15+ бесподобных глупостей, от которых мозг виснет, а уши сворачиваются в трубочку
Человек может быть прекрасными специалистом в своей сфере и при этом не знать каких-то элементарных вещей. Например, что дыра в озоновом слое — это не след от космического корабля. А морские коньки гораздо меньше настоящих лошадей. Мы обратились к треду, где пользователи делятся глупостями, которые им доводилось слышать.
А в бонусе расскажем историю о том, что если долго работать без отпуска, то даже самые обыкновенные вещи могут вогнать вас в ступор.
- Мой одноклассник: «Я хочу стать писателем, когда вырасту, потому что у меня хороший почерк». © cocoknowsitall / Reddit
- Девушка в моей университетской химической лаборатории. Когда ей сказали, что при работе с кислотой нужно носить перчатки, она засмеялась и сказала: «У меня для этого есть иммунная система». © mcnuggsRN / Reddit
- Я встречался с девушкой, которая была уверена, морские коньки размером с обычных лошадей. Она страшно разочаровалась, когда увидела их в аквариуме. © hdycta-weddingcake / Reddit
- Приятель утверждал, что нет смысла изучать историю, потому что она ничему не может вас научить. © EveRommel / Reddit
- Мой коллега сказал, что не верит в существование динозавров. И что все окаменелости фальшивые. © Extra-Persimmon7118 / Reddit
- Мы стояли группой у карты торгового центра. Одна из девочек указала на маркер «Ты здесь», повернулась ко мне и прошептала: «Откуда они это знают?» © WaywardMind / Reddit
- Кто-то из наших приятелей потерял шлепанцы в реке, мы смотрели, как они плывут по течению. И тут один товарищ выдал, что нужно подождать, они сделают круг и вернутся. © herpaderp_maplesyrup / Reddit
- Я знал девчонку, которая думала, что солнце и луна — одно и то же. Ей было 18 лет. © AaronD1986 / Reddit
- Друг в колледже на полном серьезе спросил: «Если говядина делается из коров, а свинина из свиней, то из какого животного производят курятину?» © not_ur_avg / Reddit
- Я встречался с девушкой, которая думала, что дыра в озоновом слое — это отверстие, через которое приземляется космический корабль. © Father_Bones / Reddit
- У моей жены есть друг, который искренне считает, что в полнолуние нельзя выходить на улицу, потому что можно получить лунный ожог. © silentsnak3 / Reddit
- Однажды мы с друзьями ездили на лыжный курорт, и трубы в нашем доме замерзли. Мы решили собрать немного снега и растопить его. Я выкрутил плитку на максимум и тут один из друзей повернулся ко мне и спросил: «Ты что, хочешь сжечь снег?» © vfe0698 / Reddit
- Менеджер на моей прежней работе думал, что Аляска — это остров рядом с Гавайями. © DaveBelmont / Reddit
- Девочка, с которой я учился, спросила, какой я национальности. Я ответил ей, что я наполовину египтянин. И тут она выдала: " Египтянин, вау! Я думала, что они вымерли«. © Irrational-Charisma / Reddit
- Я собирал кубик Рубика, и один парень спросил меня, сколько у него граней и могу ли я сделать их все синими? © MrLambNugget / Reddit
- У моего соседа по комнате в колледже была банка с витаминами, на которой было написано: «По одной в день» И он спросил: «Сколько я должен принимать в день?» © EmotionalMycologist9 / Reddit
Бонус
- На работе решила кружку помыть, на ней был налет от чая. Средства для мытья посуды не было, насыпала соли на бинтик и мою. Одна коллега долго за мной наблюдала, а затем спросила, как я потом буду чай соленый пить. Я зависла на минуту, а потом очень деликатно объяснила, что кружечку-то ополосну пару раз, все с ней хорошо будет. До конца смены у нее лицо было, будто я мозг ей сломала. Когда пришли на следующую смену, коллега хохотала до слез и решила уйти в неплановый отпуск, совсем заработалась. © Азуро / ADME
Человек не может знать прямо все на свете, но некоторые общеизвестные факты из школьной программы известны большинству людей. Впрочем, порой собеседники на голубом глазу выдают такие глупости, что просто диву даешься.
AdMe/Народное творчество/15+ бесподобных глупостей, от которых мозг виснет, а уши сворачиваются в трубочку
Поделиться этой статьёй