14 вещичек, которые одни недрогнувшей рукой определили на свалку, а другие отыскали, чтобы любить

Трудно вообразить, сколько всего ежедневно мы выбрасываем. По разным причинам: сломалось, не подошло, надоело, устарело... Представляете, кто-то даже способен выкинуть том «Гарри Поттера» с автографом. Ну а что для одного хлам, то для другого сокровище, решили герои нашей статьи и ринулись спасать отправленные в утиль вещи. И нашли нечто совершенно восхитительное.

«Нашел эту красоту в выброшенной шкатулке с бижутерией. Это 14-каратное золото с танзанитом и настоящими бриллиантами»

«В старшей школе разрешили перебрать выброшенные гаджеты, и мне попался iMac 2008 года выпуска. Почти в идеальном состоянии»

2 винтажные шкатулки с тонной старых украшений!

«Вероятно, самое милое, что мне доводилось находить в мусорном контейнере»

Подходящий трон для этого величественного короля!

«Нашел прошлым вечером. Полностью рабочая PlayStation 3 Slim»

И как только рука поднялась выбросить такой шикарный холодильник?

Кто-то выставил на землю перед домом 5 томов Детской энциклопедии 1958 года

«Вот такую красоту кто-то выкинул. Естественно, я ее тут же затолкала в свою машину»

«Нашла диско-шар. Думала, они хрупкие и из пенопласта, но этот очень внушительный и красивый»

«Кто-то выбросил Lego на помойку. Не смог пройти мимо — отмою и добавлю к своим деталям»

«Я целых 8 лет искала именно такие на гаражных распродажах и барахолках!»

«Божечки, обожаю свою работу по переработке отходов»

Настоящее сокровище для любого поттеромана!

Бонус: порой самая ценная находка — это не вещь

Гулял я с собакой, как вдруг вижу: останавливается машина, дверь открывается и изнутри выкидывают на дорогу собаку и кошку. Я пытался догнать водителя, но где там! К сожалению, кошка сразу убежала, а вот пес, испуганный, остался на месте. В тот вечер я вернулся домой с двумя собаками вместо одной. © Stratos G / Quora

Однажды нашел гитару. Она была не в очень хорошем состоянии, так что я ее своему приятелю отдал. А он вдруг начал играть и через 10 лет стал отличным гитаристом. Просто лучшее, что я когда-либо находил. © theboss027 / Reddit

А у меня папа был сантехником. И он давно мечтал купить маме кольцо с бриллиантом. Как-то он менял старый унитаз в многоквартирном доме и нашел маленькое кольцо, уже почерневшее от старости и грязи. Попытался промыть его водой — а оно блестит. Отнес к ювелиру, а там обнаружилось, что кольцо-то с бриллиантом и из белого золота. Его папа и подарил маме на День святого Валентина. © Wintercrow / Reddit