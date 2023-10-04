15+ бывших, с которыми просто хотели мирно разойтись, но ага, сейчас
Когда мужчина оказался далеко не принцем на белом коне, то хочется все забыть и просто начать новую жизнь. Но не тут-то было. Бывшие как чувствуют и начинают свое «просто здравствуй, просто как дела». Хотя бывает и наоборот: кого-то судьба словно специально подбрасывает, давая понять, что эти люди нам нужны.
- Знакомые были вместе 18 лет, двое детей. И вот у мужика случилась любовь. Долго маялся, в итоге ушел из семьи. С молодой все хорошо, завели ребенка. И вдруг — гром среди ясного неба! Старая жена выходит замуж. Стресс, паника! Как же так? Загрустил, задепрессовал, места себе не находит. Не могу, говорит, в это поверить. И так сильно его потянуло к старой жене, что аж кушать не может! А она, плохая такая, ни в какую не хочет к нему возвращаться. © sergevna0603 / Twitter
- Бывший муж до сих пор всем рассказывает, как он при разводе благородно оставил мне и дочери квартиру. Общие знакомые теперь считают, что я очень жадная: мне аж целую квартиру оставили, а я еще на алименты претендую! А забавно следующее: жилище унаследовано после ухода моего брата из жизни, когда мы с мужем даже не были знакомы. Кстати, отсудить его он все равно пытался, но не получилось. Однако меркантильная исключительно я, да. © Подслушано / Ideer
- Моя двоюродная сестра вышла замуж рано, и они с мужем оказались будто из двух совершенно разных миров. Развелись. Прошло много лет, новый брак, дети и снова развод. И моя сестра опять начала встречаться со своим первым мужем. Теперь они вновь женаты, и их отношения крепче, чем когда-либо. © I_drive_a_*** / Reddit
- Я у бывшего в телефоне записана как «Моя Аня». И он каждый день заходит в
Getcontact (мобильное приложение, которое позволяет узнать, как ваши контакты записаны у других людей — Прим. ADME), чтобы проверить, как я названа у других. Если где-то есть намек на то, что у меня появился мужчина (а его нет), он сразу врывается в мою жизнь. © Feministka_a / Twitter
- Бывший муж меня преследует. После развода каждый день в мой обеденный перерыв и после работы гулял вокруг здания, чтобы я его видела. Узнал, что сменила место, и стал гулять там. Ходил в спортзал на другом конце города — поменял абонемент на мой фитнес-клуб и пытается ходить в одно время со мной. Апогеем стала встреча в хлебном ларьке у моего дома. Живем мы не просто на разных улицах, а в разных районах, за хлебом уж точно можно пойти не сюда. Хочет вернуть меня? Как бы не так: сам изменил и ушел к любовнице, я переживала, но отпустила. Чего он сейчас добивается — неинтересно даже. Но когда он свалит из моей жизни?! © Подслушано / Ideer
- Работаю официанткой. Пришел мой бывший, с которым я в хороших отношениях, и попросил на вечер забронировать столик. Он хотел сделать предложение девушке своей мечты. Окей, все организовали. Он пришел вечером, сел за стол, сделал заказ. Принесла, собиралась уходить, он попросил меня присесть на пару минут поговорить. Я села, и он встал на колено, достал кольцо и сделал мне предложение! Мне! Я в слезы, на лице все еще шок, но я поцеловала его и ответила «да». И он сказал мне, что всегда любил меня и мы зря расстались, а это скрепит наши отношения уже навсегда! Я счастлива! © Палата № 6 / VK
- Бывший за все время отношений подарил мне только один подарок — куртку осеннюю. Расстались два месяца назад. На днях потребовал куртку назад, мол, нефиг с чужими мужиками на свидания в ней ходить. Ну не дурак ли? Отправила по почте ему эту горе-куртку. Вымоченную в очень вонючем растворе. Нюхай, милый, наслаждайся. © Подслушано / VK
- Приехал сегодня в гости бывший молодой человек. Полвечера варили с ним варенье из ягод, которые он привез из поездки. Потом сели ужинать: я, моя дочь и он. Прямо идиллия. В этот момент заходит мой бывший муж — отец дочки, приехал навестить. Посидели вчетвером. Отец пошел укладывать дочь, бывший уехал. А я сижу и думаю, что вроде бы меня все устраивает, что со всеми в таких хороших отношениях остались, но со стороны это, наверное, выглядит как-то странно. © Подслушано / VK
- Год работала над одной программой. Всю душу вложила, дальнейшими планами делилась с парнем, он пророчил мне великий успех. Из-за измены парня, болезненного расставания и стресса я забросила программу, не доработала до конца. Бабуля попала в лапы мошенников, мне пришлось продать программу и закрыть долги почти в полмиллиона. Спустя время мой бывший анонсировал мою программу, доработанную и такую, какую я хотела сделать. Это он купил через посредника. Теперь успешный, все его гением считают. А я уже который месяц рыдаю. © Подслушано / VK
- Один из моих бывших думал, что я буду его ждать. Он встречался с другими, только чтобы посмотреть, сможет ли он найти кого-то лучше меня. Все новые отношения вышли неудачными. Этот парень явился ко мне спустя годы, чтобы сказать, что скучает по мне. Я рассмеялась и ответила, что не думаю, что моему мужу такая идея приглянется. Мой бывший был в шоке от того, что я продолжила строить жизнь отдельно от него, а не поставила ее на паузу. Это какой-то странный синдром. © super-ro / Reddit
- Расстались с бывшим, потому что я вечно его ревновала. Однажды сильно заподозрила в измене, но он мне так и не признался ни в чем. Я устала это все терпеть, бросила его. Не так давно совершенно случайно с ним увиделись и договорились как-нибудь выпить кофе. Сидели, мило болтали. Тут мне нужно было позвонить по работе, и я случайно набрала не того «Юру». У меня так начальника зовут и бывшего как раз. Звоню и вижу, как я подписана у бывшего: «Если ты позвонишь ей, то ты лошара». Все еще любит меня, видимо, ибо скоро идем с ним на второе свидание. © Палата № 6 / VK
- Мама моего бывшего продолжает со мной общаться, что страшно бесит его новую девушку. Я не понимаю, почему должна отказываться от общения с человеком, если нам обеим этого хочется: она, как и я, изучала искусство, мы вместе ходим по выставкам и в театр, а не ломимся к ним домой, чтобы напомнить обо мне. Тем не менее бывший закатил детскую истерику маме, что его пассия обиделась и хочет, чтобы я исчезла. Сама при этом общаться с его мамой не желает, потому что общих тем, кроме парня, нет. © Подслушано / VK
- Я человек с большим сердцем. Полна сочувствия к людям, помогаю всем, кто в этом нуждается. Недавно поругалась с парнем, потому что позвонил бывший и слезно умолял приехать к нему в больницу. Ну я и приехала, так как совесть не позволяла отказаться. Теперь думаю: это мой парень — непонимающий идиот или я дура? © Подслушано / Ideer
- Развелась со скандалом. Подала на алименты из вредности. Я зарабатываю неплохо, могу обеспечить детей сама, а экс-супруг получает в два раза больше меня. Бывший муж женился. Но алименты платил исправно. Еще и много тратил на детей, забирая их на выходные. Новая жена начала считать все эти расходы. Пришла ко мне требовать отказа от алиментов или не давать детей на выходные. Еще и маму свою подключила, чтобы я от мужика отстала. Я все рассказала бывшему. Так он взял и встал на мою сторону. Конец вражде. Мы помирились. За эти три года я поняла, что он сильно меня любит, любит детей, он отличный муж и папа. Наверное, я поэтому так и не вышла замуж, хотя звали. Все эти три года он был рядом. Мы вместе ходили и на утренники, и на последний звонок. Он не пропустил ни одного мероприятия. И я его очень люблю. А эта его новая бывшая желает мне бумеранга. Ни о чем не жалею. © Подслушано / Ideer
- Муж ушел к новой жене, сказал, что наши дети ему не нужны и он родит себе новых. Прошло три года, он внезапно хочет снова с ними общаться. Просто новая жена оказалась бесплодной. Теперь папа жаждет общения с детьми, а они решили устроить ему веселье и использовать его как банкомат. Со мной они общаются, как всегда, а ему звонят, когда нужно что-то купить, оплатить, иначе отказываются от встреч. Бывший летает каждый раз решать их дела, я вообще в эти отношения не лезу. © Подслушано / Ideer
- Когда бывший муж в очередной раз сказал, что не сможет заплатить алименты, я просто отвезла сына к нему. Отдала список дел: когда врачи, когда дополнительные занятия, что нужно докупить из вещей. А сверху положила четверть своей официальной зарплаты и уехала. Внезапно больше не было никаких задержек с деньгами, ссор, вопросов, куда я трачу деньги. А стоило всего лишь один раз перетерпеть три недели без ребенка, хотя и было сложно. © Подслушано / Ideer
- Десять лет встречалась с парнем. Жениться не хотел совсем, пугал ужасным грядущим бытом. Когда устала ждать и ушла, не давал прохода: караулил у двери, провожал до работы, встречал после. Встретила другого, влюбились, поженились. И тут бывший приехал и внезапно еще и кольцо притащил. © Подслушано / Ideer
Пережить расставание — еще полбеды. Справиться с последствиями развода бывает в разы тяжелее. А маме с детьми шанс прийти в себя и начать новые отношения часто кажется несущественным.
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