14 женщин показали, как на них повлияли уход и забота о себе

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Героини этой подборки взяли дело в свои руки и решительно занялись вопросами красоты. Результаты, честно говоря, поражают. Даже банальное использование крема или сыворотки может многое изменить. Посмотрите сами.

Ну а мы напоминаем, что самолечение — зло. При наличии проблем с кожей всегда стоит проконсультироваться со специалистом.

«В 26 и в 30. Избавилась от вредных привычек, начала ухаживать за кожей, чтобы она стала выглядеть свежее, вколола ботокс в лоб»

«Мне 37. До и после BBL. Заплатила за процедуру $ 950»

BBL (BroadBand Light) — неинвазивная процедура очищения и омоложения кожи, в которой используется импульсный свет (прим. ADME).

«Недавно я тут советовалась, как мне мне ухаживать за кожей и как краситься, чтобы не выглядеть старше»

О боже! Вы реально выглядите намного моложе! © Audrasmama / Reddit

«На фото слева мне 36, а справа — я сейчас, мне будет 40 в ноябре. Ботокс в лоб, филлеры под глаза и немного — в губы»

«Спустя 3 недели использования средств от пигментации. Это реально работает!»

«Фото справа — я нанесла сыворотку с гиалуроновой кислотой на очень влажную кожу и крем для век CeraVe. Никакого фотошопа»

«Месяц после массажа гуаша»

«Я уже много лет пытаюсь избавиться от черных точек. Нашла средство, которое действительно сработало»

«После родов пошло раздражение. Я прекратила использовать любые средства, содержащие ниацинамид. И вот результат»

Ниацинамид — разновидность витамина B-3, считается универсальным компонентом, улучшающим состав средств для ухода за кожей и волосами (прим. ADME).

«А у меня вот витамины с ниацинамидом помогли сузить поры. Мне 47»

«Прошел год с тех пор, как я серьезно занялась уходом за кожей. Я не пользуюсь фильтрами»

«Мне 39. С кожей не было проблем, пока не родила двоих детей. Теперь я хорошо разбираюсь в средствах против пигментации»



«Отказалась от вредных привычек. Разница между фото — 13 месяцев»

«Я два года страдала из-за проблем с кожей. Мне посоветовали сменить дерматолога, новый поставил диагноз „розацея“ и назначил лечение. Сразу помогло!»