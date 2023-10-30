14 женщин, которым осточертело, что люди суют нос в их дела
Почему-то окружающие считают, что женщинам нормально что-то запрещать, как малым детям, раздавать непрошенные советы, ведь «я просто добра желаю». А если они защищают свои личные границы, это вовсе воспринимается в штыки, как грубость. Героини нашей статьи устали терпеть, что в их дела вечно лезут без спроса, и решили открыто об этом рассказать.
- В прошлом месяце устроилась на работу. И нарисовался там один коллега, который почти сразу почему-то начал называть меня «солнышком». Мне это жуть как не нравится, кажется унизительным. Однако у меня всю жизнь проблемы с личными границами, поэтому я не сразу смогла себя отстоять. Но недавно, когда он вновь обратился ко мне так, я все же не выдержала и сказала: «Мне не нравятся прозвища, я бы хотела, чтобы ко мне обращались по имени». Видели бы вы, какое у него было раздраженное выражение лица. А я собой горжусь! © sarilysims / Reddit
- У меня своя квартира. Живем в ней вместе с парнем уже 2 года. Он из деревни, очень толковый. На работу устроился благодаря моей маме. Жизнь со мной оказалась кайфовой: не надо делить кусок хлеба с кланом родных, мы небедные, живи в удовольствие! И вот со временем он стал зазнаваться. Начал запрещать мне ездить на работу на такси, есть по ночам, даже в игры я играю неправильно... и многое другое! И разговаривала, и терпела — ничего. Озверела и в итоге выгнала его. Испугался, молил, извинялся. Люблю его, но как же сильно он зажрался. © Подслушано / Ideer
- Бабушка наша такая хозяйка, если бы только не лезла туда, куда ее не просят. Приехала к нам в гости. Я не против, если хочет возиться на кухне, что-то готовить, то пожалуйста, но ведь, скажите, зачем лазить по всем ящикам? Полазила, полазила, а потом начала мне досаждать, что у меня там грязно. На второй день вообще сама убирала и совсем все переставила! Не люблю такое. © Палата № 6 / VK
- Мы с мужем встретились на работе и до сих пор работаем вместе. Отношения никогда не афишировали, но окружающим «уже все понятно давно». Меня очень раздражает, что коллеги постоянно отпускают шуточки в сторону нашей пары, что, если один болеет или не пришел, спрос с другого, мол, а где? Если какой-то корпоратив, то все упирается в шуточки о нашей совместной жизни. Зачем? Мы ж не шутим о ваших партнерах и в вашу жизнь не лезем! Скучно, что ли? © Подслушано / Ideer
- Раньше я в рабочей переписке часто использовала мягкие формулировки и множество смайликов, но никто не воспринимал меня всерьез. Поэтому спустя какое-то время я выработала краткий и безэмоциональный стиль переписки, и все заиграло новыми красками — люди стали выполнять задачи быстро и четко. И вот недавно вызывает меня шеф на ковер и вдруг выдает: нужно смягчить свой стиль переписки с другим руководителем (мужчиной), потому что он воспринимает это близко к сердцу. Я просто выпала в осадок. Ничего себе, видите ли, чье-то эго задела. Я сразу прямо заявила, что это не моя проблема и я продолжу общаться в деловом стиле, а окружающие уж как-нибудь справятся без смайликов и сердечек. © chronoscats / Reddit
- Месяц назад вышла замуж, свадьба была маленькая, всего 15 человек пригласили, самых близких. Теперь все, кого не пригласили, считают своим долгом спросить: «А чего это вы меня не позвали?» Не захотели! А почему я должна приглашать какого-то двоюродного брата или отца, которого 15 лет вообще не видела? Бесят эти любители погулять за чужой счет! © Подслушано / Ideer
- Я часто подвергаюсь насмешкам из-за низкого роста. Окружающим кажется, что это веселые приколы, но меня такая критика бьет ниже пояса. Отдельные уникумы даже спрашивают, где я покупаю обувь, неужели в детском мире, и ржут. Люди и не догадываются, что я комплексую. Вчера пришла к другу на день рождения, он указал на мое место за столом. Подложил на стульчик две подушки, чтобы мне было повыше. Чертова дискриминация по росту, я не виновата! © Палата № 6 / VK
- Мама очень хотела познакомить меня с сыном своей подруги — начитанный, успешный, интеллигентный, красивый. Я была очень даже не против. Но уже во время нашей встречи я поняла, что меня очень настырно сватают, еще и перевирая информацию обо мне! Оказывается, я отличница, гранты за рубежом получала, мечтаю стать идеальной женой. А на самом деле из школы меня выгнали за плохое поведение, я не хочу быть домохозяйкой и стремлений стать успешной у меня нет. Подруга написала маме, что я очень понравилась ее сыну, он позвонил мне и пригласил в музей. Ненавижу музеи, а мама заладила, что так надо. Кажется, я попала в бразильский сериал с кознями и обманами. © Палата № 6 / VK
- Поехали с мужем и его другом втроем в отпуск и сняли там квартиру. Вчера у меня начались месячные, я купила прокладки и положила их на край столешницы в ванной, в пакетике их даже не видно толком. Проходит какое-то время, вдруг муж взволнованно подбегает и говорит, мол, спрячь свой пакет, чтобы не смущать друга. Это буквально повергло меня в шок. Пришлось, как ребенку, объяснять, что это естественный процесс, не грязный, и не надо стыдить женщину за это.© Superb_Tension6793 / Reddit
- Мы с мужем ненавидим убираться. К нам 2 раза в неделю приходит дама из клинингового агентства и убирает нашу небольшую однушку за небольшую таксу. И как же меня бесят люди, которые удивленно вскидывают брови, узнав, что к нам приходит уборщица: «Ого, ну вы даете, совсем молодежь обленилась! А вот мы в ваши годы убирали весь дом из 5 комнат сами, никто нам не помогал...» Задолбали! Хотите тратить свой выходной на то, чтобы канифолить паркет, — ради бога, а я в свой выходной хочу валяться на диване, поедая пиццу, и ходить при этом по чистому полу! © Подслушано / Ideer
- На моей свадьбе родители мужа учудили: позвали еще около 10 своих друзей и даже не сказали нам об этом. В итоге во время ужина экстренно откопали для них складные стол и стулья, еды на всех хватило, в общем, не ударили в грязь лицом. Но в конце случилась главная феерия: свекровь со свекром заявили, что нам нужно извиниться перед их друзьями. Мол, мы нехорошо с ними обращались. Я спросила, чего они ожидали, когда пригласили людей и не предупредили об этом нас. В итоге они мной разочарованы, зато муж поддерживает меня на все 100%. © SignificanceMany1470 / Reddit
- Заметила, что у нас в городе в общественном транспорте очень странно относятся к людям с наушниками. Если кто-то не передал за проезд, сразу орут на них, даже не выясняя. И вот опять. Водитель встал и не желает ехать, троллейбус сзади сигналит, все выясняют, кто не оплатил. Грузная тетка вопрошает: «Кто?!» — а затем проходит в конец автобуса, выдергивает из уха молодой девушки вроде бы беспроводной наушник и уже почти начинает орать. «Мадам», — сдержанно прервала ее девушка. Автобус затихает. «Я отдала за проезд. А теперь верните мой слуховой аппарат». © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь немного с прибабахом, но я ее люблю. Меня никогда не напрягало то, что она слегка нарушала личные границы. Недавно она переехала к нам на полгода, чтобы помогать с внучкой. Это был кайф! Но ровно до того момента, пока однажды я не вернулась домой с работы и не увидела, что она прошарила все наши шкафы и выбросила, что посчитала хламом, в том числе мои коллекционные вещицы. Я в шоке, а она заявляет, что ребенку опасно находиться в захламленном доме. В итоге мы поругались, она уехала ночевать в отель. Но и это не все: когда муж пришел, он встал на ее сторону и сказал, что я неблагодарная, ведь она просто хотела помочь. © NoMaybe3163 / Reddit
- Купила мороженую рыбу. Муж устроил истерику, что такую рыбу есть нельзя, типа содержит тяжелые металлы. Выбросить жалко, рыба дорогая. Написала в группу. Набралось много желающих, но отдала студентке, живущей рядом. На душе так хорошо стало! Вот только в группе меня забанили. Оказалось, админ — веган, рыбу и мясо отдавать там нельзя... © Подслушано / Ideer
Никто из нас не застрахован от встречи с бестактными людьми. Кто-то из них раздает непрошенные советы, кто-то просто лезет со своим мнением, а другие и вовсе опускаются до хамства. Именно с наглецами не повезло столкнуться героям нашей следующей статьи, однако они не растерялись и дали им фееричный отпор.
AdMe/Народное творчество/14 женщин, которым осточертело, что люди суют нос в их дела
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