно написанное слово «автострада»: зачеркнула Д и поставила З. © Таня Черкашина / ADME
- В средней школе меня с первого дня невзлюбила учительница. А все потому, что она знала моего брата-хулигана и решила, что я такой же. Все, что я делал, было неправильно. Когда я отвечал точь-в-точь по учебнику, мне говорили, что мой ответ неверен. Из троек я не вылезал. © Garrett Murphy / Quora
- Учительница допустила фактическую ошибку, я ее поправила. Тогда она начала распускать про меня грязные слухи в других классах. Даже директору нажаловалась. Но в итоге в конце четверти ее уволили. Что мне нравится в колледже, так это то, что, когда вы поправляете преподавателей, они обычно говорят «спасибо», а не обзывают вас. © Jessica Su / Quora
- Обидный случай из моего детства. Школа, 1-й или 2-й класс, по математике на дом задан пример: что-то наподобие «3 — 4 = ?». Я уже знал про отрицательные числа и написал «—1». При проверке домашнего задания у меня стоял единственный минус за этот пример и была снижена оценка. Учительница заявила, что я должен был догадаться, что в учебнике ошибка и должно быть «3 + 4». Ну откуда мне знать, что там ошибка? А мои слова про отрицательные числа она проигнорировала. © Hez3HauKa / Pikabu
А какими вам запомнились ваши учителя?
AdMe/Народное творчество/14 учителей, которых и близко к порогу школы нельзя подпускать
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