15+ человек без прикрас рассказали о «чудинках» богатых людей, которые никак из головы не выйдут
Очень богатые люди живут в своем мире, со стороны кажется, будто они купаются роскоши. Без каких-либо задних мыслей богачи приобретают шикарные авто, частные самолеты и красивые дома, а порой и вовсе вводят в ступор своими забавами. Пользователи сети рассказали о том, какие странности у богатых людей замечали они.
- Есть у меня одногруппница — гламурная барышня из очень состоятельной семьи. С нами почти не общается. Все свободное время между парами с деловым видом беседует по телефону. И вот вчера вечером я случайно встречаю ее у торгового центра. Она сидит на корточках и своими холеными пальчиками кормит огромную бродячую собаку колбасой. А потом идет к своей машине, открывает заднюю дверь, запихивает туда собаку и уезжает. А позже я узнала, что эта избалованная дочь богатых родителей содержит приют для бездомных животных и трудится там наравне со всеми. © Палата № 6 / VK
- Рядом с нами есть город, в котором живут неприлично богатые люди. Как-то с мамой мы остановились там на одной модной заправке, чтобы купить воды. Мне было 16, дело было незадолго до Рождества. Ко мне вдруг подошла женщина и сказала: «Ты похож на моего сына. Мы купили ему подарки на Рождество, но он решил улететь в Токио. Что скажешь, если мы отдадим его подарки тебе? А ему просто отправим деньги».
Разумеется, я согласился, и мы пошли к ним домой. В итоге они отвезли меня на машине, полной подарков. Мне их просто подарили. Это было похоже на выигрыш в лотерею. Среди подарков был ноутбук, несколько фигурок, часы, дизайнерская одежда, айпод, пошитые на заказ кроссовки и куча вещей вроде дизайнерских носков и галстуков. © Unknown author / Reddit
- Я был поражен, когда впервые увидел судно, выполняющее функции техподдержки. Это небольшая яхта, которая сопровождает основную. На вспомогательной яхте размещается часть персонала, хранятся припасы, дорогие игрушки и т. д. © Eafeaturerequest / Reddit
- Моя девушка из богатой семьи, привыкла к деньгам, к мажорам-ухажерам и дорогим подаркам. От других богатеньких девочек ее отличает то, что она сама выбрала карьерный путь, выбрала меня — парня из среднестатистической семьи, отказалась от денег родителей. А еще она сказала мне, что обидится, если я хоть раз потрачу деньги ей на подарок. Поэтому я уже пятый год подряд дарю ей на день рождения сделанную своими руками открытку и завтрак в постель. © Палата № 6 / VK
- Мою подругу нанял очень пожилой певец, звезда поп-сцены. Подруга жила на территории его особняка, причем за проживание она не платила. Какова была ее работа? Она должна была очень нежно будить певца, открывая по утрам шторы в его спальне и включая классическую музыку. © princessflubcorm / Reddit
- Когда-то я работал на одном горнолыжном курорте. В этом районе есть десятки домов, стоимость каждого из которых превышает $ 10 млн. И все они пустуют. Это просто здания, которые миллиардеры купили по своей прихоти. © stonedfishing / Reddit
- Выросла в обеспеченной семье, с деньгами проблем не было, а вот с мозгами, конечно, беда. Была очень влюблена в одного парня и не замечала, что он мною пользуется. Скидывала ему денег, везде за него платила. Ничего не замечала, но однажды глаза открылись. Просто в один день мне написала его жена и спросила, не могу ли я скинуть ей денег на маникюр? Больше всего, конечно, я была в шоке от ее вопроса, а не от самого факта, что у него есть жена. © Палата № 6 / VK
- Моя подруга была в рабочей поездке и устроилась на работу в очень дорогое кафе в Дубае. Она обслуживала клиентку, которая как следует закупилась: у ног дамочки была куча сумок из модных бутиков. Подруга предложила посетительнице оставить ее покупки в гардеробе, на что клиентка ответила: «О, вы можете взять их все себе, мне не хочется нести их домой».
Подруга хранила те вещи до конца смены, убедилась, что они действительно теперь ее. На следующий день она надела свой лучший наряд, отправилась в магазины и вернула почти все, что смогла. В итоге она получила $ 25 тысяч наличными и еще 4 тысячи — картами. Она не смогла вернуть всего 2 предмета, которые до сих пор хранит, спустя 15 лет. © Toe_Detective / Reddit
- На 1-м курсе колледжа однокурсник предложил подвезти нас с приятелями до торгового центра. Ехать нужно было по шоссе, а потом в городе объезжать пробки, поэтому мы спросили парня, какой у него опыт вождения. Он ответил, что водит 5 лет. Но оказалось, что однокурсник — ужасный водитель. Его Range Rover был 6-м автомобилем. Предыдущие 5 он разбил, а его родители продолжали покупать ему новые машины. © DJMD1017 / Reddit
- Я знаю парня, которому платят за то, что он живет в одном нелепо огромном особняке за $ 18 млн в горах в Колорадо... Владелец платит зарплату 5–10 людям, чтобы они следили за особняком, хотя мужчина живет там 1 месяц в году. Дом смехотворно большой: в нем есть спальни для каждого из его внуков, в каждой — ванные комнаты с гигантскими душевыми кабинами. Удивительно, как богатые люди тратят деньги на пустые дома и спальни, чтобы ими пользоваться 1 неделю в году. © Unknown author / Reddit
- Я работал в магазине одежды. Как-то заходит парень неряшливого вида. Покупателей нет, поэтому я иду к нему, чтобы помочь с выбором одежды. Выбрали то, что ему понравилось, но в итоге парень говорит, что хочет сравнить в другом магазине.
Примерно через час он возвращается и говорит, что в другом месте на него никто не обращал внимания, вероятно, потому, что плохо выглядел. Затем он добавляет, что ему понравилось мое уважительное отношение к нему. В итоге он купил у меня полный гардероб. Я имею в виду более 10 костюмов, более 30 классических рубашек, более 30 галстуков, повседневные рубашки, шорты, брюки, обувь и другое. За все вышло около $ 20 тысяч. Я получал 10 % комиссионных. © WaterMockasin / Reddit
- Однажды я работал в малоиспользуемом аэропорту. Вдруг прибывает пассажирский самолет Boeing 737. Наша наземная команда загружает в него багаж, в самолет садится человек с собакой, но затем он выходит без собаки. Самолет взлетает. Оказывается, одна богатая семья отправила свой частный Boeing 737, чтобы забрать собаку. © SonicStun / Reddit
- Я знаю человека, который купил дом своего соседа за $ 2 млн, потому что из того дома был вид лучше. И семья того человека оставила свой предыдущий дом и использовала его в качестве склада. © Source0fAllThings / Reddit
- Мой сосед по комнате в колледже относился к одежде, постельному белью и бытовой технике как к одноразовым вещам. Например, он просто купил новую фритюрницу за € 50, когда старую нужно было лишь почистить. © UnoriginalUse / Reddit
- Много лет назад один из высокопоставленных членов королевской семьи Саудовской Аравии посетил базу, где служил мой папа. Он прилетел на своем частном самолете с каким-то официальным визитом на несколько дней.
С ним был сын, наверное, лет 20, который вообще не участвовал во встречах. Чтобы хоть как-то убить 3 дня, парень отправился в ближайший автосалон Mercedes и купил новый SLK в максимальной комплектации. Он покатался на нем 3 дня, а потом, когда пришло время улетать, просто оставил машину с ключами на стоянке на базе. © TehBigD97 / Reddit
- Однажды я организовал пресс-конференцию для очень успешного певца. Он прилетел на своем самолете, сел в свою тележку для гольфа и въехал в ангар, где и провел конференцию. Он остался так доволен тем, как все прошло, что в качестве благодарности пригласил меня поесть. Я, конечно, согласился, так как думал, что мы сходим куда-то недалеко от аэропорта.
Но оказалось, что он хотел слетать со мной на обед в Италию на своем частном самолете. К сожалению, у меня не было с собой паспорта, да и ребенка нужно было из школы забрать. Поэтому мы посидели в его самолете, пока он готовил для нас капучино. До сих пор жалею, что не сказал тогда «да», но иметь столько свободы в жизни... Для меня это настоящее богатство. © Zmirzlina / Reddit
- Несколько лет назад моя сестра встретила на грунтовой дороге парня, который съехал на своем BMW в канаву. Она подвезла чувака к его дому и сказала ему, что у нее есть друг с эвакуатором. Парень просто ответил: «Я не вернусь за этим куском хлама». То есть парень оставил буквально новый BMW 5-й серии и потеря машины никак не сказалась на нем. Я уверен, что богатые люди живут в другой реальности. © Unknown author / Reddit
Иногда кажется, будто у богатых людей много странностей. Например, у них есть свои принципы по воспитанию детей.
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