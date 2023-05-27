15 человек, чьи истории про опоздания впору в книгах печатать и в тираж запускать

Есть люди, превратившие опоздания в стиль жизни. Кажется, что они уже просто не могут измениться и начать приходить всюду вовремя. Но есть и те, кто пропустил работу или важное мероприятие по какой-то веской причине. Мы обратились к историям от пользователей сети, у которых найдется парочка отличных историй про опоздания.