15+ человек, чья фантазия ну никак не дает покоя очумелым ручкам

Порой настают такие моменты в жизни, когда без смекалки ну никак не обойтись. Например, пришли друзья на просмотр фильма, и пришлось сдвигать диваны, но не абы как, а вертикально. Или же захотелось сделать для своего любимого питомца миниатюрный диван для наблюдения за прохожими. Иногда результат не вызывает ничего, кроме смеха, но бывают и действительно гениальные решения.

«Пока все живут в XXI веке, кто-то уже живет в будущем»

«Самая безумная вещь из всех, что я делала»

С ней вы прославитесь на весь интернет. © TashiaNicole1 / Reddit

«Моя недавняя работа. Просто рыбы, плавающие среди деревьев»

«Превратила все свои кабели от зарядки в цветущие растения»

«Сделала диван для моей старушки, чтобы она могла смотреть на прохожих»

«Сделал стол из листа фанеры и послеремонтных остатков»

«Представляю вашему вниманию инновационную сверхтехнологичную печь для подогрева воды в бассейне»

"Готовы ли вы к нашему тройному дивану?"⁠⁠

Кстати, посмотрите еще на некоторых людей, смекалка которых работает на грани гениальности и безумия.

Пульт дистанционного управления, который вы ни за что не потеряете

"Батя сделал мангал из отходов производства"⁠⁠

"Приобрел чайник. Вопрос как не обжечься, наливая кипяток, решился неожиданно легко"⁠

"Увидел в одной из мастерских электроинструмента"⁠⁠

«Мой папа сделал наш «новый» диван"⁠⁠

"Обновили свою микроволновку"⁠⁠

"До сих пор не понимаю, зачем я это сделал"⁠⁠

"Моя жена каждый раз смеется, когда я брею с помощью этой штуки волосы на спине"⁠⁠

"Почтовый ящик из мотора для лодки"⁠⁠

"Если что-то выглядит глупо, но работает, то это уже не глупо⁠⁠"⁠⁠