14 женщин, у которых язык острее тысячи ножей

Если молчание золото, то честный и уместный комментарий — неоценимый бриллиант. Героини этой статьи в любой непонятной ситуации не будут держать язык за зубами. И то, как хлестко и искренне у них получается комментировать происходящее, позволяет их твитам набирать тысячи лайков.