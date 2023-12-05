15 человек, в чьей жизни страсти кипят, как вода в чайнике

У всех есть подруга, у которой постоянно что-то происходит и бушует ураган страстей. По сравнению с ее «мыльной оперой» наша жизнь кажется тихой гаванью. Интернет-пользователи поделились личными историями и историями своих знакомых, после которых остается только порадоваться тому, что у нас в жизни тишь да гладь.