14 женщин, которым лучше не переходить дорогу

Часто месть воспринимается как проявление мелочности. Но бывает, что бывший муж или коллега-хам так сильно обидели, что приятно воздать им по заслугам и почувствовать себя хоть чуточку лучше. Вот истории женщин, которые на своем опыте узнали, насколько сладким бывает возмездие.