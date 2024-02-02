15 человек, чей главный талант — отжигать в комментариях, вот они и стараются
Иногда смотришь на человека, он вполне обычный. Но как увидишь его комментарии, челюсть на пол падает. Возникает ощущение, как будто некоторые этому специально обучались и ждали момента, чтобы показать свой талант во всей красе.
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Почитав в соцсетях подобные комментарии, порой по полу катаешься от смеха. Поэтому отличная идея иногда поднимать себе настроение, просто почитав обсуждения по разными постами.