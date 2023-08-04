14 женщин рассказали, в какие нелепые ситуации попадали из-за того, что их одежда пришлась кому-то не по вкусу

Так сложилось, что все вокруг почему-то лучше нас самих знают, как нам нужно выглядеть и что носить. Поэтому от непрошенных советов и чужих мнений приходится отбиваться как от комаров летним вечером. Но почему-то число людей, уверенных, что в их советах нуждаются, только растет.