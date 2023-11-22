15+ бывших двоечников, которые лихо утерли нос тем, кто в них не верил

Хорошие оценки в школе — не всегда залог успешного будушего, как, впрочем, и «двойки» не обязательно ведут к неудачам во взрослой жизни. Мы нашли в сети истории о людях, которые были далеко не отличниками, но в итоге все у них получилось. Как, например, у этого мальчишки — отчаянного прогульщика и хулигана, который забрасывал яйцами чужие машины.