15 человек, в чьей жизни страсти кипят, как вода в чайнике
У всех есть подруга, у которой постоянно что-то происходит и бушует ураган страстей. По сравнению с ее «мыльной оперой» наша жизнь кажется тихой гаванью. Интернет-пользователи поделились личными историями и историями своих знакомых, после которых остается только порадоваться тому, что у нас в жизни тишь да гладь.
- Родила сына, пошла в ЗАГС получать свидетельство о регистрации. У дверей меня обгоняет пара: девушка и мужичок лет 40, в черных очках, волосы дыбом, помятый. Заходим, я стою в очереди, через 20 минут слышу, как этот самый мужчина, чуть ли не бегом направляясь к выходу, говорит девушке, которая идет за ним: «Это что, ЗАГС? Ты с дуба рухнула? Я не готов!» А она ему: «Ну Миша, ты же обещал!» Он: «Ну не это же!» © Подслушано / Ideer
- Недавно женился. Как-то вечером пришел с работы, а на автоответчике меня ждет сообщение от некой дамочки со знойным голосом, которая называет меня по имени и просит «перезвонить Джессике». Моя жена, мягко говоря, была недовольна и спросила, мол, что за Джессика такая? А я сам в непонятках. В итоге мы вместе перезвонили, и оказалось, что это был очень настойчивый сборщик долгов, пытающийся взыскать неоплаченные счета за кабельное телевидение с моего однофамильца. © Front_Living1223 / Reddit
- Бывшая лучшая подруга отбивала у меня парней, хотя у нее есть муж. Она просто приходила ко мне якобы в гости и там обрабатывала моего молодого человека. Я ее часто просила так не делать, а в ответ: «Ты просто не можешь удержать мужика». Года 2 терпела ее. Примерно полгода назад познакомилась с парнем, влюбилась до потери сознания. Подруга сразу напросилась в гости. Я не отказала. Пришла она в роскошном платье. Парень, познакомившись с ней, сказал, что не хочет нам мешать, поэтому погуляет часа 2. Больше она не приходила. © Подслушано / Ideer
- Однажды ночью подруга была за рулем и видит, за ней кто-то на машине увязался, следит. Ну она и поехала прямиком в полицейский участок. Оказалось, что женщина, преследовавшая ее, думала, что моя подруга была любовницей ее мужа. Все потому, что у них обоих одна и та же модель машины. Кстати, очень распространенная. © Interesting_Cat_7470 / Reddit
- Развелись с женой. После развода она осталась жить в моей квартире, которую я приобрел еще до нашего брака. Я пытался ей объяснить, что она должна уйти, но она не слушала. Вместо этого она не выходит на улицу, сидит целыми днями дома, работает удаленно. Осознает, что если покинет пределы квартиры, я сразу сменю замок, поэтому не выходит. Я не хочу устраивать цирк, хочу решить все по-человечески, мирно. Но она просто уперлась как баран! Я даже не могу построить личную жизнь, не говоря уже о том, чтобы привести кого-то в дом, пока она здесь торчит. © Подслушано / Ideer
- На свадьбе дочери ее новоиспеченная свекровь начала чудить. Решила всем показать, как будет строить невестку. Шпыняла ее постоянно, гостям даже было неудобно. Потом она перехватила микрофон у ведущего и заявила, что сейчас по древней традиции невестка должна поклониться ей в ноги. Смотрю — дочка сидит пунцовая, муж ее тоже красный как рак. Резко встаю и говорю: «Все, дочка, едем домой, не затем я тебя растил, чтобы ты там кому-то в ноги кланялась». Свекровь попыталась шутить, я дочку под руку взял и иду к выходу. Смотрю — ее муж вскочил и тоже на выход. Гости начали вставать, свекровь что-то вопила. Приехали домой, отметили пиццей и разошлись. Прошло уже полгода, дочь счастлива в браке, зять с матерью только по телефону общается, та себя виновной не считает и наоборот ждет извинений от меня. © Подслушано / Ideer
- Стою в очередь на родник. Все пришли с «многодетными» бутылками — стою со своей полуторалитровой, жду, когда они свои столитровые наполнят. Впереди — молодая пара. Девушка легко одета, мерзнет. Ее молодой человек:
— Иди в машину, не стой здесь.
— Ага, а как же ты, — отвечает девушка, — Один будешь стоять?
Я, тронутая до глубины души:
— Не волнуйтесь, я с ним постою!
Девушка удивленно:
— Тогда тем более не уйду! © vasilisaPRO / Pikabu
- Молодой человек сказал, что вечером не придет домой. Я решила уделить этот вечер себе любимой и устроить праздник живота. Заказала сет суши, накрыла стол. Вдруг неожиданно парень мой приходит домой. Подумал, что жду любовника. Устроил истерику, весь вечер выяснял, кто это. До сих пор не разговаривает со мной. А я всего лишь хотела вкусно поесть в одиночестве. © Палата № 6 / VK
- Муж уехал в командировку. Выходной, 8 утра. Спим с дочкой, вдруг стук в дверь. Смотрю в глазок, свекровь со свекром стоят! Я улыбку натянула, открываю. Залетают. Свекровь возле порога осталась, свекор в одежде и обуви через всю квартиру летит в спальню, там дочка спит на месте мужа. Бежит в зал, на кухню, заглядывает в ванную с туалетом, а там нет никого. Хотела им еще про кладовку напомнить, но не стала. Потом они разделись и сели за стол чай пить, улыбаются как ни в чем не бывало. На следующее утро в это же время брат мужа пришел, тоже заглянул, но не так нагло, из коридора. Мужу потом рассказала, он в шоке был от выходок родни. © Солнышко пушистая / ADME
- Есть у меня знакомая, замужем давно, детей нет. И вот завел ее муж молодую любовницу. Та родила ему дочь, он им дом отгрохал. Но от жены тоже не хотел уходить, привык. И тогда любовница пошла ва-банк. Дело в том, что она работала стоматологом в поликлинике, где лечились и муж, и жена. Так она позвонила жене, мол, надо пройти медосмотр, а когда та пришла, все ей и вывалила. Зачем? Затем, чтобы они наконец развелись. © Выхухоль / ADME
- В мой отдел недавно пришел парень после института, с нулевым опытом, но дерзкий. И, что самое главное, отсутствие опыта он компенсирует рвением. Подошел ко мне и сказал: «Я не проживу на ставку рядового конструктора, мне нужно больше». И я ему дала работы больше и зарплаты больше, притом он никогда не совершал одну и ту же ошибку дважды, быстро схватывал. И есть его коллега, который работает у нас уже второй год, но как же я заколебалась за ним перепроверять! Так вот этот второй рассказывал, что у меня роман с новеньким, поэтому я его «продвигаю». Поржала, сказала, мол, те, кто не умеют сами работать головой, всегда обвиняют других, что те зарабатывают другим местом. © Олена / ADME
- Коллега рассказал. Был на работе, когда на домашний телефон позвонили. Трубку взяла жена и слышит: «Твой муж изменяет тебе, мы с ним в отношениях». После этого трубку повесили. Муж приходит домой, жена заговаривает с ним о разводе, тот спит в гараже 2 месяца, затем однажды снова звонит телефон. Его жена снова берет трубку, а та же женщина ей: «Прости меня! Я порвала с твоим мужем, понятия не имела, что у вас маленькие дети. Чувствую себя отвратительно. Пожалуйста, скажи Стиву, чтобы он больше не звонил мне». Вся соль в том, что моего коллегу зовут Джон. © PrestigiousWeakness2 / Reddit
- Мою сестру бросил парень, потому что она купила дорогой велосипед. На свои деньги.
Дело в том, что парень зарабатывал сильно меньше ее. Вроде все было нормально, но доходягу оскорбило, что сестра может просто по дороге домой спонтанно сделать дорогую покупку. Вот как так? Не откладывая? И при этом финансовое положение не пострадает. Наорал и ушел. Сестра была расстроена, но, поговорив, пришли к выводу, что и фиг с ним. Зато велик крутой. © Криптокартограф даркнета / ADME
- Когда мои бабушка и дедушка только-только поженились, им домой принесли любовное письмо, адресованное Джону Смиту. Бабушка пришла в ярость. Так продолжалось до тех пор, пока они не узнали, что их соседа тоже зовут Джон Смит! © The_Mr_Yeah / Reddit
- Позвонили мне как-то из сада: тихий час, а дочка моя плачет, у нее молочный зуб наполовину отвалился. Говорю воспитателю, чтобы вырвали, она говорит «ни за что», приезжайте, забирайте ребенка и везите в стоматологию. Отпросилась с работы, приехала. Сад закрыт, ворота закрыты, никто не подходит. Полезла через забор в туфлях на шпильке и юбке. Забор высокий, кованый, метра два с половиной. Залезла, села верхом, начала перелазить, идут охранник и заведующая. Смотрели на меня, как на инопланетянку. Все им объяснила, слезла на их территории, отвели меня к дочке. Вырвала ей зуб салфеткой, поцеловала. Потом заведующая меня подкараулила и попросила, чтобы я вышла как нормальные люди. © Venus1880 / Pikabu
Одни люди не копят обиды и легко прощают тех, кто нанес им оскорбление, а другие не могут успокоиться, пока не отомстят. Конечно, проявлять великодушие по отношению к своим обидчикам — это очень благородно. Но иногда только симметричный ответ может заставить наглецов и хамов вести себя нормально.
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