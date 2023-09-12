15+ бородачей, уверенных в том, что бритвенный станок им не товарищ
Даже еле заметная щетина основательно меняет мужское лицо: делает его мужественным, подчеркивает скулы. Про бороду и вовсе говорить нечего — она способна запросто превратить школьника в брутального лесоруба. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые твердо решили стать заядлыми бородачами.
А в бонусе покажем парня, который понял, что бритье было ошибкой и начал основа отращивать бороду.
«Решил отрастить бороду»
- Бро, оставь немного девчонок и остальным! © cyb9x / Reddit
«Моя борода во всей красе»
«Семь месяцев роста»
«Что вы думаете?»
- Ты потрясающий, твоя борода необыкновенная, ничего не меняй. © Madhaus_ / Reddit
- Это борода моей мечты. © Tough-Molasses-8285 / Reddit
«Немного подкрасил бороду и волосы»
«Все думают, что я старше, но на самом деле мне 20»
«Моя борода в 19 и в 25 лет»
«Лично мне нравится неухоженный вид, но моя сестра предлагает ее подровнять»
«Что вы думаете по поводу моей бороды?»
- Выглядит величественно. © Gigachadeshwar / Reddit
«Результат девяти месяцев роста»
«Иметь бороду — это здорово. Правда, летом с ней жарковато, так что я с нетерпением жду зимы»
«2,5 месяца роста. Борода теперь такой же длины, как мои волосы»
«Я люблю свою седую бороду»
«Отращивал бороду около года»
«Моя борода вышла из-под контроля»
«Мне исполнилось 23 года, как вам моя борода?»
«Мама говорит, что бороду пора убрать. Съехал от нее несколько дней назад»
Бонус
«Что я наделал? Побриться было ошибкой»
Это только со стороны кажется, что с бороду отращивать легко — нужно просто не бриться и все. На самом деле — это тоже труд: ее нужно мыть, расчесывать, заплетать, чтобы она выглядела опрятно и не портила внешний вид.
Фото на превью PartThymeLover / Reddit
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