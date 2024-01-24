15+ бабушек и дедушек, у которых есть такой жизненный запал, что перестаешь бояться старости

Многие из нас привыкли к тому, что пожилые люди ведут скучный и однообразный образ жизни: катаются в переполненных автобусах в 6 утра, стоят в очереди Пенсионного фонда и то и дело пытаются накормить всех внуков. Однако некоторые бабушки и дедушки даже в глубокой старости стараются не падать духом, радоваться каждому дню и периодически подшучивать над молодыми.