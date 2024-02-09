14 «везунчиков», у которых не работа, а стендап-клуб какой-то, ей-богу

Многим людям работа приносит не только деньги, но и впечатления. Бывают позитивные, конечно, но не всегда. Впрочем, это не важно. Суть у всех историй — и приятных, и не очень — все равно одна: постороннего человека они как минимум повеселят. Передаем вам самые крутые рассказы о рабочих буднях пользователей сети.