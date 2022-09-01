15 историй о чайлдфри, которые отказались от своих убеждений и все-таки завели ребенка

В современном мире желание не иметь детей считается нормальным. Тем не менее многие все равно считают, что родительство, особенно материнство, — это жизненная потребность, а все, кто осознанно от него отказываются, рано или поздно будут сожалеть.

Мы в ADME решили поискать истории людей, которые изначально были не в восторге от идеи завести ребенка, а потом все же пошли на этот шаг.

Муж не хотел детей и был непреклонен. Я смирилась с тем, что мы будем бездетной парой. «Все будет хорошо, — сказала я себе. — Главное, что мы любим друг друга». Когда мне было за 30, я решила спросить маму, права ли я. А она сказала, что однажды я пожалею об этом. Мол, муж может найти кого-то помоложе и завести детей, а у меня уже ничего не получится. И я решила, что все же хочу ребенка. Муж ушел на весь день, чтобы все обдумать, и в конце концов согласился. Мне было почти 40, когда родился наш сын. А спустя 6 лет мы развелись. Но я считаю, что мама дала мне правильный совет, ведь сын теперь моя единственная семья и свет всей моей жизни. © Feef / Quora

Я всегда была против детей, но мне пришлось пойти на это ради супруга. Родительство — самая трудная работа в моей жизни хотя бы потому, что нет никакого «руководства» и вам потребуется много проб и ошибок, чтобы понять, что сработает конкретно для вашего ребенка и семьи. И это никогда не закончится. Вы всегда на дежурстве, за исключением редких моментов, когда можно доверить малыша кому-то надежному. Я обожаю своего ребенка и ни за что не откажусь от него. Но если бы у меня снова был выбор, то я бы на это не пошла. © burnerburneronenine / Reddit

Детей не хотела, но случайно забеременела. Решили оставить, и будь что будет. Потом была послеродовая депрессия, муж постоянно на работе, я с ребенком дома одна. И никакой любви к нему не ощущала — маленькая кукла, и все. А когда малышу было 4 месяца, он заболел, и тут мне стало так страшно за него... Жалость к себе исчезла, свои хотелки все забылись, депрессия прошла. Теперь нас посещают мысли о том, не завести ли второго. © CKAZKAZ / Pikabu

Я не планировала становиться мамой. Муж детей хотел, но сказал, что быть со мной он хочет гораздо больше. Что-то пошло не так, и вот я узнаю, что у меня срок уже больше 4 месяцев. Муж и вся семья просто в восторге. Никто меня не поддерживал, и я проводила много времени одна, злясь на них. С первой же секунды влюбилась в своего малыша. Теперь у нас двое детей, и мы думаем о третьем. © thisgal0 / Reddit

Вообще никогда не хотела детей. У меня не было ни терпения, ни желания расшифровывать детский лепет. Для меня часики не тикали. Начала встречаться с парнем, мы поехали в отпуск, и обратно я привезла безбилетного пассажира. Я была в разводе и не хотела снова замуж. И я была слишком стара для материнства. Кроме этого, я не хотела такой ответственности. В конце концов, я попросту не любила детей. Но когда доктор подтвердил мою беременность, внутри будто что-то щелкнуло. Я стала лучшей беременной на свете. Если что-либо было хорошо для ребенка, я это делала. Сын изменил мою жизнь. Никогда не думалa, что можно так сильно кого-то любить. © GoalieMom53 / Reddit

Вообще не парилась по поводу детей, просто не понимала, зачем их заводят. После пары лет брака муж изменил свое мнение и вдруг решил, что хочет ребенка. Долго думала и пошла ему навстречу. Родила, понравилось, родила еще раз, все еще отлично, недавно родила третьего. Я довольна своим выбором, хотя уверена, что и без детей была бы счастлива. © leave_no_tracy / Reddit

Считал себя чайлдфри еще до того, как узнал это слово. Дал себе зарок, что никогда не заведу детей, чтобы не угрохать на них свою жизнь. Но год назад сошелся с одной девушкой, очень адекватной и умной, которая ничего не требовала. Недавно она позвонила и сказала: «Мы расстаемся, я беременна и буду рожать». В итоге я который день хожу и улыбаюсь, представляя, как мы будем гулять втроем с сыном, как я буду учить его играть на гитаре и рассказывать обо всем на свете. © Подслушано / VK

Никогда не хотела быть матерью. Во время беременности чувствовала себя несчастной, злой и очень тревожной. Когда ребенок родился, большая часть этого беспокойства ушла, и теперь это обычный родительский стресс, с которым можно справиться. Безумно люблю своего сына, ради него пошла бы на все, даже не задумываясь. Но каждый день не могу отделаться от мыслей о том, чем бы занималась, если бы не родила. © daganfish / Reddit

Я не планировала заводить детей, но мой молодой человек однажды сказал, что так не пойдет. Много говорили об этом, обсуждали то, что я хочу делать карьеру и что в ребенка родители должны вкладываться одинаково. В конце концов я решила, что раз он меня будет поддерживать, то все получится. Но в итоге большая часть обязанностей легла на меня, и отныне моя карьера навсегда отброшена лет на 10 назад. © gothruthis / Reddit

Всю жизнь не могла себе ответить на вопрос, хочу ли я детей, склоняясь к мнению, что все же нет. Начала встречаться с мужчиной, у которого уже была маленькая дочка. Поняла, что быть мачехой — это совсем не то, что быть мамой. В итоге моему малышу сейчас 19 месяцев, и я люблю его. Думаю, что если бы не родила, то тоже не пожалела бы. Однако я рада, что приемный ребенок заставил меня захотеть завести своего. © IndigoSunsets / Reddit

Всегда думала, что я чайлдфри, пока не узнала, что случайно забеременела. Первая эмоция — ужас, вторая — еще больший ужас. Были мысли, что еще не поздно все исправить, и я уже почти решилась, но парень сделал мне предложение. Подумав, дала согласие. Расписались, и до самых родов меня терзали сомнения, правильно ли поступила. Даже лежа на родильном столе думала, не совершила ли я страшную ошибку. Но как только впервые взяла на руки этот пищащий комочек, во мне пробудился тот самый материнский инстинкт. Эти крошечные ступни, эти малюсенькие пальчики с кукольными ноготками, эти голубые глаза, пока что бессмысленно обозревающие окружающий мир... Да я за это чудо все готова отдать, лишь бы ему жилось хорошо. © Палата № 6 / VK

Мы с мужем думали, что не хотим детей. Для меня одной из главных причин такого решения было собственное ужасное детство. Но я неожиданно забеременела, затем потеряла ребенка... И я была удивлена своей реакцией. В итоге я боролась с бесплодием более 2 лет, прежде чем на свет появился наш первенец. Мы ни разу об этом не пожалели, и сейчас у нас трое детей. Быть родителем тяжело, и я не всегда такая мама, какой мне хотелось бы быть, но в целом у нас все в порядке. © peonyseahorse / Reddit

Муж бесплоден, поэтому детей мы никогда не планировали. 6 лет назад со мной связалась сестра. Она сказала, что беременна, и попросила нас усыновить этого ребенка. Мы просто почувствовали, что так должно быть, и согласились. Абсолютно не жалею. Родительство может быть очень трудным, но оно того стоит. Любовь, которую я испытываю к своему сыну, и наша связь просто неописуемы. © modestmal / Reddit

Не была уверена, что хочу детей, но в конце концов родила. Сейчас ребенку полтора года, и я должна сказать, что тот уровень стресса, который я испытываю, заботясь о своем ребенке, и в сравнение не идет с тем, что я пережила, размышляя, чайлдфри я или нет. Я провела годы в беспокойстве и обиде на всех вокруг, у кого были дети. Теперь, когда у меня есть сын, я чувствую себя намного увереннее. Я могу просто наслаждаться жизнью без того, чтобы эти размышления висели надо мной, словно грозовое облако. © lucie1312 / Reddit

Моя жена никогда не хотела детей. Она сразу сказала мне об этом, еще до замужества. Но я был уверен, что смогу ее переубедить. Мы поженились. От моих предложений завести малыша она отнекивалась. Я пытался давить, уговаривать. Потом она сдалась и сказала, что родит мне малыша, но только если в декрет пойду я и всю заботу о ребенке возьму на себя. Подумал и согласился. В итоге: сына люблю, но уже схожу с ума от этой беготни. На меня легли все домашние дела. Жена исчезает утром на работе, а вечером возвращается и пальцем не пошевелит, чтобы мне помочь. Словами не выразить, как я от всего этого устал. © Подслушано / Ideer