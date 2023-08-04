14 женщин рассказали, в какие нелепые ситуации попадали из-за того, что их одежда пришлась кому-то не по вкусу
Так сложилось, что все вокруг почему-то лучше нас самих знают, как нам нужно выглядеть и что носить. Поэтому от непрошенных советов и чужих мнений приходится отбиваться как от комаров летним вечером. Но почему-то число людей, уверенных, что в их советах нуждаются, только растет.
- Сдавала экзамен в универе. Подготовилась идеально, как на крыльях полетела отвечать. Все шло как по маслу! В конце преподавательница посмотрела на меня, словно оценивая, и вдруг сказала: «Ставлю четыре». На мой вопрос, почему четыре, она покрутила головой, сняла очки и процедила: «Потому что нельзя ходить в короткой юбке на экзамен! Вы же будущий учитель!» © Палата № 6 / VK
- Покупала подгузники. Вдруг рядом остановилась женщина, указала на мою грудь и как завопит на весь магазин: «Не могли бы вы прикрыться?!» Я уставилась на нее во все глаза и переспросила: «Извините?» Дамочка в истерике: «Да прикройте же вашу грудь!» Я не понимала, в чем дело, пока не опустила взгляд вниз. В тот день я собиралась второпях и надела простую футболку без бюстгальтера. Именно отсутствие нижнего белья вывело из себя покупательницу. © Rosemary Avidan / Quora
- Мой парень предложил как-то позавтракать прямо перед тренажеркой. В ресторан я пришла в мини-шортах и толстовке. Когда мы уже собирались расплачиваться за завтрак, ко мне подошла старая леди, грубо схватила за руку и громко заявила: «Надень что-нибудь срочно, никто на тебя не хочет смотреть! Здесь мой муж!» Я была в шоке, как и другие посетители. Затем женщина продолжила: «Послушай старших, оденься. Ты практически голая». Я ничего не ответила, просто молча смотрела на нее. Думаю, это заставило даму почувствовать себя некомфортно, потому что под моим взглядом она наконец замолчала и смутилась. © AnabolicFairy / Quora
- Моя сестра работает учителем. В школе к ее стилю относятся вполне лояльно, но в метро она как-то услышала в свой адрес: «Вот поколение выросло! Ничего из них не выйдет: вся в наколках, напялила шорты, ляжки свои оголила, тьфу! И чего от вас ждать полезного?» Сестра хохотала, как не в себя. Она кандидат наук в 32 года, сейчас в докторантуре учится, но люди считают ее легкомысленной и бесполезной, просто потому что у нее короткая стрижка, шорты и тату. © Павел Чезарин / VK
- Стоим с мужем в очереди. В зал зашла женщина и встала позади нас. А потом начала комментировать своей дочери-подростку, что на мне надето: «Надеюсь, ты никогда не будешь носить такие вещи», имея в виду леггинсы. Мой муж услышал и обернулся к даме со словами: «А я надеюсь, что моя дочь никогда не будет вести себя так, как вы!» Женщина потеряла дар речи. А потом выдала: «А где сейчас твоя жена? Это ведь явно не она, а любовница какая-нибудь». Все на почте разразились смехом, так как городок небольшой и многие знают нас с мужем. © Rosemary Avidan / Quora
- Моя классная руководительница сильно меня не любила. При всех обсуждала мой «позорный» внешний вид (юбка с кедами, случайная стрелка на колготках), оставляла моих подруг после уроков и убеждала в том, как плохо со мной дружить. Попытки диалога не воспринимала, отмахивалась. И вот она задает сочинение «Письмо другу», где я с упоением высказала все, что думаю о таком поведении. Вариантов в этот раз меня проигнорировать у нее не было. Сказала, что услышала, и не приставала еще пару месяцев. © Подслушано / Ideer
- Ехала я в автобусе летом. Мест нет, встала рядом с бабулькой какой-то. Она начинает говорить, мол, куда это я вырядилась, на каблуках, небось по парням шастаю. Я, ее совершенно не слушая, иду в больницу. Она за мной. Я поняла, что она направляется в поликлинику, которая у нас на первом этаже, где я и работаю диагностом. Старушка опять прикопалась, мол, к гинекологу иду, нагуляла. Я спокойно прохожу в свой кабинет. После пары пациентов заходит эта дама: «Ой, простите». И я ей отвечаю: «Ничего, бывает». © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мы с мужем стояли в очереди на посадку. Я тогда была молода и беззаботна. На мне были укороченный топ, шорты и кроссовки. Я как раз покрасила волосы в рыжий цвет и сделала свою первую татуировку. А прямо за нами стояли девушка лет 18 и ее родители. И вот что та сказала обо мне своей матери: «Только посмотрите, ну и видок! И не стесняется с парнем миловаться. Уверена, она бросила колледж и вряд ли найдет приличную работу. Вот так люди растрачивают свою жизнь. Я никогда не буду такой, как она». Мне стало смешно: ведь я закончила бакалавриат и у меня была работа, которой многие могли бы позавидовать. А парень, с которым мы держались за руки, был моим мужем. © SC / Quora
- Когда я лежала в больнице, соседку по палате долго отчитывали за короткий халат. Врач возмущалась, что ей, понимаете ли, неприятно видеть чужие бедра. © Екатерина Матвиенко / VK
- Дресс-код в нашей школе всегда был строгий: белый верх, черный низ. Девочки обязательно в юбках. Могли развернуть домой за то, что без жилетки или пиджака, без сменки, из-за бижутерии. Помню, как учитель орала на одноклассницу при всех из-за того, что она пришла с распущенными волосами, которые у нее до плеч, ведь: «Девочки должны быть заплетенными». © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 9 лет, я решила, что пожертвую свои волосы на парики для онкобольных людей. После того, как я побрила голову, я часто носила платок, так как не хотела получить солнечный ожог. Однажды мы с отцом были в кинотеатре, и я поймала сердитый взгляд мужчины лет 35. Он подошел к моему отцу и очень тихо ему сказал: «Я считаю, ваша дочь не должна носить это, и ей не подобает сбривать волосы в таком юном возрасте». И как только я это услышала, я сорвала платок, обернулась и широко улыбнулась этому человеку. © Marco Anne / Quora
- Работала терапевтом в поликлинике, коллектив у нас был молодой. И помню, иду я в рваных джинсах, черных ботинках, косухе, захожу в раздевалку, переодеваюсь в форму, завязываю волосы, выхожу. И тут одна бабулька говорит другой: «Ну вот, вышла же все-таки одетая, как человек». Тогда очень обидно было. Ведь за стенами поликлиники, вне работы, я такая же молодая, 24-летняя девочка, как и другие. Какая разница, как выгляжу вне работы? © Подслушано / Ideer
- Наблюдала такую картину: идет пожилая дама с двумя косичками, в короткой юбке, кожаной куртке и с ярко-красной помадой на губах. А следом за ней — бабуля в косынке и плаще. Слышу, как последняя бормочет себе под нос с отвращением: «Нет, ну вы посмотрите, какое безобразие! Юбка — непристойность, а косички! Фу, гадость какая!» Ну, что сказать, женщины — в любом возрасте — женщины. © Палата № 6 / VK
- В моей школе учителя были старой закалки. Особенно зверствовала классуха: в порядке вещей было отправить девочку с макияжем умываться или отпускать язвительные комментарии касательно неподобающего внешнего вида. Однако больше всего запомнился случай: как-то раз пришла моя одноклассница в короткой юбке. Классная тут же подняла хай и отправила ее переодеваться. Но не учла одного: у девочки была молодая и очень прогрессивная мама. И со словами: «Давай сюда эту юбку» она надела мини-юбку дочери и отправилась беседовать с классухой. Аргумент: «Я спокойно ношу ее и не вижу ничего предосудительного в том, чтобы эту юбку носила моя дочь». Инцидент был исчерпан, юбка отвоевана. Столько лет прошло, до сих пор восхищаюсь этой женщиной. © Подслушано / Ideer
«Женщина должна заниматься бытовыми делами, а мужчина — зарабатывать деньги, и никак иначе». Скажем прямо: все эти уже весьма потрепанные стереотипы — как кость в горле. И здорово, что есть люди, которые не позволяют другим диктовать, как им жить.
AdMe/Народное творчество/14 женщин рассказали, в какие нелепые ситуации попадали из-за того, что их одежда пришлась кому-то не по вкусу
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