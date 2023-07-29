15 бесячих родственников, на которых никакого терпения не хватает
- Моя свекровь — человек, который никогда от своей семьи не слышал слова «нет». Примерно любое семейное торжество у них дома: «Ну что вы совсем ничего не едите?!» Я: «Спасибо, я правда наелась, а жирное и жареное мне нельзя: я вам говорила, что у меня проблемы с желчным». Свекровь: «Ой, все, что ты за сказки начинаешь выдумывать!» А тут недавно она прокололась: «Съешь еще тортик на дорожку». Отвечаю: «Ой, не, спасибо, я уже кусок съела, два много будет, попа-то растет». Благодарю, встаю из-за стола, и уже в прихожей и слышу, как она вслух говорит при муже и сыне: «Ну и хорошо, хоть на семью станешь похожа, а то такая худая была, аж стыдно было». Вот и сказочке о гостеприимстве конец. © Divadlo / ADME
- Бывший муж перед отъездом из квартиры зимой открыл все окна настежь, чтобы выморозить мои цветы — у меня их было много, большинство не переносят сквозняков. Если до этого я еще допускала мысль о примирении, после — ни в коем случае. Когда одиноким вечером накатывает тоска по прошлому, смотрю на единственную с трудом выхоженную орхидею, и отпускает. © Подслушано / VK
- Моя мама всегда умело находила слова, чтобы задеть за живое. Когда мелкой была, любимое наказание — поставить в угол со словами: «Подумай, что ты сделала не так», и начинаешь заниматься самокопанием часами и думать, что это не так, и это не так, а иногда ну вот хоть тресни — непонятно. Но карты не раскрывались: «Не поняла — стой и думай еще. Уже спать пора? Ну, иди спать, раз такая бестолковая». Стараюсь понять, простить и отпустить. С годами проще. Ей тоже тяжело жилось, ее мама вообще орала и истерила, унижала ее при друзьях. Поэтому она решила, что ни за что не поступит так со своими детьми и ушла в другую крайность. © Solita / ADME
- Свекровь оказалась странной. У нее вообще дочка — свет в окошке, а сын — так, чтоб по дому помогал. И к внукам такое же отношение: внучка от дочки — принцесса, внучка от сына — какая-то чужая девочка. © Маруся / ADME
- Полетели с мужем на отдых, летели ночью. По прилете отправила СМС родителям, как обычно, чтобы не волновались. Вечером звоним моим: «О, как у вас там круто, хорошего отдыха». Звоним свекрам: «Ой, у вас там, море, тепло. А я так плохо себя чувствую — плакала всю ночь, спать не могла, так за вас переживала». И ведь никто не отменяет того факта, что часто люди с повышенной тревожностью не могу ничего с этим сделать. Но вопрос: зачем нам все это вываливать в первый день отдыха? Чтобы потом нас преследовало чувство вины, что мы тут балдеем, а она за нас переживает и ночами не спит? Или сейчас мы оказались главными героями, а ей не достанется внимания? Загадка. © Divadlo / ADME
- Моя мама ухаживает за свекровью, которой уже за 80. Та вполне-таки еще в здравом уме. Притом у бабули есть две дочери, здоровые и обеспеченные пенсионерки, которые крайне редко появляются у нее. И каждый раз, когда мама приносит ей продукты из магазина, бабушка при ней сидит с лупой и просматривает все позиции в чеке. Мама обижается. Вот она — благодарность за помощь пожилому человеку, кинутому своими же детьми! © Подслушано / VK
- У моего отца есть племянник. Папа для него готов на все, потому что тот кандидат наук. Если выбор стоит между мной и племянником, папа выбирает его. Отдал ему машину, которую я очень хотела и готова была выкупить. Причина такого поведения отца: племянник — мужчина социально полезный, а я девушка. Но когда шла замуж и взяла фамилию мужа, отец счел это за оскорбление. © Подслушано / VK
- Есть у меня подруга — вот уж действительно идеальный характер: очень добрая, кроткая, хозяйственная. Но мама ее парня упорно считала, что ее прекрасного сына она не достойна. Сын толком не работал, а у подруги квартира, работа, учеба. И тогда эта маман придумала «железный» аргумент, чтобы рассорить пару. Заявила подруге: «Да ты поправилась». А девушка-то худенькая. Выживала эта свекровь мою подругу, как могла. Итог? Сыночка живет с мамой до сих пор, а уже лет шесть прошло. © Алина / ADME
- Всякий раз, когда мама ошибается в споре, вместо того чтобы выслушать меня, она просто кричит: «Заткнись!» и переводит тему. И никогда не извиняется. Не понимаю, как в свои 64 года она может вести себя, словно капризный ребенок. © Unknown author / Quora
- У подруги непереносимость глютена — по анализам все подтвердилось. Ее 6-летней дочке это передалось, увы. Тоже нельзя мучное. Но свекровь все норовит накормить малышку то булочкой, то хлебом. На слова: «Ей же нельзя, у нее же аллергия!» придумала феноменальный аргумент: «Глупости мне тут не говори, наши гены сильные, все нормально будет». © Lidiya Ivanova / ADME
- До свадьбы жили не тужили вместе: я, мой любимый и наша дочурка. Я не хотела законную регистрацию (был ранее неудачный опыт), но потом будущий муж уговорил. После свадьбы пришлось некоторое время нам всем вместе пожить в квартире свекрови, чтобы ей помочь с ремонтом. Ох, что тут началось: истерики, науськивание ее сожителя на меня. В итоге она мне заявила: «Убирайся отсюда, у тебя ребенок нагулянный». Она решила, раз ребенок родился вне брака — точно не от ее сына. А сыну предложила остаться с ней и доделать ремонт — за его счет, конечно. Муж выбрал меня. Теперь он ей не сын — по ее словам. © Margarita / ADME
- Любимый аргумент моей матери: «Я тебя родила, поэтому ты будешь делать так, как я сказала». А еще она любит вовлекать в наши ссоры отца. Серьезно, ей нравится, когда я ругаюсь с отцом. Я видела, как она улыбается во время ссор. К сожалению, пока я не подрасту и не съеду от них, ситуация не разрешится. © Eva / Quora
- Двоюродный брат — богатый и привлекательный 39-летний вечный холостяк. Его хобби — завоевывать замужних дам. Повстречается полгода, потом ищет новую жертву. Из-за него распалось шесть семей. © Подслушано / VK
- Мама никогда не вставала на мою сторону и наказывала за малейшую провинность, будь то разбитая тарелка, проваленные тесты. Даже если дождь пошел не вовремя, виноват тоже я. Сначала пытался с ней разговаривать, объяснять. Но теперь мы просто не общаемся. © Suma / Quora
- Мне было 3, когда меня забрали из детского дома в приемную семью. Этот факт не скрывался от меня, но никто особенно и не делал на этом акцент, кроме бабки — мачехи моего отца. Ей снесло крышу спустя 2 года, когда родилась моя сестра — родная дочь моих родителей. «Приемыш» — это самый безобидный эпитет, что я слышала. В мои 14 бабка почила, отец отдал квартиру мне. В мои 18 я эту квартиру продала, потому что бабкин дух витал там над моей головой и мешал жить спокойной жизнью. Сестра жила с родителями до 27 лет, пока не вышла замуж. Факт наличия у меня своей жилплощади ее неимоверно бесил. А мне иногда до боли в сердце обидно, что от меня как будто откупились и выселили из семьи, хотя мозгом понимаю, что это не так. Мои родители — чудесные люди, но я иногда как тот оставленный у помойки медведь — отслуживший свой век этой семье и преданный теми, кого любил больше всех на свете. © Нота_Ля / ADME
То, что для одного человека ерунда, другого может очень сильно ранить. Особенно в детстве. А потом мама искренне удивляется, что дочь ей не звонит.
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