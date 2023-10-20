14 женщин показали, как на них повлияли уход и забота о себе
Героини этой подборки взяли дело в свои руки и решительно занялись вопросами красоты. Результаты, честно говоря, поражают. Даже банальное использование крема или сыворотки может многое изменить. Посмотрите сами.
Ну а мы напоминаем, что самолечение — зло. При наличии проблем с кожей всегда стоит проконсультироваться со специалистом.
«В 26 и в 30. Избавилась от вредных привычек, начала ухаживать за кожей, чтобы она стала выглядеть свежее, вколола ботокс в лоб»
- Ого, вот это изменения! © V***otential / Reddit
«Мне 37. До и после BBL. Заплатила за процедуру $ 950»
BBL (BroadBand Light) — неинвазивная процедура очищения и омоложения кожи, в которой используется импульсный свет (прим. ADME).
- Оно того стоило! © iamjustlookingokay- / Reddit
«Недавно я тут советовалась, как мне мне ухаживать за кожей и как краситься, чтобы не выглядеть старше»
- О боже! Вы реально выглядите намного моложе! © Audrasmama / Reddit
«На фото слева мне 36, а справа — я сейчас, мне будет 40 в ноябре. Ботокс в лоб, филлеры под глаза и немного — в губы»
«Спустя 3 недели использования средств от пигментации. Это реально работает!»
«Фото справа — я нанесла сыворотку с гиалуроновой кислотой на очень влажную кожу и крем для век CeraVe. Никакого фотошопа»
«Месяц после массажа гуаша»
«Я уже много лет пытаюсь избавиться от черных точек. Нашла средство, которое действительно сработало»
«После родов пошло раздражение. Я прекратила использовать любые средства, содержащие ниацинамид. И вот результат»
Ниацинамид — разновидность витамина B-3, считается универсальным компонентом, улучшающим состав средств для ухода за кожей и волосами (прим. ADME).
«А у меня вот витамины с ниацинамидом помогли сузить поры. Мне 47»
«Прошел год с тех пор, как я серьезно занялась уходом за кожей. Я не пользуюсь фильтрами»
«Мне 39. С кожей не было проблем, пока не родила двоих детей. Теперь я хорошо разбираюсь в средствах против пигментации»
«Отказалась от вредных привычек. Разница между фото — 13 месяцев»
«Я два года страдала из-за проблем с кожей. Мне посоветовали сменить дерматолога, новый поставил диагноз „розацея“ и назначил лечение. Сразу помогло!»
В вопросах внешности важны детали. Мы тут опубликовали советы от стилиста Кейт Миддлтон — приглядитесь, там много полезного.
Фото на превью naselflee / Reddit
AdMe/Народное творчество/14 женщин показали, как на них повлияли уход и забота о себе
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