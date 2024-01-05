15+ человек, чья фантазия ну никак не дает покоя очумелым ручкам
Порой настают такие моменты в жизни, когда без смекалки ну никак не обойтись. Например, пришли друзья на просмотр фильма, и пришлось сдвигать диваны, но не абы как, а вертикально. Или же захотелось сделать для своего любимого питомца миниатюрный диван для наблюдения за прохожими. Иногда результат не вызывает ничего, кроме смеха, но бывают и действительно гениальные решения.
«Пока все живут в XXI веке, кто-то уже живет в будущем»
«Самая безумная вещь из всех, что я делала»
- С ней вы прославитесь на весь интернет. © TashiaNicole1 / Reddit
«Моя недавняя работа. Просто рыбы, плавающие среди деревьев»
«Превратила все свои кабели от зарядки в цветущие растения»
«Сделала диван для моей старушки, чтобы она могла смотреть на прохожих»
«Сделал стол из листа фанеры и послеремонтных остатков»
«Представляю вашему вниманию инновационную сверхтехнологичную печь для подогрева воды в бассейне»
"Готовы ли вы к нашему тройному дивану?"
Кстати, посмотрите еще на некоторых людей, смекалка которых работает на грани гениальности и безумия.
Пульт дистанционного управления, который вы ни за что не потеряете
"Батя сделал мангал из отходов производства"
- Батя твой — царь. © Lunarn / Pikabu
"Приобрел чайник. Вопрос как не обжечься, наливая кипяток, решился неожиданно легко"
"Увидел в одной из мастерских электроинструмента"
«Мой папа сделал наш «новый» диван"
"Обновили свою микроволновку"
"До сих пор не понимаю, зачем я это сделал"
"Моя жена каждый раз смеется, когда я брею с помощью этой штуки волосы на спине"
"Почтовый ящик из мотора для лодки"
"Если что-то выглядит глупо, но работает, то это уже не глупо"
Разумеется, не все подобные лайфхаки будут полезны в жизни, и не каждый решиться их повторить. То ли дело воспитание детей, ведь любая хитрость, которая способна сохранить нервы родителей, станет просто незаменима.
Фото на превью Gorodzelenogo / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек, чья фантазия ну никак не дает покоя очумелым ручкам
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