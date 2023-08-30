14 женщин, у которых язык острее тысячи ножей
Если молчание золото, то честный и уместный комментарий — неоценимый бриллиант. Героини этой статьи в любой непонятной ситуации не будут держать язык за зубами. И то, как хлестко и искренне у них получается комментировать происходящее, позволяет их твитам набирать тысячи лайков.
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Женщины всегда найдут повод изящно пошутить. Вы можете почитать не менее крутые твиты, в которых юмор идет рука об руку с честностью и сарказмом.
AdMe/Народное творчество/14 женщин, у которых язык острее тысячи ножей
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