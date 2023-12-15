14 впечатляющих совпадений, о которых можно рассказывать за новогодним столом вместо сплетен

Иногда в жизни случаются такие странные события, что начинаешь верить в то, что у Вселенной таки есть юмор, и очень своеобразный. Например, когда девушка случайно выясняет, что замужем за человеком, который когда-то был Дедом Морозом на ее утреннике. Или в магазине случайно натыкаешься на сына потерянного друга своего отца.