15+ человек, которым с их офисной рутиной никаких остросюжетных фильмов не нужно
Иногда возникает чувство, что наше рабочее место все больше напоминает съемочную площадку ситкома про офисные будни. Тем не менее, мы уверены, что коллеги способны не только вызывать раздражение, но и дарить массу других эмоций, включая положительные. И доказательством этому может стать бонус.
«Каждый приносит на работу, то что ему нужнее: свой ноутбук, кружку, любимый блокнот. Тем временем мой коллега Денис»
«Коллега часто рассыпает хлопья и не убирает за собой. Я превратил его дурную привычку в объект современного искусства»
«Джерри, уничтожитель хлопьев, 2021. Различные материалы».
Перестраховались
- Совещание у директора. Вдруг залетает взволнованная главный бухгалтер: «У нас в коридоре — запах газа!» Проверяем — так и есть. Ну ни с чем не перепутаешь. Врубаю пожарную тревогу. Тут открывается дверь в кабинет охраны труда и вылазит наш трудовик узнать, что случилось. Я: «Утечка газа! Организованно покидаем здание». Трудовик с удивлением: «Так у нас же нет газа. И не было никогда».
Мы с директором в шоке: «Но запах-то есть!» Трудовик: «А, запах. Так это у меня контейнеры из-под еды за месяц накопились, вот, решил их помыть». © Diarej / Рikabu
«Обнаружила свой йогурт наполовину съеденным, с торчащей из него ложкой. Поэтому мой коллега написал предупреждение на внутренней стороне холодильника»
«Йогурт Лиззи не трогать!»
«Надеюсь, мой коллега не рассердится на эту шутку»
Лиза знает толк в отдыхе
- Устроился на новую работу. Начальник отдела водит по офису, показывает, что да как и где. Проходя мимо некоторых сотрудников, коротко им говорит, что через полчаса будет планерка в конференц-зале. Вдруг останавливается и спрашивает на весь отдел: «Так, стоп, а где мой заместитель?» «Лиза снова вышла в окно», — кто-то пробормотал. Начальник тут же идет в сторону окна, открывает его (1-й этаж), высовывается и разочарованно выдает: «Лизка, ну, блин, соберись!» Я выглядываю у него из-за плеча, а там внизу под окном лежит женщина лет 40 на травке, заложив руки за голову, и смотрит в небо. «Ничего не знаю, у меня перерыв еще 10 минут, не трогай мою душу». В этот момент я понял, что работать будет весело. © Dose / Рikabu
«Ferrero Rocher здорового человека»
«Устроили розыгрыш нашему коллеге. Не могу дождаться, когда он узнает, что два из них наполнены блестками»
«Ты хочешь сыграть в игру?»
«Пришел к нам в офис мужик с „дарами“ от австрийской компании, вот такими»
«Спрашиваю, что во флаконе. А он: „Парфюм, наверное, давай проверим?“ И как начнет им меня обрызгивать, обильно так. Поднялась жуткая вонь. Старшая коллега посмотрела на нас и вдруг как заорет дурным голосом: „Да что ж ты наделал, болезный?! Это ж какой-то ядреный освежитель для помещений“. Мужик в бега, от меня начинает разить дедушкиным одеколоном двухсотлетней давности. Из офиса погнали, сижу в переговорной, как в зоне отчуждения. Пара залетных мух уже загнулась, чую, следующая буду. То что надо под вечер пятницы».
Когда вышел из отпуска и вспомнил, с кем ты работаешь
Невеселое утро офисных клозетов
Ушлый бухгалтер
- В обеденное время решили сходить в супермаркет неподалеку за мясом (там оно дешевле). До вечера это мясо надо где-то хранить, благо на работе есть холодильник с морозильной камерой. Но оказалось, что морозильная камера забита под завязку. Наш бухгалтер хранит там свои продукты, потому что дома объема морозильника не хватает. И вроде никому не мешает, казалось бы, пусть хранит, но для меня это было столь неожиданно, что я до сих пор не понимаю, как к этому относиться. © *****poster / Рikabu
«Официальный запрет у нас в офисе»
«Моя коллега сказала, что ей нужен симпатичный мужчина, на которого она могла бы смотреть во время работы. Думаю, я все сделал правильно»
Хищный принтер
- Зашла как-то к отцу на работу распечатать курсач. Принтер стоял на столе у окна. Я отправила документ в печать, а сама пошла пить чай. Через пару минут на кухню забегает папа с выпученными глазами и тащит меня к принтеру. Я уж было испугалась, что распечатала какие-нибудь непристойности, а оказалось, что принтер зажевал занавеску и медленно, но верно подбирался к потолку. Весь офис оценил. © Подслушано / Ideer
Бонус № 1: иногда попадаются и хорошие сослуживцы
«На работе мне подарили вот такую чашку. Я в восторге!»
Бонус № 2: Всем бы таких коллег
- Эйчар сделал моей собаке «пропуск», так как в последний год она часто ходила со мной в офис. © econs1357 / Reddit
После всех этих историй неудивительно, что некоторые зареклись работать в офисе и обустроили уютные рабочие гнездышки у себя дома.