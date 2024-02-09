14 «везунчиков», у которых не работа, а стендап-клуб какой-то, ей-богу
Многим людям работа приносит не только деньги, но и впечатления. Бывают позитивные, конечно, но не всегда. Впрочем, это не важно. Суть у всех историй — и приятных, и не очень — все равно одна: постороннего человека они как минимум повеселят. Передаем вам самые крутые рассказы о рабочих буднях пользователей сети.
- Однажды клиент придирался ко мне 31 декабря с утреца. Все ему не так и не эдак. И в рекламе у нас плохой человек снимается, какие мы нехорошие из-за этого, и услуги у нас плохие. И я вообще ужасная, потому что не предупредила вовремя, что ему надо продлить страховку по ипотеке, внимание, за два месяца до нашего знакомства вообще. На мой вопрос, как я должна была это сделать, если о его существовании не знала еще, поставил плохую оценку. Срезали мне премию на 15 тысяч. © Подслушано / Ideer
- В компании финансовые трудности. По вине собственника, который не понимает, в каком направлении ему двигаться. За полгода четыре раза меняли руководящий состав. Увольняли людей, которые работали в компании более 10 лет. Сегодня очередь дошла и до меня. Причина: не соответствую требованиям. Проработала три года, получала премии за свою работу. Обидно до слез. © Подслушано / Ideer
- У нас есть парень, которого мы называем губителем бесед. Допустим, мы болтаем о музыкальной группе, которая нам нравится. Этот парень услышит что-нибудь с другого конца кабинета и бросается к нам вставить свои 2 копейки. Он влезает в наш разговор неуклюже, зато с такой горячностью. Очень быстро беседа утихает, и мы все возвращаемся к работе. © metalflygon08 / Reddit
- За все время моей работы в магазине, то есть за последние 12 с лишним лет, было два случая, когда люди хотели вернуть товары, которые купили больше нескольких месяцев назад. Сначала покупательница попыталась оформить возврат на то, что приобрела 9 лет назад. У нее даже был чек. А неделю спустя другой клиент решил вернуть купленное 6 лет назад. © Frankie__Spankie / Reddit
- Залезла в холодильник в учительской, и случайно выпал чей-то обед. Когда я подняла его, то увидела, что это обед моей подруги. Упаковка надорвалась. Я подумала, что было бы забавно подложить маленькую записку с надписью: «Съешь меня!» Решила, что увижу подругу за обедом, когда она это обнаружит, и скажу ей. Но что-то произошло, и я забыла о записке. Позже моя подруга позвонила в компанию по производству замороженных продуктов и пожаловалась на жуткую записку в ее коробке с едой. Не хотела ее напугать, но так вышло. Мы потом смеялись над этим случаем. © sassafrass14 / Reddit
- Работаю недолго в клинике. Почему-то одна коллега меня сразу невзлюбила: «привет-пока», и в остальном делает вид, будто меня нет. Когда собираемся на обед, она приглашает того, кто сидит рядом со мной, а на меня и не взглянет даже. Да и другим дела вообще нет, даже из вежливости ничего не предлагают. Самой что-то делать нет желания, видя абсолютный игнор от всех. Должность у меня хорошая, перспективная, планирую остаться тут надолго. С ужасом жду корпоратив и придумываю причину, чтобы не идти. © Подслушано / Ideer
- Работаю в строительной компании. Квартиры сдаем под ключ для людей из ветхих аварийных домов. И как же бесят те, кто ходит и жалуется, мол, сантехника у нас дешевая, прожили полгода и дверь пробитую обнаружили, замените (да-да, именно мы это сделали) и так далее. Не нравится — отдай тем, кто действительно нуждается. © Подслушано / Ideer
- Должна была к нам приехать большая проверка из столицы. В назначенный день заходит в отдел солидного вида мужчина в костюме, с портфелем. Он, конечно, представился по имени-отчеству, но что толку — имя проверяющего нам все равно не было известно. Мы ему, значит, и стол, и экскурсию, и снова стол, и подарочки (ну так вот принято), и на служебной машине прокатили по району. Потом он решил посмотреть документы. А когда пролистал 10 архивных папок, все-таки спросил: «Я извиняюсь, а что это за организация?» Оказалось, он приезжал к другим ребятам со схожей специализацией, которые работают в соседнем здании. Смеялись долго. Пытались потом нашего проверяющего отправить к ним, но он не согласился, пришлось повторять программу. © Подслушано / Ideer
- У нас на работе был такой случай. Пришла девочка из соседнего кабинета и сказала: «У коллеги день рождения. Она принесла торт, а вам надо скинуться на подарок». Мы собрали деньги. Ближе к вечеру спросили ту девочку, когда же идти к ним на чай. Она заявила: «А мы торт уже съели». И вдруг выдала: «Но деньги вы все равно сдайте, мы же один коллектив». Мы в ступоре. Вот молодцы. Как праздновать, так сами, а как на подарок, так дайте. Находчивые, однако. © Палата № 6 / VK
- В мой первый рабочий день секретарша испекла клубничное печенье и очень хотела, чтобы я его попробовал. Я не люблю клубнику, да и не было у меня тогда настроения есть печенье. Но секретарша была такая милая, что я не решился задеть ее чувства. Поэтому сказал ей, что у меня аллергия на клубнику. И она сразу все выбросила! Целый поднос прямо в мусорку. И велела никому не приносить клубнику в офис. Я уже три года притворяюсь, что у меня аллергия на эту ягоду. © smstton2 / Reddit
- Очередная ежемесячная встреча с персоналом офиса. В течение 45 минут на полном серьезе обсуждаем, какую туалетную бумагу следует использовать — однослойную, двухслойную или трехслойную. Основные аргументы против двухслойной заключались в том, что можно просто сложить два однослойных кусочка. Две женщины подробно рассказывали, каково это — использовать однослойную бумагу. Какие-то сотрудники высказывались, что их голос должен иметь большее значение, так как у них слабый мочевой пузырь или плохое пищеварение. 45 минут казались вечностью. © steun88 / Reddit
- Мой знакомый работает стоматологом. На днях у него в кресле оказался молоденький гаишник, который, однако, нервничал как-то чуть больше, чем обычные пациенты. Знакомый пытался его успокоить, говорил, что все будет хорошо и безболезненно. Но тут гаишник признался: «Я в ГАИ работаю. Мне, случайно, не приходилось вас штрафовать недавно? А то еще мстить будете». Но знакомый успокоил его, сказал, что все хорошо и он на машине вообще не ездит, ее у него попросту нет. Гаишнику сразу полегчало, как будто камень с души свалился. © Палата № 6 / VK
- На работе все знают о моем характере: я спокойный человек, но всегда люблю пошутить и рассмешить сослуживцев. Вот однажды во время обеда я в шутку спрятала банан одной коллеги, которая была мне очень близка и дорога. До этого случая. Она, черт возьми, отправила отчет о происшествии в наш отдел кадров! И меня отстранили от работы на 12 дней. Я потеряла 24 тысячи из зарплаты. © Khay Mena / Quora
- Коллектив у нас — женское царство и один Саня. На носу его день рождения. Мы обычно по 300 собираем, а тут просят 500. Я возмущаюсь: «С чего вдруг?» Начальница давит на жалость, мол, беда там какая-то у парня. Так и быть, скидываемся. А потом Саня приходит в офис с татуировкой во все предплечье. Как выяснилось, он просто давно хотел себе тату, но никак не мог скопить денег. Наша же сердобольная начальница отдела, по совместительству старая знакомая Сани, решила вот так оригинально помочь товарищу, за наш счет.
А истории про подарки, которые люди получают на праздники, уже ни в один сундук не влезут. Ведь иногда преподносят такое — ну ни в какие ворота.
AdMe/Народное творчество/14 «везунчиков», у которых не работа, а стендап-клуб какой-то, ей-богу
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