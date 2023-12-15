14 впечатляющих совпадений, о которых можно рассказывать за новогодним столом вместо сплетен
Иногда в жизни случаются такие странные события, что начинаешь верить в то, что у Вселенной таки есть юмор, и очень своеобразный. Например, когда девушка случайно выясняет, что замужем за человеком, который когда-то был Дедом Морозом на ее утреннике. Или в магазине случайно натыкаешься на сына потерянного друга своего отца.
- Знакомый в очередной раз полетел в командировку. Сделка состоялась, и ,соответственно, был банкет. До этого, с его слов, жене он совсем не изменял, но тут попалась знойная красотка. Случился ночной «роман». После он вернулся домой и продолжил прежнюю жизнь. Прошло полгода. Приходит он однажды домой, а в гостях у его жены сидит та самая знойная красотка из командировки. Оказалось, это ее давняя подруга детства, с которой они не виделись много лет. Занавес. Развод. © Ikolos / Pikabu
- Много лет назад я устроилась в контору, где перед моим приходом полностью обновился отдел и руководители. Одним из них была девушка с очень сомнительными компетенциями. За месяц или два на нее поступила куча жалоб. По итогу с ней попрощались. Через полгода решила уйти я. Меня пригласили на собеседование. Совсем другое направление у компании, другой район города. По итогу на собеседовании меня встретила та самая уволенная. © yzhikvtymane / Pikabu
- Мы с женой ходили по магазинам, и она захотела купить рамку, чтобы поставить нашу свадебную фотографию на свой рабочий стол на новой работе. И тут мы натыкаемся на подходящую рамку. Но что самое интересное — фотография производителя в рамке была нашей собственной свадебной фотографией! © CreativityTheoris / Reddit
- На день рождения муж подарил путевки на Кубу. Не летала самолетом лет сорок, очень боюсь высоты, но что делать, подарок есть подарок. Летим. Приезжаем в Варадеро, курортная зона (более 40 отелей). И в первый же день на тропинке к океану встречаю двух своих одноклассниц! Вот как так?! С Верой встречались три года назад, Ирину не видела больше 45-ти лет. Чудеса действительно случаются! © Подслушано / Ideer
- Развелась и решила загадать себе мужчину с учетом тех моментов, которые не устраивали в бывшем муже. Но через несколько месяцев мы снова сходимся, и надо же... Вот он — с квартирой, машиной, не женат и без алиментов, любит моего (нашего) ребенка и в придачу ко мне начал относиться внимательно. В общем, ни о чем не жалею. Пойду еще чего-нибудь загадаю! © Подслушано / Ideer
- Я потратил несколько месяцев на поиски квартиры, чтобы переехать в Торонто. А когда наконец нашел ее, оказалось, что в мою квартиру в моем родном городе переезжает тот же человек, в чью квартиру переезжал я. © leif777 / Reddit
- Когда я впервые встречаю кого-то и он узнает, что я из Мексики, он почти всегда говорит: «Я знаю кое-кого из Мексики! Может, ты их знаешь?» А я думаю: «Неужели? Вы ведь понимаете, что в стране проживает более 130 миллионов человек? И она очень большая, с разными городами и всем остальным?» И пока все эти мысли проносятся у меня в голове, мне говорят имя человека, и оказывается, что я его, блин, знаю. © arrozconfrijol / Reddit
- Во втором классе перед Новым годом я заболела ветрянкой и вышла с больничного за два дня до утренника. Я очень любила читать стихи. Но так как выздоровела я слишком поздно, стихов мне не досталось. Я очень переживала по этому поводу, и мама написала мне стих сама. Я его выучила и решила, что обязательно расскажу Дедушке Морозу. Но мне так и не дали слово, утренник закончился, все разошлись по классам, а я стою в актовом зале под елкой и рыдаю.
Заходит завуч, видит меня рыдающую, выясняет, в чем дело. Пинками выгоняет из гримерки Деда Мороза (которого, само собой, играл старшеклассник), заставляет его выслушать мой стишок и сфотографироваться со мной. На втором курсе университета я начала встречаться с парнем, который тоже заканчивал нашу школу. И вот, сидим мы, смотрим фотографии, он показывает фотку, где я стою зареванная в карнавальном костюме рядом с Дедом Морозом, и говорит: «Так это же я». В общем, я уже шесть лет замужем за своим личным Дедом Морозом. © IamLie / Pikabu
- Выбираю продукты в магазине. Тут мимо проходят ребенок с мамой. Важно отметить, что в то время у меня были крашеные волосы. Ребенок говорит: «Мама, мама, можно мне такие же волосы, как у него?» Мать смеется и говорит: «Если мы увидим его снова, Вселенная даст мне знак, что так и должно быть». Неделю спустя я иду снимать деньги в банкомате и вижу их. Малой меня так и не заметил, но лицо матери, когда мы встретились взглядами, было бесценным. © BadAtLife42 / Reddit
- В 16 лет со своей первой любовью сделали фото в фотоателье «на вечную память». Одно фото мне, одно ему. Но свадьбы не получилось. Парень уехал в другой город за тысячу километров. Спустя года, когда я была уже преподавателем в институте, на паре мой студент протягивает мне знакомое фото и спрашивает, не я ли на нем. Шок, удивление. Откуда? Оказывается, он ездил в головной ВУЗ в тот город. И в съемной квартире, в одной из книг в шкафу наткнулся на это фото и забрал, чтобы убедиться, что на этом фото я. Теперь у меня две фотографии «на память». © Unknown author / Pikabu
- Прошлой осенью попала на распродажу. И нашла очень дешевое пальто. Видимо, низкая цена затмила все, и я его купила. Потому что, примерив его дома, я обнаружила, что талия сантиметров так на 10 выше, чем нужно. Не по росту пальто, носить невозможно. Отложила. И весной передала его для племянницы. У них очень небогатая семья, я и подумала, что пальто не будет лишним. Мама увезла его, и в тот же день отдала пальто.
Вечером звонит племянница и рассказывает: «Спасибо, ты не могла предположить, насколько помогла. У нас была небольшая сумма, на которую можно было купить или выпускное платье, или куртку на весну. Из осенней одежды я уже выросла, думала, придется взять куртку, это нужнее, а без выпускного переживу. И тут пальто от тебя, красивое, и прям как на меня шили! Надо же было ему 5000 километров преодолеть, чтобы попасть ко мне!» © My.lilla / Pikabu
- Когда мы переехали в квартиру в Мумбаи, родители сказали мне, что моя комната раньше принадлежала девочке моего возраста по имени Сара. Проходит год, я еду в Бангкок на соревнование и встречаю девушку по имени Сара, которая раньше жила в Мумбаи. Обмениваемся подробностями, и выясняется, что это та самая Сара.
Прошло 6 лет, родители сейчас живут в Турции, а я начинаю учиться в колледже, на другом краю света. И тут все рассказывают мне о «другой девушке, выросшей за границей, с которой я должна познакомиться». В конце концов мы встречаемся на вечеринке. Это та самая Сара. Очевидно, я следую за ней по всему миру. © pinkrobots / Reddit
- Много лет назад через интернет искала однофамильцев, с одним начали хорошо общаться. Теперь готовимся к свадьбе. У наших отцов полностью совпадают ФИО, у мам — фамилия и имя. Плюс жених долго встречался до меня с девушкой, у которой дата рождения полностью совпадает с моей. Вот такие совпадения! Подруги завидуют, что мне не придется менять документы. © Подслушано / Ideer
- Я зашел в магазин, чтобы купить выключатели. Сотрудник спрашивает, не нужна ли мне помощь. После того как он мне помог, завязался разговор (у него был итальянский акцент, а оба моих родителя — итальянцы):
— Так как давно вы в Канаде?
— 6 лет. Вы тоже итальянец?
— Мои родители — оба итальянцы.
— Из какой части Италии они родом?
— Молизе.
— Я тоже. Из какого города?
— Изерния.
— Ого. Я тоже оттуда. Как зовут твоего отца?
— Такая-то фамилия.
— Альбино?
Оказалось, что его отец вырос вместе с моим. Каждый раз, когда он разговаривал с отцом после приезда в Канаду, тот спрашивал его, нашел ли он Альбино. Он пытался объяснить отцу, что Канада огромна, и они не знают, в какую часть Канады переехал мой отец 45 лет назад. Я позвонил отцу и дал ему возможность поговорить с сыном его давно потерянного друга. Он не был разочарован. © flavtron / Reddit
А если вам нужны еще и фото подтверждения забавных совпадений, то у нас есть и такая подборка.
AdMe/Народное творчество/14 впечатляющих совпадений, о которых можно рассказывать за новогодним столом вместо сплетен
Поделиться этой статьёй