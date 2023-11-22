15+ бывших двоечников, которые лихо утерли нос тем, кто в них не верил
Хорошие оценки в школе — не всегда залог успешного будушего, как, впрочем, и «двойки» не обязательно ведут к неудачам во взрослой жизни. Мы нашли в сети истории о людях, которые были далеко не отличниками, но в итоге все у них получилось. Как, например, у этого мальчишки — отчаянного прогульщика и хулигана, который забрасывал яйцами чужие машины.
- Моим одноклассником был очень озорной мальчишка. Многие считали, что ничего хорошего из него не получится, потому что он жил с бабушкой и постоянно таскал у нее деньги, чтобы не отличаться от богатых детей и покупать игрушки. И вот спустя 13 лет я нахожу его в соцсети. И что я вижу? У него шикарный дом, несколько автомобилей, он ходит только в дорогие рестораны. Жизнь настолько непредсказуема! © Calvins Mwanyumba / Quora
- У нас в средней школе был замечательный учитель драмы — мистер Куинн. Я был одним из немногих, кто окончил его курсы драматического искусства. После учебы я устроился на работу, поступил в колледж, участвовал во многих интересных проектах, в том числе на Бродвее и в шоу «Disney на льду». Именно после ледового шоу я вернулся в свою школу, нашел мистера Куинна и рассказал ему о своих успехах. Он был в восторге и сказал: «Ты первый из всех моих учеников, кто стал профессионалом». © Osiris32 / Reddit
- Моего лучшего друга выгнали из школы, потому что у него все было очень плохо с математикой. А сейчас он на 2-м курсе аспирантуры по направлению «астрофизика» и собирается дальше идти в науку. © NotBarbamento / Reddit
- В школе толком не учился. Занимался спортом, гулял, хулиганил, посещал только те предметы, которые считал нужными. И не обращал внимания на тех, кто считал, что из меня вырастет непутевый человек. Выгнали из 9-го класса. Прошло 20 лет, меня пригласили на юбилей — 70 лет «любимой» школе. И — вот неожиданность! — меня и еще четверых человек просят подняться, потому что мы самые выдающиеся выпускники за всю историю школы! Одноклассники ржут. У меня два высших, мастер спорта, почетный учитель, многодетный отец. © Подслушано / VK
- В начальной школе я страдала дефектом речи, из-за которого педагоги даже хотели отправить меня в специальный класс для отстающих детей. Единственным человеком, который вступился за меня, была логопед. Она верила в меня, когда остальные учителя считали, что я просто медленно соображаю. Сейчас я директор по связям с общественностью — написала ей об этом в соцсети. Она очень мной гордится. © thiscitychick / Reddit
- Мой отец очень плохо вел себя в школе: он дрался, его отстраняли от занятий. Никто бы не рискнул поставить на то, что из него что-то выйдет. Сейчас ему 49 и он отлично зарабатывает. Общаясь с ним, вы бы ни за что не подумали, что он был таким сорванцом. И уж точно он не позволил бы мне вытворять то, что делал сам в школе. © Imkingferrari / Reddit
- Была у меня одноклассница Тоня, девочка из бедной многодетной семьи, мы вроде как дружили. Они жили в доме под снос. Училась Тоня плохо по всем предметам, читала по слогам, считать не умела. Одевалась она тоже плохо. Два старших брата — хулиганы. В общем, дружить с ней никто не хотел. В 4-м классе я переехала и больше ничего про Тоню не знала. Решила я ее разыскать, ожидая увидеть серую мышку с плохой работой или без нее вообще. А вместо этого нашла Тоню — кандидата наук. Представьте мое изумление: оказывается, они переехали в другой город, Тоня окончила школу, поступила в хороший вуз, защитила кандидатскую, устроилась на крутую работу. На фотографиях была загорелая девушка с модной стрижкой и макияжем, в дорогой одежде и так далее. Хорошая машина, тусовки и путешествия. Я рада за Тоню, но как у нее все это получилось — для меня по сей день загадка.
- Трое бывших учеников пошли по моим стопам и вернулись после института, чтобы пройти педагогическую практику. В двоих я и не сомневался, но третий ученик стал для меня полным сюрпризом. Во время учебы он сводил меня с ума — самый проблемный ребенок в классе. Мне хотелось его трясти, как Гомер Симпсон тряс Барта, но я, конечно, сохранял хладнокровие. И теперь он уважаемый профессионал в своей области. Я чувствую, что весь стресс, который он заставил пережить, того стоил! © harpejjist / Reddit
- Одноклассник учился из рук вон плохо. Как-то на собрании директор школы поставил его перед всеми и уверенно заявил: «Вы только гляньте на этого мальчишку! Он же никогда ничего не добьется». Так вот только что этот парень взял и продал свой дом за $ 20 млн, чтобы купить дом побольше. © whatsupskip / Reddit
- Моя учительница во 2-м классе хотела отправить меня на спецобучение, потому что я не могла разобраться в правописании и чтении. А теперь я руковожу инновациями в одной из крупнейших компаний мира. У всех нас разные способности, не позволяйте чужому мнению разрушить будущее ваших детей. © saffiajd / Reddit
- В школе я отжигал по полной: катался на скейте, прогуливал, а однажды меня поймали за тем, что я закидывал машины яйцами. Многие учителя сказали мне тогда, мол, чувак, ничего из тебя не выйдет. Очень скоро они офигеют, потому что через 2 недели я окончу универ со степенью магистра в области специального образования и буду учителем, который наблюдает, как из хулиганов рождаются классные парни. © NoStutterd / Reddit
- Однажды учитель в моей школе сказал ученику остаться после уроков, так как тот не сдал домашнее задание. Парень не послушался и пошел на свой матч по регби, хоть учитель и кричал на него, мол, образование важнее, чем матч. А теперь этот бывший ученик играет в регби на международном уровне. © Grebnesorwolliw / Reddit
- Одноклассница, над которой издевалась учительница физики («Ну, Насте только платьица интересны!»), работает в лучшем бутике города с любимыми платьями и зарабатывает больше, чем большинство отличников по физике в классе. © Zoya M Key
- В школе у меня была учительница математики, которая вела себя агрессивно по отношению к ученикам. Она разразилась тирадой перед всем классом о том, какая я ленивая и что никогда ничего не добьюсь. Когда я окончила школу, то сама стала учителем, а потом получила должность помощника директора школы. Угадайте, кто там преподавал математику. Верно, та же учительница. Она вспомнила меня и, казалось, даже чувствовала гордость за то, что я добилась успеха. Она была на удивление милой со своими детьми и отвела от себя мои подозрения. Но однажды я шла мимо ее кабинета и услышала, как она кричит на ученика. Я отправила ее в отпуск, чтобы разобраться, и все дети подтвердили, что она была злой. В конце концов я уволила эту учительницу и это было круто. © fosterbass / Reddit
- Окончила школу с золотой медалью, университет — с красным дипломом. Всегда была примером для своей младшей сестры, так как она была безалаберная двоечница. Взяли на должность медсестры, пашу день и ночь за гроши. А сестра, учась в 9-м классе, стала видеоблогером. Сейчас получает огромные деньги за рекламу на своем канале. Обидно, что должна была стать успешной я, трудившаяся в школе, в университете, на работе, а стала она, ничего не делая. © Подслушано / VK
- У меня есть друг, которому в детстве ставили посредственные оценки, потому что у него диагностировали синдром дефицита внимания. Он был хорош в математике, но плохо сдавал тесты, которые проверяли знания в других областях. Но по мере того, как мы становились старше, материалы становились более специализированными, поэтому друг получил отличные оценки на вступительном экзамене в университет и теперь является одним из лучших студентов по информатике. © ramune_0 / Reddit
- Я занимался графическим дизайном, поэтому пропускал среднюю школу. Другие предметы меня не очень интересовали, а учителя считали, что я не справляюсь. Я просто не хотел тратить свое время на то, что мне не нравилось. Теперь я разрабатываю дизайн для автоспорта, работаю с крупной гоночной компанией, в то время как мои одноклассники особо ничего не добились. Мне просто не нравилось тратить свое время на то, что было не по душе, а вот когда занятие было по сердцу, я балдел. © Skreamies / Reddit
- Одноклассница была очень рассеянной и вечно опаздывала. Математичка говорила, что Света больше ни на что не годна, кроме как мыть туалеты. А та с первого раза поступила, окончила престижный институт, занимает хорошую должность в банке. Когда наша училка об этом узнала, заявила: «Ну, тебе просто повезло». © Вероника Медведева
Настрой и успех ученика во многом зависят от учителя. И мы искренне рады за тех, кто учился у чутких и знающих педагогов, которые в секунду объяснят, что такое диффузия, или в начале урока эффектно выпрыгнут из коробки. Истории о школьных и студенческих годах звезд, рассказанные их однокашниками, можно почитать здесь.
AdMe/Народное творчество/15+ бывших двоечников, которые лихо утерли нос тем, кто в них не верил
Поделиться этой статьёй