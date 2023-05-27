15 человек, чьи истории про опоздания впору в книгах печатать и в тираж запускать
Есть люди, превратившие опоздания в стиль жизни. Кажется, что они уже просто не могут измениться и начать приходить всюду вовремя. Но есть и те, кто пропустил работу или важное мероприятие по какой-то веской причине. Мы обратились к историям от пользователей сети, у которых найдется парочка отличных историй про опоздания.
- Однажды я опоздала на электричку. Конфуз в том, что на перрон мы с дочкой пришли за полчаса до ее прибытия, спокойно ждали, когда приедет. Но за 2 минуты до момента, когда электричка должна была приехать, мы убежали с перрона. Дело в том, что дочка во весь голос закричала: «Мама, ка-а-а-акать!» В электричке туалета нет, поэтому пришлось бежать на вокзал. Электричка, разумеется, уехала без нас.
- Стажерка стала часто опаздывать на работу. Беседую с ней, говорю о дисциплине, об ответственности, а она мне отвечает: «Ну у вас штрафов же нет». © ApelsinkooA / Twitter
- Договорились с женой, что ужинать железно будем в 18:00, максимум в 18:30 чтобы не переедать. Но тут на работе задержался, прихожу поздно, на столе записка: «Ужин в холодильнике.» Радостный открываю, а там пусто и еще записка: «Ужин ждал тебя ровно до 18:30, пришлось с ним расправиться. Теперь я стала толще и это твоя вина!» Вот так я понял, что опаздывать нельзя не только на работу, но и с работы. Иначе ты не только попадешь в скандал, но и голодным останешься.
- Фамилия у меня Королёва. Но в паспортном столе при замене паспорта немного промахнулись и вместо «ё» написали «е». И все, на работе кликуха приелась, теперь меня кличут Королевой, много забавных случаев уже было. Но самое эпичное — это когда я однажды на 5 минут опоздала на совещание, начальник с возгласом «Королева пришла, чего сидите?!» встал и начал кланяться. Было немного неудобно, но приятно. © Подслушано / VK
- В понедельник на 9-00 запланировано совещание на выезде, организатор предупреждает: «Если вы объективно не сможете быть в 9 ровно — скажите, во сколько будете.» Говорю: «Еду из области, привязана к расписанию электричек, пока тут, пока там — буду в 9:15. Организатор: «Ну ок, мы без тебя начнем, ничего страшного.» В итоге захожу в здание в 9:10, пока сняла куртку, пока дошла до совещательной — в 9:15, как и обещала, вхожу в дверь, а там все сидят, молчат и на меня смотрят. И я понимаю, что они реально все сидели и только меня ждали. Все 40 человек, включая великих начальников. © squirrel / ADME
- Одногруппница опаздывает на пару по литературе на 15 минут: «Извините за опоздание, там снег выпал такой пушистый, я не могла пройти мимо! Он такой чистый, захотелось на нем походить и порисовать». Препод: «Не оставила след в истории, так оставила след на снегу». © llllllllTory / Twitter
- На прошлой работе за опоздания жестоко штрафовали: 5 минут — минус из зарплаты, 15 минут — смену работаешь бесплатно, ну и т. д. Вплоть до увольнения. Объяснительные писали за каждую минуту. Бесилась, но приходила вовремя. Уже год работаю в другом месте и, периодически опаздывая на 5–10 минут, все жду вопроса «Почему опоздала?», чтобы ответить: «Не хотела приходить!» Ни разу не спросили. © Подслушано / VK
- Я была ребенком. Мы с родителями долго собирались, наконец-то выехали на вокзал, чтобы отправиться в наш город после каникул у бабушки. По дороге водитель авто, наш друг, превысил скорость, и нас остановили. Около часа выписывали штраф. Пока бежали по вокзалу, у нас порвался пакет с яблоками, которые мы собирали у бабушки. Не могли их бросить — собрали. Потом моя ручная крыса выбежала из клетки. Ловили ее по всему вокзалу. Когда оказались на перроне, я увидела, что наш поезд начал движение. Помню, как мой папа буквально закинул меня с сестрой в поезд. Теперь стараюсь выезжать на вокзалы максимально заранее.
- Есть в отделе сотрудница, неплохой специалист, но постоянно опаздывает. На работу к 8, она приходила в 8:20. Ей предложили сдвинуть график на полчаса. Дело понятное: двоих детей в школу собрать, мужу завтрак приготовить, самой намарафетиться. Согласилась, но стала приходить в 8:50. Сегодня она мне звонит утром и говорит: «Я опоздаю на 15 минут». И вот сидим мы с коллегами и думаем, она в 8:45 придет, то есть раньше, чем обычно, или же в 9:05? © Badalamento / Pikabu
- Перевел часы на 10 минут вперед, чтобы всегда успевать вовремя. Решив, что теперь у меня куча времени в запасе, я опоздал на целых полчаса. © Comprehensive-Ad4566 / Reddit
- Самые эпичные причины опоздания на работу: один раз на шоссе перевернулся грузовик с капустой и заблокировал все движение. В другой раз я ждал пока индейка наконец перейдет дорогу. © Mist2393 / Reddit
- Забыл запереть машину и в нее залезла пума со своими детенышами, так что пришлось звонить в службу по контролю за животными и просить их разобраться — опоздал на два часа на работу. © Bishcop3267 / Reddit
- Я не умею рассчитывать время, например, я что-то запланирую на три часа дня, отвлекусь на что-то, смотрю на часы, а там уже без двадцати три, все — уже опаздываю. © adjective____noun / Reddit
- Родители все время опаздывают везде. Если нужно выйти в 17:30, мама только начинает собираться, потом ищет сумку, ключи ключи, переодевается кучу раз и что-нибудь обязательно забывает. Папа обычно как телезвезда — всегда задерживается и все его ждут подолгу. А вот сами они не любят приходить первыми кого-то ждать. © MarianaTrenchBlue / Reddit
- Муж подруги опоздал на поезд, потому что застрял в турникете метро. Она прямо с работы на вокзал приехала, а он из дома. Вещи он решил везти в огромном походном рюкзаке и на выходе запутался в воротцах, тогда еще металлические были. Воротца заклинило и он не мог освободиться. Я провожала подругу и взялась отловить ее мужа на выходе и отвести к поезду, чтобы быстрее было. Захожу на станцию, а там в турникетах какая-то возня и ругань, толпа собралась, полиция ржет. Смотрю, а это муж моей подруги барахтается внутри прохода, но добро не бросает. Злющий и кричит, чтобы она немедленно сдавала билеты, пока еще хоть что-то вернут, а у него камера в рюкзаке и он ее не оставит. Побежала обратно к поезду, он уже почти уходил, подруга обозвала мужа дураком, отдала мне его билет и уехала. Пришлось ему ехать следующим, а мне пасти, чтобы он благополучно в него сел. © Татьяна Лобанова / ADME
Опоздавших никто не любит ждать, причем даже те, кто сам регулярно опаздывает. И не важно на сколько именно вы задержались — на 5 минут или на 25, это вопрос доверия и взаимоуважения. Впрочем, некоторые уверены, что не поздно прийти даже спустя целых 7 лет.
AdMe/Народное творчество/15 человек, чьи истории про опоздания впору в книгах печатать и в тираж запускать
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