14 удивительных человек, которые заслуживают грамоту «Самое доброе сердце»
Бытует мнение, что мир вокруг стал злым, а люди черствыми. В общественным транспорте все хамят, а в общепите никто не уступит места. Но так ли это? Не только в кино есть место для душевных историй и эта подборка — хорошее тому доказательство.
- Я часто вижу, как к соседям ходят разные люди, находятся у них несколько часов и выходят с большими пакетами. Сначала я думала, что они просто очень гостеприимные, но такие частые визиты и разные лица заставили меня задуматься. Увидев очередную женщину с пакетом, я не сдержалась и спросила, чем они там занимаются. Та рассказала, что они помогают малообеспеченным семьям. Сосед психолог и дает бесплатную консультацию, а его жена одну из комнат переделала на склад с одеждой. Им приносят вещи, а они их раздают тем, кто в этом нуждается. Я даже и не подозревала, что живу на одном этаже с людьми с огромным сердцем. © Не все поймут / VK
- На днях я вышла гулять с собакой и решила по пути заскочить в магазин быстренько. Собаку привязала возле входа, она у меня невероятно послушная, всегда тихо ждет и никого не трогает. Не получилось быстренько, пришлось задержаться и купить все необходимое. Вдруг начался дождь, поэтому я сразу побежала к кассе и к своей собаке. Выбегаю, а там маленькая девочка стоит возле моего питомца и держит над ним зонтик. Моя вера в человечество после этого случая взлетела на невероятно высокий уровень! © Не все поймут / VK
- Последние годы отца были тяжелыми: он впал в старческое слабоумие, кричал на мать. Было тяжело не раздражаться на него. На панихиду пришло много людей и слово взяла незнакомка. Она рассказала, что хотела усыновить ребенка, но у нее было мало денег — и ей посоветовали взять в адвокаты моего отца. Отец сказал, что усыновление — это благое дело, и не взял с нее ни гроша. Через несколько лет она решила удочерить девочку — и отец снова не взял с нее денег. Теперь эти приемные дети уже выросли, сын учится на юриста. Женщина подытожила: «Ваш отец сделал много замечательных вещей, о которых вы, вероятно, даже не знали». Ее речь помогла мне вспомнить, что папа был удивительным человеком. © Amy / Quora
- Зашла в ресторан быстрого питания. Свободное место было только на улице, поэтому я с полным подносом еды пробиралась к двери. И тут я вижу, что мимо меня стремительно мчится подросток. Я уже было хотела накричать на него, а паренек толкает дверь передо мной и держит ее открытой! Я искренне поблагодарила его. Эти маленькие жесты доброты означают, что у человечества еще есть надежда. © Molly Tango / Quora
- Я шла домой. На остановке очень сильно плакала женщина в возрасте. Из-за слез, всхлипов и охрипшего голоса я не могла понять, из-за чего. Но судя по словам утешавшей ее подруги, это был какой-то мужчина. Моя душа разрывалась от ее слез. Я пошла в ближайший ларек с цветами и купила ей несколько роз. Подарив ей этот букет, сказала, что мир хочет видеть только ее слезы радости. Видели бы ее счастливые глаза! Она стала улыбаться и плакать уже от подарка. Я не стала дожидаться слов благодарности. Отдала цветы и пошла дальше. Может, мой поступок глуп, но мне было очень хорошо на душе. Давайте делать друг другу приятности. © Не все поймут / VK
- Моей дочери 15, переходный возраст, все дела. Но она уже 3 года каждое воскресенье ездит в приют для собак, чтобы ухаживать за своими подопечными. Еще серьезно занимается вокалом: все лето работала, выступала в домах престарелых, на городских мероприятиях. А все заработанные деньги копила на операции для своих питомцев. И вот когда в очередной раз она меня злит посиделками в соцсетях, я вспоминаю, что не все так плохо, мода пройдет, а доброе сердце останется. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем тогда были молодоженами. Возвращались из гостей мы поняли, что в доме пожар! Когда все закончилось, муж куда-то отошел, а я стояла одна и смотрела на пепелище. Я потеряла все. И тут мимо меня прошел пожарный. Его лицо было черным от сажи, глаза — красные от усталости. Он сказал: «Иди сюда» и обнял меня своими большими руками. Я расплакалась в объятиях этого большого, мокрого, грязного незнакомца. Впервые я почувствовала себя в безопасности, я просто знала, что больше ничего плохого не случится. Он сказал: «Все наладится». Этот человек организовал для нас сбор средств и нашел временное жилье, хотя совершенно не обязан был это делать. © Bethann Siviter / Quora
- У нашей соседки трое котиков, которые время от времени ходят по общему коридору. Я обожаю котов, но заводить собственного еще не готова, потому что я студентка, еще не имею стабильной работы. Я спросила у соседки, можно ли котов к себе в гости брать. Она сказала, что, конечно. Ну и теперь я время от времени пускаю к себе соседских котов, уже даже стала им вкусности всякие покупать. Это прикольно, такие себе котики на час. А соседка крутая, потому что она их всех взяла в приюте и выкормила, выходила и воспитала. Вот буду зарабатывать — тоже так сделаю. © Не все поймут / VK
- У сына в школе классная руководительница всегда устраивает праздники для класса. Я общалась со своими друзьями, и они рассказывали, что у них мероприятия только общешкольные, а для класса их руководитель ничего не устраивает. На Новый год она придумала для ребят настоящий квест по всей школе. Дети отгадывали загадки и решали разные задачки, чтобы дойти до цели — коробки печенья. Сын с удовольствием ходит в школу и более старательно готовится именно к ее урокам. © Не все поймут / VK
- Выносила огромный мешок мусора, а сама я вешу 48 кг. Иду, тяжело, и, как назло, пакет разрывается, все содержимое падает на асфальт. Сзади идут две бабульки и осуждают меня за криворукость. Следом за ними идет парень молодой, молча сел и помог собрать мусор. Далее донес вместе со мной до контейнера и ушел! Все бы ничего, но на нем была рубашка, которую он не побоялся испачкать, хотя видно было, что на работу идет. На все мои: «Спасибо, я сама», промолчал. Спасибо тебе за то, что помог! Не перевелись мужики еще на планете! © Не все поймут / VK
- Путешествовал по Индии. Ехал в поезде. От еды, которую предлагали мне взять в дорогу друзья, я отказался. Я-то был уверен, что куплю что-то на вокзале, но нет. Даже в поезде еду не продавали. Я был ужасно голодный. И тут в рядом со мной села пара. Жена о чем-то посовещалась с мужем, и он на плохом английском предложил мне угощение. У них с собой было 6 лепешек, они предложили мне две. Они еще извинились, что еда была простой, но у меня слезы на глазах стояли. Да, это та Индия, которой я так восхищаюсь. © Josue Diaz / Quora
- 1985 год. Мне было 20. Я один переехал в маленький городок и почти никого там не знал. Тяжело заболел гриппом и сидел дома. И тут одна девушка с учебы позвонила и спросила, как я. Узнав, что я болен, она привезла куриный суп. Мне этот суп очень помог. После этого случая мы стали сближаться, хотя она была намного старше. Мы не прекратили дружить даже после моего переезда. Она ушла в 77 лет, я был с ней в ее последние дни. Она попросила меня приготовить ей куриный суп. Эта женщина изменила все мою жизнь, она была самым близким другом. © Unknown author / Quora
- Я перепутал Роттердам с Амстердамом и опоздал на самолет. Денег на билет у меня не было. Что делать? Дозвонился до соседа в общаге. Его мама дала данные своей кредитки, и я смог купить билет. Я до сих пор чувствую огромную благодарность. © Paul Grant / Quora
- Работала в одном заведении, в гардеробе. Был у нас там охранник: огромный, лысый, бородатый и суровый Сергей. Разговаривал мало, проблемы решал быстро. Весь персонал его побаивался, что уж о посетителях говорить. В один из вечеров заглядывает ко мне в гардероб этот Сергей и говорит: «Я тут шел с тренировки, увидел голубя. Крыло подбито, чудом не задавили. Я позвонил, узнал, завтра отвезу куда нужно, там его выходят. А пока, если ты не против, можно он у тебя тут побудет, а то там музыка громкая». Сумку спортивную протягивает, а там гнездо из одежды и белый голубь. Оставила, конечно. Весь вечер Сергей заглядывал, проверял, а потом, забирая сумку, сказал: «Назовем его Март. Завтра ведь 1 марта и первый день его новой жизни». Не Сергей — Сереженька! А после этой ситуации на всю жизнь запомнила, что внешность не всегда совпадает с тем, что у человека внутри. © Не все поймут / VK
А здесь у нас 14 добрых историй, которые поднимут настроение даже тем, кто работал в Новый год.
AdMe/Народное творчество/14 удивительных человек, которые заслуживают грамоту «Самое доброе сердце»
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