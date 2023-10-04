15+ бывших, с которыми просто хотели мирно разойтись, но ага, сейчас

Когда мужчина оказался далеко не принцем на белом коне, то хочется все забыть и просто начать новую жизнь. Но не тут-то было. Бывшие как чувствуют и начинают свое «просто здравствуй, просто как дела». Хотя бывает и наоборот: кого-то судьба словно специально подбрасывает, давая понять, что эти люди нам нужны.