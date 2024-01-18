14 женщин как на духу признались, почему на вопрос «Ты выйдешь за меня?» ответили четко и уверенно: «Ну конечно, нет!»

Иногда желанное многими предложение руки и сердца случается или в неправильное время, или — и такое бывает — не от того человека. Ситуация складывается щекотливая, что и говорить. И тут важно и самой не потерять лицо, и уважительно и бережно донести отказ до влюбленного, не ранив его. Пользовательницы сети рассказали, как выкрутились из таких ситуаций и что побудило их сказать нет.