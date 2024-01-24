15+ бабушек и дедушек, у которых есть такой жизненный запал, что перестаешь бояться старости
Многие из нас привыкли к тому, что пожилые люди ведут скучный и однообразный образ жизни: катаются в переполненных автобусах в 6 утра, стоят в очереди Пенсионного фонда и то и дело пытаются накормить всех внуков. Однако некоторые бабушки и дедушки даже в глубокой старости стараются не падать духом, радоваться каждому дню и периодически подшучивать над молодыми.
- Еду в маршрутке. Все места заняты. Вдруг на остановке заходит бабушка, но никто место не уступает. Так один тихий дедуля берет и усаживает ее к себе на колени! Я в шоке, бабуля тоже. Начинает орать: «Ах ты бесстыдник! А ну, отпусти меня». Внезапно она расплывается в улыбке и говорит: «Ох, Генка! Ты ли это? Мой школьный кавалер! А я думала, что ты помер давно уже!» © Не все поймут / VK
- В детстве я часто боролся с дедушкой на руках. Он мне поддавался, а я, наивная мелкота, этого не понимал и ходил, задрав нос. Недавно приезжал к нему в гости, вспомнили это, посмеялись, решили повторить. 25-летний лоб под 100 кг со 2 разрядом по боксу против 72-летнего пенсионера с больным сердцем. Теперь я не понимаю двух вещей: как я проиграл и как убедить этого старого Геракла переименовать меня в телефоне обратно, а то «Дрыщ» обидно как-то. © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
- Мой дедушка — заядлый коллекционер. Всю жизнь он тратил на это зарплату, а потом уже и пенсию. Вся родня возмущалась, мол, дети растут, внуки, им бы помочь финансово надо! Да и хлам жить бабушке мешал, так как места много занимал. И вот деду надоели все эти возмущения, и вещи все свои он якобы в музей отдал. Каково было удивление, когда спустя почти 30 лет этой «пропажи» все ценности были подарены мне — студенту-историку. Но лучшим подарком была ехидная улыбка деда на шок семьи. © Подслушано / Ideer
- Помню, как ехал в машине с бабушкой и дедушкой. Проезжаем небольшой парк возле озера, и дедуля указывает пальцем куда-то и говорит: «Хе-хе, здесь мы с бабушкой раньше часто шуры-муры наводили». И тут же бабушка выкрикивает его имя и толкает в бок. Теперь это очень приятное для меня воспоминание. © ArtemisNe****is / Reddit
- Моя бабушка обожала заниматься огородом. У нее всегда было красиво на участке: цветы разные, клумбы, кусты красивые, много плодовых деревьев. А на грядках всегда можно было что-то сорвать и съесть. Помню, как она ругала дедушку за то, что тот не хотел заниматься этим всем. Говорила ему: «Вот я умру, и что будет? Ты же следить за этим не будешь, да? Месяц-другой, и все зарастет боярышником!» Бабули не стало пять лет назад. С тех пор дедушка не просто следит за огородом, он преображает его каждый год! Старается придерживаться красоты, сажает новые цветы, любимые розы бабушки, новые овощи выращивает. И очень часто говорит: «Смотри, Клавушка, я красоту держу! И тыква есть, и перец, и розы твои любимые. Никакого боярышника!» © Не все поймут / VK
- Бабушка недавно была у стоматолога. Ей там сильно наворотили дел, поэтому во рту все болело. Сегодня утром смотрели телевизор. Появляется реклама зубной пасты, в которой нахваливают продукт и говорят, что она изменит зубы до неузнаваемости. И тут бабушка залилась от смеха и выдала: «Я чищу зубы вот уже 73 года, и главное, что смогла сделать ваша зубная паста, это причинять мне сильную боль». © Chanchal Toshniwal / Quora
- Среди соседей по даче была пожилая интеллигентная пара. Дедок занимался огородом, а бабулька ходила на каблуках и в белых блузках с брошью. Часто спрашивала меня: «Ты идешь сегодня вечером на гулянку? Как нет? Запомни, дорогуша, женщина должна крутить романы, пока может». © Salivan / ADME
- Бабушка всегда убиралась веником. У нее не было пылесоса, поэтому мы с сестрой скинулись на подарок. Взяли робот-пылесос. Чтобы бабушка запустила его, а он убирался сам. Когда он начал ездить и сам сосать пыль, бабуля со страхом в глазах и сказала: «А мне ваш дедушка когда-то говорил, что мир захватят роботы!» © Не все поймут / VK
- Подарила своей бабушке на день рождения подписку на приложение для изучения иностранных языков. Она у меня часто бывала в Германии в свое время, всегда хотела выучить немецкий. С телефоном бабуля на «ты», приложение изучила за пять минут и каждый день уделяла много времени для языка. Сейчас уже может спокойно говорить на немецком, пишет, продолжает учить слова, а самое прикольное, что бабушка сама нашла себе немецких подруг-одногодок, с которыми она регулярно практикует немецкий язык. Горжусь бабулей, а ведь ей уже почти 80 лет. © Палата № 6 / VK
- Ехала в автобусе, и одна бабулька попросила передать водителю за проезд. Я пошла оплачивать билет, а она села на 2 места сразу, и когда я вернулась, то подвинулась и сказала мне: «Садись вот у окошка. А то на следующей зайдут бабки, и тебя с места выгнать не смогут». Эта бабушка просто сломала систему бабок. © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
- В 11 лет я проплакала несколько часов в своей комнате из-за того, что мне не пришло письмо из Хогвартса. Наутро обнаружила под подушкой письмо, в котором «профессор Дамблдор» очень извинялся за то, что в школе не осталось мест, и они невероятно сожалеют, что не могут принять столь талантливую волшебницу для обучения. Когда я стала постарше, то бабушка рассказала. Оказывается, дедушка всю ночь смотрел фильмы про Гарри Поттера, чтобы написать мне письмо и оформить его как положено. © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка послала дедушку в магазин купить розмарин. А он ходил по магазину и с улыбкой спрашивал у всех сотрудников, где тут продаются «розы для Марины». © mjhelol / Reddit
- Моя бабка в 87 лет перед встречей с подругами-ровесницами попросила диск с музыкой, которую слушаю я. Это был диск с песнями группы Nightwish. Уж больно ей понравилась их версия «призрака оперы». © Анна / ADME
- Как-то раз на семейном празднике дедушка решил произнести тост и говорит: «Эх, если бы ваша бабушка не была такой офигенно красивой, то никого из вас просто бы не было!» © asherah156 / Reddit
- Посылки от бабушки с дедушкой — это отдельный вид искусства. Сегодня забрал с почты 22-килограммовую посылку. Да-да! Что там было? Огромная тыква, свекла, капуста, картофель, морковь, лук, чеснок, мед, а еще очень много конфет. И бабушкин фирменный тыквенный хлеб. Как же я люблю этих людей. К сожалению, у меня нет такого большого хозяйства, чтобы им такие же огромные посылки отправлять. Я отправил шоколад, сыр вкусный из магазина и наушники, потому что у бабушки сломались. © Не все поймут / VK
- Стою в очереди на кассу. Передо мной пожилая пара лет 70. Слышу, как бабуля причитает: «Какие-то жухлые яблоки ты выбрал, они же быстро испортятся». Дед на секунду замолчал, улыбнулся и выдал: «Я тебя 50 лет назад точно так же выбрал на танцах. Ничего, до сих пор живем». Вот бы мне такое чувство юмора в его годы.
- Однажды спешила по делам, но меня окликнул опрятного вида старичок. Я остановилась, а он лишь обратился ко мне со словами, заставившими задуматься: «Девушка, не спешите! Никуда не спешите и наслаждайтесь жизнью. А то она пролетит, и не заметите. Всего вам хорошего. Счастья!» Просто дедушка, просто несколько слов, но я улыбалась весь день. И пошла по делам чуть помедленнее, наслаждаясь. © Подслушано / Ideer
- Бабушка в доме престарелых купила два самоката, кожаные перчатки, штаны, куртки, и вместе с кем-то носилась по дому престарелых. Это было нечто. © GunnarHamundarson / Reddit
- Мои бабушка и дедушка — выдающиеся личности. Бабушка — отличный юрист и известный педагог, дедушка — доктор наук, химик и преподаватель в одном из лучших вузов страны. Но у меня всегда вызывает на лице улыбку то, как бабушка периодически пощипывает дедушку за бока, а дедушка играет для нее на гитаре подростковые песни. Обоим почти под 90 лет. Люблю их, вечно молодых. © Подслушано / Ideer
Порой некоторым старичкам хочется даже позавидовать, ведь в их-то годы жизнь бывает разнообразнее, чем у молодого поколения. Иногда они не только идут в ногу со временем, но еще и обгоняют.
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