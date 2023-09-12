15+ бородачей, уверенных в том, что бритвенный станок им не товарищ

Даже еле заметная щетина основательно меняет мужское лицо: делает его мужественным, подчеркивает скулы. Про бороду и вовсе говорить нечего — она способна запросто превратить школьника в брутального лесоруба. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые твердо решили стать заядлыми бородачами.

А в бонусе покажем парня, который понял, что бритье было ошибкой и начал основа отращивать бороду.

«Решил отрастить бороду»

Бро, оставь немного девчонок и остальным! © cyb9x / Reddit



«Моя борода во всей красе»

«Семь месяцев роста»

«Что вы думаете?»

«Немного подкрасил бороду и волосы»

«Все думают, что я старше, но на самом деле мне 20»

«Моя борода в 19 и в 25 лет»

«Лично мне нравится неухоженный вид, но моя сестра предлагает ее подровнять»

«Что вы думаете по поводу моей бороды?»

«Результат девяти месяцев роста»

«Иметь бороду — это здорово. Правда, летом с ней жарковато, так что я с нетерпением жду зимы»

«2,5 месяца роста. Борода теперь такой же длины, как мои волосы»

«Я люблю свою седую бороду»

«Отращивал бороду около года»

«Моя борода вышла из-под контроля»

«Мне исполнилось 23 года, как вам моя борода?»

«Мама говорит, что бороду пора убрать. Съехал от нее несколько дней назад»

Бонус

«Что я наделал? Побриться было ошибкой»