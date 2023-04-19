15+ человек, чье знакомство с родителями партнера оказалось настолько эпичным, что даже правнуки будут помнить

Знакомство с родителями своего парня или своей девушки — довольно ответственное и волнительное событие, которое может пройти не так, как хотелось бы. В кино такие моменты встречаются часто, но реальные жизненные истории могут быть еще более яркими и запоминающимися. Герои нашей подборки убедились в этом на собственном опыте.