15+ человек, чья работа протекает отнюдь не в офисах. Но от этого она только интереснее

Есть немало профессий, в которых приходится все время быть на ногах: начиная с повара и посудомойщика, заканчивая электриком, сантехником и даже ремонтником дорог. Когда у тебя каждый день чередуется масса клиентов и локаций, сложно не попасть в интересные истории.

Мы в ADME и сами с интересом наблюдали за экстраординарной жизнью тех, чья работа не подразумевает офисную рутину. А в конце вас ждет бонус, доказывающий, что чувства юмора таким работникам не занимать.

«Оставил сюрприз для следующего работника»

Чаще всего в рабочих грузовиках царит хаос

«Наверное, я странный, но в своем рабочем грузовике я поддерживаю порядок»

«Жена сделала такой торт сыну-электрику»

«Кое-кто пытался украсть мой обед»

«Работаю над отделкой кабинетов МРТ. Круто видеть комнату, полностью облицованную медью»

«Начал работать в новой компании около 3 месяцев назад. Вот что я получил в подарок на корпоративе...»

Ремонт крыши бассейна — не самое простое занятие

«Одна из самых тяжелых работ в ресторане. Наши повара всегда помогают привести все в порядок, чтобы после смены все ушли домой одновременно»

Необычно оформленные изоляторы для трансформатора

Когда перфекционизм у тебя в крови

«Клиент позвонил и сказал, что не может выключить свет, потому что за выключателем начался пожар...»

Этот строитель надел шлем, на котором есть вентилятор, работающий от солнечной энергии

Когда температура крыши, на которой ты работаешь, под 80 °C

Помогает ремонтировать унитаз

«Работаю сантехником. Вот какой вид открывается из моего „офиса“ сегодня»

Эти парни только что отремонтировали улицу, а теперь им приходится искать люки при помощи металлоискателя

Бонус: так вот где сейчас Гэндальф и Саруман