15+ бесподобных глупостей, от которых мозг виснет, а уши сворачиваются в трубочку

Человек может быть прекрасными специалистом в своей сфере и при этом не знать каких-то элементарных вещей. Например, что дыра в озоновом слое — это не след от космического корабля. А морские коньки гораздо меньше настоящих лошадей. Мы обратились к треду, где пользователи делятся глупостями, которые им доводилось слышать.

А в бонусе расскажем историю о том, что если долго работать без отпуска, то даже самые обыкновенные вещи могут вогнать вас в ступор.

Мой одноклассник: «Я хочу стать писателем, когда вырасту, потому что у меня хороший почерк». © cocoknowsitall / Reddit

Девушка в моей университетской химической лаборатории. Когда ей сказали, что при работе с кислотой нужно носить перчатки, она засмеялась и сказала: «У меня для этого есть иммунная система». © mcnuggsRN / Reddit

Я встречался с девушкой, которая была уверена, морские коньки размером с обычных лошадей. Она страшно разочаровалась, когда увидела их в аквариуме. © hdycta-weddingcake / Reddit

Приятель утверждал, что нет смысла изучать историю, потому что она ничему не может вас научить. © EveRommel / Reddit

Мой коллега сказал, что не верит в существование динозавров. И что все окаменелости фальшивые. © Extra-Persimmon7118 / Reddit

Мы стояли группой у карты торгового центра. Одна из девочек указала на маркер «Ты здесь», повернулась ко мне и прошептала: «Откуда они это знают?» © WaywardMind / Reddit

Кто-то из наших приятелей потерял шлепанцы в реке, мы смотрели, как они плывут по течению. И тут один товарищ выдал, что нужно подождать, они сделают круг и вернутся. © herpaderp_maplesyrup / Reddit

Я знал девчонку, которая думала, что солнце и луна — одно и то же. Ей было 18 лет. © AaronD1986 / Reddit

Друг в колледже на полном серьезе спросил: «Если говядина делается из коров, а свинина из свиней, то из какого животного производят курятину?» © not_ur_avg / Reddit

Я встречался с девушкой, которая думала, что дыра в озоновом слое — это отверстие, через которое приземляется космический корабль. © Father_Bones / Reddit

У моей жены есть друг, который искренне считает, что в полнолуние нельзя выходить на улицу, потому что можно получить лунный ожог. © silentsnak3 / Reddit

Однажды мы с друзьями ездили на лыжный курорт, и трубы в нашем доме замерзли. Мы решили собрать немного снега и растопить его. Я выкрутил плитку на максимум и тут один из друзей повернулся ко мне и спросил: «Ты что, хочешь сжечь снег?» © vfe0698 / Reddit

Менеджер на моей прежней работе думал, что Аляска — это остров рядом с Гавайями. © DaveBelmont / Reddit

Девочка, с которой я учился, спросила, какой я национальности. Я ответил ей, что я наполовину египтянин. И тут она выдала: " Египтянин, вау! Я думала, что они вымерли«. © Irrational-Charisma / Reddit

Я собирал кубик Рубика, и один парень спросил меня, сколько у него граней и могу ли я сделать их все синими? © MrLambNugget / Reddit

У моего соседа по комнате в колледже была банка с витаминами, на которой было написано: «По одной в день» И он спросил: «Сколько я должен принимать в день?» © EmotionalMycologist9 / Reddit

Бонус

На работе решила кружку помыть, на ней был налет от чая. Средства для мытья посуды не было, насыпала соли на бинтик и мою. Одна коллега долго за мной наблюдала, а затем спросила, как я потом буду чай соленый пить. Я зависла на минуту, а потом очень деликатно объяснила, что кружечку-то ополосну пару раз, все с ней хорошо будет. До конца смены у нее лицо было, будто я мозг ей сломала. Когда пришли на следующую смену, коллега хохотала до слез и решила уйти в неплановый отпуск, совсем заработалась. © Азуро / ADME