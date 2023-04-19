15+ человек, чье знакомство с родителями партнера оказалось настолько эпичным, что даже правнуки будут помнить
Знакомство с родителями своего парня или своей девушки — довольно ответственное и волнительное событие, которое может пройти не так, как хотелось бы. В кино такие моменты встречаются часто, но реальные жизненные истории могут быть еще более яркими и запоминающимися. Герои нашей подборки убедились в этом на собственном опыте.
- Пришла к парню знакомиться с его родителями. Дома плотно поела, но отказ не принимался, и мы сели ужинать. Положили огромную порцию пюре с мясом. Картошку протолкнула, а говядиной начала давиться, выслушивая, что ем медленно. И тут дико затошнило. Пока все отвлеклись, я растолкала кусочки мяса по своим карманам. Стыдно и смешно одновременно. © Подслушано / Ideer
- Подруге 18 лет, ее парню — 22. Знакомы уже давно, он работает грузчиком. На днях он сделал ей предложение. Собрали всех родственников на смотрины. Родители стали уговаривать подождать, так как жить негде. Молодые ни в какую: «Хотим свадьбу — и точка!» И тут бабушка выдает: «Ну вот ты зашла в сад, а вокруг персики, сливки, виноградик. А ты все носишься со своим яблоком гнилым!» © Подслушано / Ideer
- Встретила отца своего бойфренда на хоккейном матче. Он был очень вежливым и купил мне горячий шоколад, а себе — кофе. Правда, примерно через 5 минут его удалили с трибуны за то, что он спорил с судьей и плеснул в него кофе. © Unknown author / Reddit
- Моя близкая подруга Лена живет за границей. И вот привезла она жениха, Дэвида, знакомиться с родственниками. Папа у Лены был с редким чувством юмора. В первый день знакомства он научил Дэвида чудесной фразе и сказал, что примерный перевод таков: «Привет, приятель! Как дела?» Только якобы это не дежурная фраза, подходит не для всех, а только для родственников. И вот на торжественный ужин стали подтягиваться все родственники, а нарядный Дэвид, учтивый и вежливый, встречал гостей. Он кивал, пожимал руки, кланялся, целовался со всеми и, довольный собой, улыбаясь, повторял фразу, которую культурно можно перевести примерно так: «Привет, балабол! Ты обалдел?» © Яна / ADME
- Будущий муж — иностранец и страстный собачник. Старательно учил язык, чтобы поразить моих родителей. Приехали знакомиться, он смотрит на будущую тещу, сосредотачивается и выдает: «Ваши волосы прекрасны, как у моей колли: соль, паприка!» Папа не теряется, гладит маму по голове, а она в ответ благодарно гавкает 3 раза. Моя семья. © Алена Артемова
- В день знакомства с родителями парня случайно обнаружила свое фото в их семейном альбоме: Новый год в детском саду, и я на заднем плане в костюме Шахерезады. © Подслушано / Ideer
- Моя бывшая девушка жила с мамой и отчимом. Когда я впервые встретил отчима, он похвастался своим огромным самурайским мечом и протянул его мне. Я просто потрогал меч, и на нем остались отпечатки моих пальцев. Вытирая эти пятна, отчим выглядел удрученно. Позже девушка сказала мне, что он хотел немного напугать меня, но у него не получилось. © expresidentmasks / Reddit
- Спасла жизнь женщине, которая на моих глазах попала в аварию. Спустя год ко мне подошел парень и попросил номер телефона. Стали встречаться, пришло время знакомства с родителями, и я сразу узнала в его маме ту женщину, которую спасла. Сейчас я замужем за ее сыном, и это два самых прекрасных человека из тех, что я встречала. © Подслушано / Ideer
- Когда был юным и неуверенным, пришел знакомиться с родителями своей девушки. Попили чай, собрался вставать из-за стола и от волнения вместо простого «спасибо» выпалил дежурное: «Спасибо, до свидания!» От этого разволновался еще сильнее и не нашел ничего лучше, как тут же обуться и уйти. Я же должен отвечать за свои слова. © Подслушано / Ideer
- Девушка моего друга скрывала его от своих родителей. Как-то раз они уехали, и он сразу примчался к возлюбленной. В какой-то момент пошел в туалет. А в это время родители вернулись, как потом оказалось, рейс отменили. Короче, открывается дверь, и друг ничего умнее не придумал, кроме как сказать: «Здравствуйте, а Лена дома?» © sar13 / Pikabu
- Папа моей будущей жены всю свою жизнь занимается автомобильным бизнесом. При знакомстве он отвел меня в сторону и спросил: «Ты просто тестируешь мою дочь или собираешься купить?» © Adam Hansen / Quora
- Я с родителями мужа познакомилась спокойно, без неприятных ситуаций. А вот муж с моими... С мамой встретились совершенно случайно. А папа у меня очень суровый. С ним знакомство произошло, когда он забирал нас с вокзала. Сели в машину, папа представился: «Андрей Владимирович». На что переполненный ответственностью мой молодой человек сказал: «Артем Евгеньевич». Я сразу же поняла, что это была одна из самых больших ошибок. Однако мой папа повел себя очень тактично и не сразу высказал свое негодование, а лишь когда приехал домой и рассказал о ситуации маме. Папа был в шоке от дерзкого парня, который представился по имени-отчеству. © Елена Шишкина / ADME
- Это было очень странно. Мой тесть оказался глухим, а теща — очень застенчивой. Моя бывшая даже не упомянула об этом заранее. © Brent M. Woods / Quora
- Познакомились с родителями девушки, все хорошо, попили чаю. Я сижу отдыхаю, пассия куда-то отлучилась, родители находятся в другой комнате, и тут я слышу приглушенные голоса: «Слушай, в этот раз я даже ставку делать не буду, через какое время и этот ее выгонит!» — «Да-а-а, уже ведь и перед соседями неудобно: знакомим их каждый раз с новыми, как вот им это объяснить?» Позже оказалось, что это был не семейный юмор, а трезвые рассуждения взрослых и опытных людей. С девушкой мы расстались. © JustParen / Pikabu
- При встрече с мамой своего парня я сказала: «О, это, должно быть, твоя бабушка?» © Unknown author / Reddit
- Накануне я познакомился с девушкой. Мы отлично провели время, и я проснулся у нее в гостях. Девушка настойчиво тормошила меня за плечо, и кто-то настойчиво звонил в дверь. Она шипела: «Просыпайся! Родители вернулись! Короче, если что, мы встречаемся уже месяц. Не вздумай ляпнуть, что вчера познакомились». После этих слов она открыла дверь и впустила своих родителей. Мать разглядывала меня с ледяной улыбкой. Папа был хмур и ко всему безразличен. Мать поздоровалась первой: «Здравствуйте! Ну что, давайте знакомиться. Я — Елена Станиславовна». Я почему-то соврал и сказал: «Очень приятно. Максим». Где-то через месяц наши отношения окрепли и стали постоянными. Меня пригласили на день рождения папы. Сложнее всего было сохранить равнодушное выражение лица, произнося: «Елена Станиславовна, извините, но теперь я не Максим. Теперь я Григорий». © Bladerunner42 / Pikabu
- Знакомство с родителями, волнение, накрытый стол. Мы сидим на белом диване, я делаю робкие попытки общаться. Потом увидела томатный сок и, как настоящий специалист в томатных соках, не глядя, решила его слегка взболтать и перевернула коробку пару раз. Только вот коробка была открыта, и весь белый диван, мама, кот и все остальное оказалось облитым красной жижей. Это был очень неловкий момент. Мы не расстались, но теперь каждый раз мне говорят: «Аккуратно, сок открыт!» © Подслушано / Ideer
AdMe/Народное творчество/15+ человек, чье знакомство с родителями партнера оказалось настолько эпичным, что даже правнуки будут помнить
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