15+ человек без прикрас рассказали о «чудинках» богатых людей, которые никак из головы не выйдут

Очень богатые люди живут в своем мире, со стороны кажется, будто они купаются роскоши. Без каких-либо задних мыслей богачи приобретают шикарные авто, частные самолеты и красивые дома, а порой и вовсе вводят в ступор своими забавами. Пользователи сети рассказали о том, какие странности у богатых людей замечали они.